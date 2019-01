Kystvakten fikk nesten ikke brukt de nye NH90-helikoptrene i fjor

Kystvakten fikk knapt benyttet seg av de nye NH90-helikoptrene i 2018 og ser med bekymring på det lave antallet flytimer de neste årene.

– Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, skriver Kystvakten i sin årsrapport for 2018.

Det lave antallet flytimer går ifølge Kystvakten utover oppdraget med å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser og bidraget i den statlige beredskapen i Kystvaktens ansvarsområde.

– Dette er en sterk bekymring, fastslås det.

Nesten bare trening

Det pekes på at de nye NH90-helikoptrene fortsatt er under innfasing, og at prosessen stadig er preget av forsinkelser. Totalt hadde Kystvakten kun hatt helikoptrene embarkert i 128 døgn ved utgangen av november. Selv om en stor del av tilgjengelig flytid har gått med til trening, har det også vært noe mer tid til operativ bruk sammenlignet med 2017. Likevel konkluderer Kystvakten med at den reelle operative effekten er liten.

Riksrevisjonen konkluderte i oktober med at innkjøpet av nye NH90-helikoptre har vært preget av svikt helt fra starten, og at konsekvensene er alvorlige, både økonomisk og operativt.

Det er over 16 år siden helikoptrene ble bestilt. I stedet for å få alle 14 helikoptrene i perioden 2005-2008, ble fasit seks helikoptre i midlertidig versjon (IOC) i perioden 2011-2016 og to ferdige helikoptre i 2018.

De seks IOC-helikoptrene må tilbake til fabrikken for å oppgraderes, noe som er en stor og tidkrevende jobb.

Kanskje levert i 2022

– Siste leveranse antas nå å bli i 2022, men det er fortsatt stor usikkerhet om leveransen og innfasingen, advarte Riksrevisjonen for to måneder siden.

Ifølge rapporten har helikoptrene som er levert så langt gitt få flytimer og er vesentlig mindre tilgjengelig enn forutsatt og har svært begrenset operativ virksomhet. Vedlikeholdsbehovet har vist seg å være cirka 15 ganger større enn forutsatt for endelig versjon. Driftskostnadene ser ut til å bli svært høye.

Det viser seg også at Norge i liten grad sørget for å kjøpe noen ris å ha bak speilet samtidig med at helikoptrene ble bestilt. Det kontraktsfestede taket på

dagmulkter ble nådd allerede før det første helikoptret ble levert i 2011. Også når det gjelder dagmulkter for manglende reservedeler er taket nådd. Dessuten er det ikke før i 2022 at vedlikeholdsgarantien kan gjøres gjeldende.

Riksrevisjonen påpekte at Norge mer eller mindre stilltiende har godtatt at leverandøren, NH Industries, kan levere når han vil. Et slikt tak på dagmulkter er nærmest en invitt til dette.

Det ble også påpekt at NHI produserer 25 forskjellige varianter av NH90, og at Norges kontrakt gir produsenten svake insentiver for å prioritere de norske helikoptrene. Dermed er det en risiko for at andre land blir prioritert foran.

Status i høst var at innfasingen av de nye helikoptrene skal være gjennomført i 2022. Målet er 3.900 årlige flytimer etter innfasing, noe som er betydelig lavere enn de 5.400 timene som Forsvaret har bedt om ut fra sitt operative behov.

Nye fartøy

Kystvakten peker også på en «tidvis anstrengt bemanningssituasjon» på fartøyene i løpet av fjoråret. Fravær som følge av permisjoner, sykdom og utdanning/kurs er hovedårsaken, og det førte til at ett fartøy ble lagt til kai på tampen av året. Først 1. august er fartøyet planlagt å være tilbake i operativ drift.

Totalt besto kystvaktflåten av åtte havgående fartøy og fem fartøy for operasjoner langs kysten og i kystnære farvann i 2018. Selv om flåten betegnes som relativt moderne, nærmer de tre fartøyene av Nordkapp-klassen seg klare for utskiftning. Disse ble bygget fra 1980 og opererer i arktiske områder. Byggestart for fartøyene som skal erstatte disse, er nært forestående, og de forventes levert i årene 2022–2024.

– På nyåret starter byggingen av tre nye kystvaktfartøy. Det vil styrke tilstedeværelsen i en tid der aktiviteten øker, og derfor forserte regjeringen denne investeringen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Inspeksjoner

Kystvakten gjennomførte 1.423 fiskeriinspeksjoner i 2018, og de ga 258 advarsler for brudd på regelverket. I 48 tilfeller avdekket inspeksjonene regelbrudd som førte til anmeldelse, og i sju tilfeller oppbringelse til norsk havn for bevissikring. Fire saker ble oversendt Fiskeridirektoratet for vurdering av overtredelsesgebyr. Det var særlig utkast/dumping som ble fulgt opp i fjor.

I tillegg ble det gjennomført til sammen 2.628 oppdrag for andre eksterne etater. Kystvakten ble satt inn i 143 søk- og redningsaksjoner og foretok 65 slep i fjor.