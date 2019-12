Maritimåret på TU.no: Kursen er satt i retning nullutslipp

2019 har vært et svært travelt år innen marin sektor, som er noe av det TU har flest artikler om. Særlig har det skjedd mye hva gjelder det vi kan kalle «grønn skipsfart» – utvikling der bransjen enten selv eller pålagt går i en retning som skal gi lavere utslipp.

Maritim er en av de viktigste sektorene for TU.no, og vanligvis ett av de tre områdene der vi rekrutterer flest nye abonnenter til TU Ekstra. I 2019 har vi hatt langt over 600 artikler bare innen maritim næring.

Ingen batterirevolusjon – men likevel en revolusjon

TUs sjefredaktør Jan M. Moberg brukte ordet båtskam i sommer, da han kommenterte de ekstremt høye utslippene fra dieseldrevne småbåter. En del har satt sin lit til at batterikapasiteten vil øke nærmest eksponensielt og dermed løse problemet av seg selv. En av våre aller mest leste saker i år, var intervjuet med forskningsleder Anders Valland i Sintef under Arendalsuka, der han ettertrykkelig slår fast at en slik batterirevolusjon ikke eksisterer.

I dag finnes det om lag 90.000 skip i verden på over 100 bruttotonn, og opp mot 150.000 totalt. I mars 2019 hadde 316 av disse batterier. 54 er helelektriske og 243 er hybride.

– Det er vanskelig å se for seg at dette er en revolusjon, sier Valland.

TU har gjennom året hatt en rekke artikler knyttet til det vi kan kalle «grønn skipsfart». Ikke minst følger vi tett alle prosjektene for å introdusere hybridfartøy og rene nullutslippsfartøy. Det vil vi definitivt fortsette med neste år.

Vi har også dokumentert at en rekke ulike tiltak samlet vil fjerne 3 prosent av klimagassutslippene som Norge er forpliktet til å kutte. Vi har også presentert planer for hvordan vi kan lagre CO2 ved hjelp av taredyrking i stor skala.

KNM Helge Ingstad-året

Av særskilte hendelser i 2019 er det umulig å komme unna KNM Helge Ingstad, selv om fregatten havarerte i november i fjor. I år har det handlet om etterspillet av feilene som kommer til å koste Norge langt over 10 milliarder kroner, ettersom fregatten må erstattes av nytt materiell.

Da fregatten ble fraktet til Haakonsvern i Bergen, var interessen blant TU-brukerne svært stor. Vi fulgte seilasen med live bilder fra NRK, og den mest leste maritimsaken av alle i år var den som brakte nyheten om at KNM Helge Ingstad var framme ved Haakonsvern i februar.

Senere har TU hatt en rekke saker om arbeidet med å redde noe av fregatten, inkludert nyheten om at noen av de svært dyrebare kretskortene kan brukes i andre fregatter.

Beredskap i Arktis

Gjenfortellingen av hva som skjedde da «Maxim Gorkiy» havarerte ved Svalbard tilbake i 1989, ble også en av årets aller mest leste artikler blant abonnentene på TU Ekstra. «Maskinisten merker at han har fått slagside i ølglasset – da skjønner han at noe er galt» er også blant artiklene som abonnentene har brukt mest tid på forrige år. Det var også en av flere artikler om beredskap i Arktis.

Mange abonnenter har også interessert seg for problemet med hacking av autonome skip. I flere artikler har TU fortalt om hvordan en sikkerhetstester klarte å hacke 10 av 15 skip på oppdrag fra bransjen selv.

Fristen for å innføre sikkerhetstiltak mot dataangrep nærmer seg. FNs sjøfartsorganisasjon IMO har besluttet at alle skipseiere- og operatører må innføre tiltak innen 1. januar 2021. I januar fortalte vi at selskapene sjelden forteller åpent om angrepene de blir utsatt for, blant annet i frykt for eget omdømme.

Mest leste maritime saker totalt

Denne oversikten viser hvilke maritimsaker som ble mest lest av alle lesere på TU i 2019. Denne oversikten skiller seg litt fra hva abonnentene leser. Ikke minst vil saker som har fått spredning via for eksempel Sol.no, Startsiden, Facebook eller MSN.no fort havne øverst på denne lista.