Dette er planen videre etter at det første redningshelikopteret veltet

Ei uke etter levering veltet Norges første AW101 redningshelikopter under bakkekjøring på Sola fredag 24. november.

Som Teknisk Ukeblad skrev onsdag, er Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) ferdig med de fysiske undersøkelsene av ulykkeshelikopteret og har frigitt det for Luftforsvaret.

Opprinnelig var planen å motta ytterligere et helikopter før jul, men dette ble utsatt i påvente av hva som ville komme fram i havariundersøkelsen.

Tre helikoptre på vei

– SHF har så langt ikke funnet feil ved helikopteret som kan knyttes til hendelsen. Inntil videre går derfor anskaffelsesprosessen mot leverandøren videre som normalt, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i en epost til Teknisk Ukeblad.

Etter planen skal det neste helikopteret ankomme Sola i løpet av uke 3, det vil si en gang etter mandag 15. januar. Deretter er det planlagt å motta en AW101 i februar og en i april. Helikoptrene flys fra Leonardo Helicopters-fabrikken i Yeovil sørvest i England.

Der er denne trioen som nå skal brukes i den operative test og evalueringa (OT&E) som ble avbrutt som følge av ulykken i november. Departementet opplyser at innføringsprosessen gjenopptas straks de nødvendige tillatelser fra Forsvaret foreligger.

Justisminister Per-Willy Amundsen i CAEs AW101-simulator som befinner seg hos Thales Norway på Utsola. Bilde: Eirik Helland Urke

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser hendelsen får for videre fremdrift i detalj, men det er på det rene at den vil få noe tidskonsekvenser for det videre innføringsløpet, skriver Amundsen.

Han legger til at OT&E-prosessen er beregnet å vare i tolv måneder. Dermed er det sannsynlig at det først er i 2019 at de første AW101-helikoptrene tas i bruk operativt av 330-skvadronen og kan overta oppgaver som i dag utføres av Sea King.

Undersøkelsen fortsetter

Undersøkelsesleder Håkon Sitre i SHF opplyste onsdag at de har fått kartlagt hele hendelsesforløpet, men jobber videre med å finne årsakssammenhengene.

AW101-helikopteret 0268 da det forlot fabrikken på vei til Sola 17. november i fjor. Bilde: RICH PITTMAN

Dataene fra den kombinerte taleregistratoren og ferdsskriveren (CVR/FDR) ble lastet ned hos den franske flyhavarikommisjonen, BEA, mens øvrige datalagringsenheter ble sendt til Leonardo Helicopters-fabrikken i Yeovil i England.

– Framover vil vi fokusere på områder som samspillet mellom mennesker og maskin, design, grensesnitt, trening og prosedyrer, sa Sitre.

Det er for tidlig å si når den endelige undersøkelsesrapporten blir klar. Det er ikke planlagt noen foreløpig rapport. Det er heller ikke klart hvorvidt 0268-helikopteret må tilbake til fabrikken for å repareres.

Jomfruferden

Det nærmer seg nå to år siden jomfruferden med det første norske AW101-helikopteret. Fly nummer én (0262) var i lufta for første gang 21. mars 2016.

Det andre helikopteret (0264), fløy første gang onsdag 17. august samme år hos produsenten som tidligere het AgustaWestland og som har produsert fly og helikoptre i 102 år.

Etter den opprinnelige planen skulle både Sola og Ørland blitt operative med AW101 i 2018. Etter innfasingsplanen følger deretter Banak, Bodø, Rygge og Florø til slutt.

Jomfruferden med det første norske AW101-helikopteret. Leonardo Helicopters

Florø-basen er satt bort til CHC Helikopter Service som driver den med to Airbus Helicopters AS332L/L1, en eldre Super Puma-type som aldri var berørt av flyforbudet etter Turøy-ulykken.

Selv om det er snakk om å fase ut Sea King for operasjoner for redningstjenesten i 2020, vil noen helikoptre trolig beholdes i operativ stand ytterligere en periode. Dette skal dreie seg blant annet om at det er utstyr knyttet til antiterrorrollen som kanskje ikke blir klart på de nye helikoptrene innen den tid.