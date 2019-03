Se video: Tilstanden er bedre enn fryktet

Personell fra Sjøforsvaret, deriblant mannskapet som var om bord da fregatten kolliderte, filmet med GoPro-kameraer da de tok seg om bord i KNM Helge Ingstad onsdag og torsdag.

Mannskapet hjelper til med å lense skipet, åpne dører og skott, samt plassere pumper. De fjerner også utstyr Forsvaret har håp om å berge, eller er sentralt for etterforsking og gransking av ulykken.

Både videoer og det som fjernes overleveres politiet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Flere av mannskapet på 113 er tilbake på fregatten for å hjelpe til med lensing og fjerne utstyr som kan reddes eller brukes i granskingen.

To av mannskapet som var med da fregatten kolliderte 8. november 2018, sier til NRK at det var sterkt å komme tilbake på ulykkesskipet.

– Det ligger ting og slenger overalt. Fartøyet er like skittent inni som det er på utsiden, sier Anita Eide (26) til NRK. Sammen med Jostein Kjernaas er de med og hjelper til med å plassere pumper.

Var i maskinkontrollrommet da det smalt

Så lenge skipet er under vann, betyr ikke vekten av vannet om bord under vannlinje noe. Da gjelder Arkimedes lov.

For at Rambiz (3.700 tonn løftekapasitet) og Gulliver (4.000 tonn) skal klare å heve KNM Helge Ingstad ytterligere, må vekten reduseres ved å få ut alt vann i rom over vannlinjen. Fregatten veier i seg selv i overkant av 5.200 tonn.

Lukkede dører og skott må åpnes for å slippe ut vann. Pumper på mellom 50 og 250 m3 plasseres rundt for å bidra til lensingen.

– Vi er med å lense vannet ut fra områdene der det ikke går ut av seg selv. I tillegg henter vi ut en del utstyr, forklarer Eide til NRK.

Eide var i maskinkontrollrommet, midt i fartøyet, da de smalt inn i «Sola TS». Eide og kollegaene i maskinrommet trodde de hadde gått på grunn.

– Vakten min hadde akkurat startet da jeg hørte et høyt smell. Det ristet, lysene blinket og nødlyset slo seg på, forteller hun.