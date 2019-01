Forsvarsmateriell planlegger hvordan Helge Ingstad skal konserveres

Det er nå over to måneder siden fregatten Helge Ingstad sank utenfor Bergen etter en kollisjon med tankskipet Sola TS. Krigsskipet ligger fortsatt under vann, og bergingen av skipet er en krevende operasjon.

Planleggingen av hevingen er ikke avsluttet, men det er også nødvendig å forberede konserveringen skipsvraket når det er kommet opp av sjøen, for at det ikke skal ødelegges ytterligere når det kommer i kontakt med luft.

Om bergingsforberedelsene skriver Forsvaret dette i en oppdatering på onsdag:

«Sterk vind på havaristedet har medført midlertidig stans i arbeidet ved KNM «Helge Ingstad». Værvarselet for området ser bedre ut de nærmeste dagene. Kranfartøyet «Rambiz» vil i løpet av dagen transittere til havaristedet dersom forholdene tillater det for å fortsette forberedelser til løft. Dykkerfartøyet Flekkerøy bistår «Rambiz» og dykkeoperasjoner forventes å gjenopptas i løpet av dagen. Det foregår fortsatt detaljplanlegging av løfteoperasjonen.»

Skal konservere skipet

I tillegg til å planlegge hevingen, jobber man også med å planlegge hvordan skipet skal konserveres etter at det er hevet.

– Detaljplanleggingen handler blant annet om når skipet skal heves, ikke bare selve løfteoperasjonen, men også hvilken rute det skal ta til basen når det er oppe. Planleggingen går også på selve konserveringen. Og så er det mange små detaljer som skal planlegges, det gjelder ikke bare selve løftet, sier kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell Vigdis Hvaal.

I utgangspunktet skal hevingen starte i midten av januar, og Hvaal sier at de har ingen ny informasjon utover det.

Tiden og veien

Når skipet er hevet og kommer i kontakt med luft oppstår det korrosjon, eller en oksidasjon av metallet, som fører til enda større skader på skipet. Derfor er det viktig å handle raskt etter hevingen.

På spørsmål om det også tærer på skipet å bli liggende under vann, svarer Hvaal med å vise til et intervju NRK hadde tidligere i år med sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes.

– Jo lenger fregatten ligger under vann, jo større blir skadene, sa Stensønes til NRK.

Har erstattet vaier

Stormen som raste utenfor Bergen i nyttårshelgen førte til at en av vaierene som holder havaristen fast, røk. Vaieren var en av flere som holder fregatten festet til land. Den er nå erstattet.

– Ja, alt er reparert og skiftet ut, sier Hvaal.