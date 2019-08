US Navy dropper pekeskjermer etter dødsulykker - monterer håndtak i stedet

Pekeskjermer på en rekke amerikanske jagere skal byttes ut med styringshåndtak. Dette fortalte nylig kontreadmiral i US Navy Bill Galinis under årsmøtet til Foreningen for amerikanske skipsingeniører.

Årsaken er ifølge US Navy Institutes nyhetsbrev, USNI News at pekeskjermer har vært en medvirkende årsak til to alvorlige ulykker: USS Fitzgeralds kollisjon med et containerskip 17. juni 2017 og USS McCains kollisjon med et handelsskip 21. august 2017. Kollisjonene kostet henholdsvis syv og ti sjøfolk livet.

Jagerne ble bygd på 1990-tallet, og hadde på tidspunktene for ulykkene blitt modernisert med et nytt system på broen som ble kalt Integrated Bridge and Navigation System (IBNS).

Systemet omfattet pekeskjermer ved styrepultene. Men undersøkelser etter ulykkene avslørte flere problemer med skjermene.

For eksempel hadde de fleste brukerne som ble intervjuet, helt droppet å betjene skjermene direkte til fordel for å bruke en trackball og et tastatur, fordi det var så mange elementer på skjermene at de både var vanskelige å lese av og treffe riktig på. Fordi utskiftningen skjedde løpende over flere år, var det dessuten ikke helt det samme utstyret og heller ikke det samme brukergrensesnittet på denne klassen av jagere, selv om de var fra samme årgang, konkluderer rapporten Comprehensive Review of Recent Surface Force Incidents.

Brukergrensesnittene fulgte dessuten heller ikke de standardene for «beste praksis» som bransjen har utviklet for sikkerhetskritiske kontrollpaneler.

Altfor komplekst

Den andre halvparten av problemet var hvordan det nye systemet ble tatt i bruk. Ifølge rapporten var det flere blant det intervjuede mannskapet på brua som ikke hadde forstått, hva som ville skje hvis de for eksempel i en nødsituasjon slo av den automatiske styringen og gikk over til manuell styring.

På USS McCain hadde de heller ikke lært hvordan man sikkert flyttet kontrollen over skipet mellom de forskjellige styringspultene. Dessuten hadde man ikke teknikere med på brua på ulykkesskipene. Disse kunne ha sikret at mannskapet bare måtte konsentrere seg om å styre skipene.

Krigsskipet USS McCain fikk installert det nye Integrated Bridge and Navigation System (IBNS) i 2016. På skjermene til de sentrale styrepultene kunne man styre skipets hastighet og retning. Men mannskapet hadde ikke tilstrekkelig erfaring med å overføre kontrollen fra den ene skjermen til den andre. Under ulykken klarte mannskapet på brua derfor å overføre styringen fra venstre til høyre skjerm og slå av den funksjonen som sikret at det kom like mye kraft til skipets to propeller. Da det gikk opp for styrmannen at han hadde mistet kontrollen over skipet, prøvde mannskapet å flytte kontrollen rundt til de forskjellige styrepultene hele fire ganger på to minutter. Dette var en medvirkende årsak til ulykken. Foto: National Transportation Safety Board

Den manglende opplæringen innebar at det oppsto mange feil og alarmer som mannskapet over tid vente seg til å ignorere.

«Vi gjorde virkelig systemet – og spesielt på denne klassen av jagere – altfor komplekst med pekeskjermer under glass og flere slike ting», forklarte Bill Galinis på årsmøtet.

Gi oss tilbake håndtakene

Etter at rapporten ble publisert i 2017, gjennomførte den amerikanske flåten en rundspørring blant mannskapet på brua. Den viste at de aller fleste foretrakk mekaniske knapper, håndtak og instrumenter framfor skjermene.

«Vi droppet de fysiske håndtakene – og det var sannsynligvis den viktigste tilbakemeldingen i undersøkelsen: De sa at de bare ville ha de håndtakene som de faktisk kunne bruke».

Bytter tilbake fra 2020

US Navy er nå i ferd med å inngå avtaler med en leverandør som kan installere håndtak, knapper og instrumenter på jagerne. Ifølge USNI News forventes det at utskiftningen starter i midten av 2020.

Erkjennelsen av at sjøfolkenes møte med mange forskjellige brukergrensesnitt kan gi problemer, har også fått flåten til å se på, om de kan standardisere brukergrensesnittene mellom flåtens forskjellige skip – men uten å forvente et fullstendig ensartet design.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk