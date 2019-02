Sjøforsvaret gir politiet videoer fra Helge Ingstad

Politiet etterforsker fregattulykken for å avgjøre om det har foregått noe straffbart, mens Havarikommisjonen gransker for å finne årsak til ulykken.

Av sikkerhetshensyn er det kun personell fra Sjøforsvaret som er sluppet om bord i fregatten.

Personellet er også utstyrt med GoPro-kameraer som skal dokumentere hvordan det ser ut om bord. Materialet, samt eventuelt utstyr som tas ut, skal deretter overleveres politiet og Havarikommisjonen.

Til stede

Avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Statens Havarikommisjon Transport (SHT) sier til Teknisk Ukeblad at de har folk om bord på kranfartøyene og følger med på hva som gjøres om bord på fregatten.

Politiet er ikke der, men samarbeider tett med SHT.

– Vi har samme interesse som politiet i at ikke noe endres eller fjernes fra fregatten. Det er viktig at forhold og utstyr om bord er slik det var ved ulykkestidspunkt og de siste bel evakuert. Vi samarbeider med politiet om innsamling av data og sikring av spor, sier Liseth til TU.

Han understreker at SHT ikke etterforsker og gransker for å fordele ansvar, men finne årsaker og sammenhenger som kan hindre liknende ulykker i framtida.

«Åsted»

Det er vest Politidistrikt i Bergen som etterforsker ulykken. De bekrefter at fregatten er å anse som et mulig åsted for straffbare handlinger slik at eventuelle bevis må sikres.

Av HMS-hensyn ønsket ikke Sjøforsvaret å sende flere folk om bord enn det som var forsvarlig for å bistå i hevingsarbeidet.

Personellet skulle blant annet åpne dører og skott og plassere pumper for å tømme ut vann fra havaristen.

SHT har som mål å levere en fullstendig granskingsrapport om ulykker innen 12 måneder. SHT varslet tidligere om at arbeidet er svært tidkrevende og at ettårsfristen kunne bli knapp.

Liseth sier at nå de har som mål å klare fristen, selv om undersøkelsene er svært omfattende og havaristen har ligget under vann siden 8. november i fjor.

– Når fregatten er kommet til Haakonsvern setter vi inn ekstra ressurser og går gjennom fartøyet så raskt som mulig, sier Liseth.

Da vil SHT ha mellom 5-10 personer i arbeid i Bergen samt en del personer på hovedkontoret i Lillestrøm.

Haakonsvern, fregattene Otto Sverdrup og Thor Heyerdal i bakgrunnen. Foto: Eirik Helland Urke

Intervjuer unnagjort

SHT har intervjuet alle som var om bord i fregatten og alle andre involverte, deriblant fra tankskipet Sola TS og trafikksentralen på Fedje.

– Det kan bli behov for noen å intervjue noen på nytt etter å ha vært om bord på fregatten, sier Liseth.

Onsdag sendte SHT ut en pressemelding om status for undersøkelsen av fregattlykken.

Der kommer det fram at deres undersøkelser er konsentrert om kommunikasjon internt og samarbeid mellom brobesetningen på KNM Helge Ingstad, brobesetningen på tankskipet Sola TS og Fedje VTS. SHT har også gjennomført analyser av forskjellig teknisk informasjon.

SHT skriver at det fortsatt gjenstår noe arbeid, spesielt relatert til tidsrommet fra kollisjonsøyeblikket til fregatten var evakuert. Det er gjenopprettet data fra fregattens kontrollsystem, som bidrar med verdifull informasjon om denne fasen. Videre skriver SHT at det forventes at befaring og kartlegging av fartøyet etter berging, vil gi ytterligere svar.

– Så snart fartøyet er hevet og sikret, vil kartleggingen av skadeomfanget og fartøyets tilstand starte. Havarikommisjonen har også tilgang til en digital skrogmodell av fregatten og vil i det videre arbeidet benytte denne til å studere fartøyets skadestabilitet og overlevelsesevne opplyser Liseth til TU.

– Det har vært sikret flere elektroniske lagringsmedier fra KNM Helge Ingstad, og det arbeides med å hente ut og analysere data fra disse. Det vil bli gjort forsøk på å berge ytterligere datakilder underveis i hevingsprosessen, men det er usikkert om det vil være mulig å gjenopprette informasjonen fra disse etter så lang tid i sjøen, sier han.