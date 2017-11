Her er det nye redningshelikopteret på vei til hovedbasen på Sola

44 år etter at Sea King ble tatt i bruk som norsk redningshelikopter, blir den første erstatteren levert i kveld.

I 10-tida fredag formiddag lokal tid, forlot det første av 16 bestilte AW101-helikoptre Leonardo Helicopters-fabrikken i Yeovil i Sommerset, sørvest i England.

Helikopteret er registrert som ZZ103 med halenummer 0268 og er det fjerde helikopteret som er produsert for Norge. Det skal etter planen lande på redningstjenestens hovedbase på Sola fredag ettermiddag/kveld.

– Vi hadde en enkel seremoni med noen hundretall ansatte på fabrikken til stede. Jeg må si det var et stort øyeblikk å se den ta av og fly i retning Norge, sier Bjørn Ivar Aarseth som leder anskaffelsesprosjektet Nawsarh.

Det er en helnorsk besetning på fire om bord. Kapteinen er en testflyger fra Forsvarsmateriell, ettersom maskinen ennå ikke er formelt overført til Luftforsvaret, mens styrmann er leder for test- og evalueringsorganisasjonen.

Forsinkelser

Som Teknisk Ukeblad skrev onsdag, er planen at det skal leveres ytterligere et helikopter i løpet av nær framtid. Begge skal være på plass til en offisiell markering på Sola som er planlagt 20. desember.

Dette blir nok en mottaksseremoni som er noe tonet ned i forhold til den som ble arrangert på Ørland for de første F-35-flyene fredag, men det er varslet at både forsvarsministeren og justisministeren har ryddet sine kalendere og reiser til Stavanger.

Her er helikopteret på vei fra fabrikken til Norge for første gang. Bilde: RICH PITTMAN

Leveransen nå skjer sju måneder på overtid. Etter planen det er jobbet med i flere år, skulle de første to AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

Den operative test- og evalueringsfasen er beregnet å ta cirka ett år. Men det er også signalisert at det kan være mulig å forkorte den ved å sette inn et tredje helikopter i testingen i Norge.

– Det er litt for tidlig å si om vi kan hente inn noe tid. Men vi får levert helikopter to rett før jul, nummer tre i slutten av januar og nummer fire i april. Så det er definitivt et mål at AW101 blir operativt i løpet av 2018, sier Aarseth.

Målet er fortsatt å ha AW101 på alle seks baser i løpet av 2020. Etter opprinnelig plan skulle Sola være først med å bli operative med AW101-helikoptre i april 2018 og deretter er innfasingsplanen at Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020.

Mellomlandet i sommer

Korteste avstand mellom fabrikken og Sola er 556 nautiske mil. Det betyr at helikopteret er i stand til å gjennomføre flygningen over Nordsjøen uten å etterfylle drivstoff.

AW101 kan fly i nærmere sju timer med tomotors-cruise og standard drivstofftanker og tilbakelegge en distanse på cirka 810 nautiske mil (1.500 kilometer) uten reserver igjen. Med ekstra drivstofftanker kjøper helikopteret seg ytterligere en time utholdenhet.

Da den første flygningen over ble gjennomført i juni, valgte mannskapet å mellomlande på i Sumburgh på Shetland. Nå er planen å mellomlande i Newcastle og etterfylle drivstoff der før den siste etappen.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, ønsker besetningen å skynde på, for det er meldt relativt dårlig vær.

– Selv om dette er en skikkelig allværsmaskin, ønsker man alltid å unngå lyn og torden. Planen er at helikopteret lander og ruller inn i sitt nye hjem på Sola en gang mellom klokka 17 og 19, avhengig av hvor mye medvind de får over Nordsjøen, opplyser Aarseth.