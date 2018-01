Her lander det første fregatthelikopteret endelig på norsk jord

KJELLER: Så kom dagen mange i Luftforsvaret og Sjøforsvaret har ventet på altfor lenge: I 11.30-tida mandag landet det første NH90-fregatthelikopteret i endelig konfigurasjon for første gang på norsk jord - på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Ut av helikopteret hoppet testflyger Christian Franck i Forsvarsmateriell (FMA) og ble møtt av et lite pressekorps som blant annet ville vite hva han syntes om det nye helikopteret.

Brigader Diederik Willem Kolff, sjef for Forsvarsmateriells avdeling for luftkapasiteter (FMA) hilser på fartøysjef Christian Falck og flyger Eirik Grimstad fra Luftforsvaret (t.h). Bilde: Eirik Helland Urke

– Turen har gått helt greit. Men det blir litt feil å snakke om førsteinntrykk, sier Franck.

Han hadde nemlig sin første flytur i NH90 allerede i 2005. Noe som i seg selv sier mye om den mer kontroversielle sida av dette programmet: Den voldsomme forsinkelsen.

Kan bli fire til i år

Etter å ha forlatt fabrikken utenfor Venezia i Italia ved lunsjtider onsdag, var planen at det skulle lande i Norge lørdag. Men det har vært mye vær på kontinentet og besetningen har listet seg nordover med overnattinger i Frankrike, Belgia og Danmark.

NH90 Produsent: NHIndustries, et konsortium eid av Airbus Helicopters (62,5 prosent), Leonardo Helicopters (32 prosent) og Fokker Aerostructures (5,5 prosent)

NHIndustries, et konsortium eid av Airbus Helicopters (62,5 prosent), Leonardo Helicopters (32 prosent) og Fokker Aerostructures (5,5 prosent) Første flyging: 18.12.1995

18.12.1995 Rekkevidde: 486 nautiske mil med 2 500 kg nyttelast

486 nautiske mil med 2 500 kg nyttelast Motorer: 2x RTM322-01/9, 1,662 kW

2x RTM322-01/9, 1,662 kW Maks cruisehastighet: 162 knop

162 knop Maks bruttovekt: 10,6 tonn

10,6 tonn Leveranser: 306 NH90 til 13 land; Tyskland, Frankrike, Belgia, Italia, Nederland, Sverige, Finland, Norge, Hellas, Oman, Australia, New Zealand og Spania (per januar 2018)

306 NH90 til 13 land; Tyskland, Frankrike, Belgia, Italia, Nederland, Sverige, Finland, Norge, Hellas, Oman, Australia, New Zealand og Spania (per januar 2018) Akkumulerte flytimer: 110 000

110 000 Norge har bestilt 14 helikoptre som tilhører fregattversjonen (NFH) med norsk tilpasning. Men Norge skiller samtidig mellom kystvaktkonfigurasjon (8 stk.) og fregattkonfigurasjon (6 stk.), der de sistnevnte blir utrustet med sensorer og våpen til bruk i antiubåtkrigføring (ASW)

Alle 14 NH90 vil ha identisk grunnkonfigurasjon. For best mulig å kunne tilpasse helikoptrene ulike roller og oppdrag, som søk og redning (SAR), kystvakt, anti-ubåtkrigføring, overflateovervåking med mer, kan helikoptrene i løpet av fire timer av- eller påmonteres ulike sensor- og våpenpakker

Mandag morgen fløy det fra den danske Karup-basen til Norge. Første stopp var Kjeller, hvor det var drivstoffylling og systemsjekk på ferden mot basen på Bardufoss.

Som Teknisk Ukeblad omtalte fredag, er dette det første ferdige NH90-helikopteret, såkalt «Step-B», og det er levert i fregattversjon.

Det skal leveres åtte NH90 Step B-maskiner, og planen er å motta en hvert kvartal framover slik at alle er mottatt i løpet av september 2019. Det kan komme ytterligere fire helikoptre i år.

Hittil har NH90-helikoptrene blitt levert i kystvaktversjoner som dessuten har vært såkalte IOC-maskiner («initiell operativ kapasitet») som skal tilbake til fabrikken for oppgradering.

Det første av seks helikoptre sendes etter planen sørover til sommeren. Ifølge produsenten NH Industries vil retrofit-jobben ta 22 måneder for det første helikopteret. Planen er å sende ett helikopter til oppgradering hvert halvår framover.

360-bilder fra cockpit og kabin: Fra denne arbeidsplassen skal det reddes liv i 40 år

Fregattesting i april

Heller ikke det første fregatthelikopteret er helt ferdig. Det gjenstår fortsatt arbeid som vil kreve omtrent hele dette året før det kan deployeres med alle operative systemer installert på en fregatt.

NH90-helikopteret lander på Kjeller mandag formiddag. Bilde: Eirik Helland Urke

Det handler om sikkerhetsgodkjenning av sonarsystemet, godkjenning av oppheng for torpedoer (EMRU) og godkjenning av utstyret for elektronisk krigføring (EK).

Den første fregattestingen er planlagt fra 9. april. Her skal det fastsettes hvilke rammer, typisk værforhold, man kan operere innenfor gjennom såkalte «Ship Helicopter Operating Limits» (SHOL), slik det også er gjort for Kystvaktens helikopterbærende fartøy av Nordkapp- og Svalbard-klassen. Her bidrar Nederlands nasjonale luft- og romfartslaboratorium (NLR).

NH90-helikopteret mellomlandet på Kjeller for å etterfylle drivstoff på veien mot Bardufoss. Bilde: Eirik Helland Urke

Mot slutten av 2018 kan altså den første fregatten i Fridtjof Nansen-klassen seile med helikoptre som har evne til å finne og bekjempe ubåter og endelig oppnå full operativ kapasitet, tolv år etter at den første fregatten ble levert.

Det er først nå at hangarene på fregattene er bygget om for å tilpasses NH90, blant annet for såkalt traversering av helikoptret. Altså å vinsje maskinen inn og ut av hangeren til sjøs.

Norge bestilte 14 slike kystvakt- og fregatthelikoptre så langt tilbake som 2001 og de skulle etter den opprinnelige planen blitt levert i perioden 2005-2008. Fram til nå er seks Step-A kystvakthelikoptre blitt levert, i perioden 2011-2016, og nå altså den første Step-B. Årstallet som brukes når det gjelder å erklære full operativ kapasitet for fregatthelikoptrene, er 2022.