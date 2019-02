Følg hevingen av fregatten Helge Ingstad

NRKs kamera er rettet mot den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad som ligger på grunn i Hjeltefjorden. Her kan du følge arbeidet med hevingen.

Hevingen fregatten starter så snart været tillater det. For å gjennomføre hevingen på en sikker måte er de avhengige av fem til seks dager med akseptable værforhold, som vil si under en halv meter sjø og ingen kastevind.

Den vanskelige hevingen: Fem utfordringer må løses for å få hevet KNM Helge Ingstad

Dette skal skje

I startfasen skal fartøyet rettes opp. Deretter skal det heves og samtidig dreneres for vann før det dokksettes. Prosjektleder Arild Øydegard i Forsvarsmateriell har tidligere sagt at han forventer at selve hevingen vil ta tre til fire dager.

Skal konserveres

Hvis alt går etter planen skal fartøyet så transporteres til basen for preservering, konservering og desarmering. Til slutt skal det foretas en vurdering av skadene og avgjøre om fartøyet skal fases ut eller repareres.

Når skipet kommer i kontakt med luft oppstår det korrosjon, eller en oksidasjon av metallet, som skader metallet.

Trondheimsbaserte BOA har fått oppdraget med hevingen. Utgiftene til sikring og heving er foreløpig anslått til vel en halv milliard kroner, sa forsvarsministeren til Stortinget på tirsdag.

Forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn mislyktes, og fartøyet sank. Arbeiderpartiets Martin Kolberg påpeker at redningsarbeidet ikke er dekket av havarikommisjonens gransking av ulykken, og foreslår derfor en egen undersøkelse av hva som gikk galt under forsøket på å berge fregatten.

Sjømålsmissilene ble fjernet fra fartøyet i desember, og i forrige uke ble torpedoene detonert under kontrollerte former.

Tror mekanikken kan berges: Han skal redde restene av KNM Helge Ingstad

Fire måneder under vann

Det var torsdag 8. november 2018 klokken 04.01 KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS. Samtlige 137 personer om bord ble berget. Åtte personer ble lettere skadet.

Siden da har fregatten ligget på grunn i Hjeltefjorden, nord for Sotra utenfor Bergen.