Sju måneder på overtid: Nå kommer det nye redningshelikopteret til Norge

Det nærmer seg sju måneder på overtid, men nå er ventetida over:

Det første nye AW101-helikopteret er på vei fra fabrikken i England til Redningstjenestens hovedbase på Sola.

– Det er mange brikker som skal på plass, så det er vanskelig å si nøyaktig når det lander i Norge. Etter planen blir det i løpet av denne uka, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet.

Forsinket på tampen

Noen dager fra eller til spiller kanskje ikke den store rollen for et prosjekt som går hele 20 år tilbake i tid, da Fostervoll-utvalget kom med sine anbefalinger.

I 2002 vedtok Stortinget å fase ut de gamle redningshelikoptrene og kjøpe nye innen 2008. I dag er åtte av 330-skvadronens tolv Westland Sea King MK43B-helikoptre blitt 45 år gamle og for lengst modne for pensjon.

Etter at Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) vant kontrakten før jul i 2013, har det vært langt bedre framdrift, og prosjektet har i stor grad fulgt den da oppsatte tidsplanen fram til nylig. Den tilsa at de første AW101-maskinene skulle blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

Nå skriver Justis- og beredskapsdepartementet kun at planen er å sette det første nye redningshelikopteret i drift «i 2018». Det er tidligere blitt forklart at den prosessen som kalles operativ test og evaluering (OT&E) vil ta cirka et år.

AW101 har for øvrig vært i Norge før. Et av de norske testmaskinene ble fløyet over i juni i forbindelse med åpningen av det nye basebygget. Det sto også utstilt på Sola airshow.

Airbus har fått «SAS-problemet»: Ingen vil fly Super Puma selv om det er erklært trygt

Seremoni om en måned

Bjørn Ivar Aarseth, som er sjef for anskaffelsesprosjektet Nawsarh, henviser nå til departementet for uttalelser.

I september fortalte han derimot at den militære typesertifiseringen var på plass 10. august, men at det fortsatt var noen begrensninger på operasjonsprofiler samt radar og navigasjonsutstyr. Da opplyste han at at det skulle gjennomføres testflyginger i oktober med sikte på å løse disse operasjonelle begrensningene før Luftforsvaret starter operativ testing i Norge.

Leonardo Helicopters har bygget ferdig fem norske helikoptre som alle testflyr på fabrikken i Yeovil i England. Maskin nummer seks skal være klar tidlig i 2018.

AW101 og Sea King på utstilling på Sola airshow i juni. Foto: Per Erlien Dalløkken

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, vil helikopter to følge etter over Nordsjøen i løpet av de kommende ukene. Begge skal være på plass til en offisiell markering på Sola som er planlagt 20. desember.

Dette blir nok en mottaksseremoni som er noe tonet ned i forhold til den som ble arrangert på Ørland for de første F-35-flyene fredag, men det er varslet at både forsvarsministeren og justisministeren har ryddet sine kalendere og reiser til Stavanger.

Hvorfor to statsråder? Fordi de norske redningstjenesten er delt inn slik at ansvaret for tjenesten og anskaffelsen av nytt materiell ligger hos Justisdepartementet, mens det er Forsvarsdepartementet som er såkalte systemeiere og operatører. Det skal også nevnes at Helse- og sosialdepartementet er en stor bruker av tjenesten.

360-bilder fra cockpit og kabin: Fra denne arbeidsplassen skal det reddes liv i 40 år

AW101 overalt om tre år

Målet er fortsatt å ha AW101 på alle seks baser i løpet av 2020.

Etter opprinnelig plan skulle Sola være først med å bli operative med AW101-helikoptre i april 2018 og deretter er innfasingsplanen at Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020.

Denne innfasingsplanen er mulig å gjennomføre blant annet fordi Florø-basen nå er satt bort til CHC Helikopter Service som driver den med to Airbus Helicopters AS332L/L1, en eldre Super Puma-type som aldri var berørt av flyforbudet etter Turøy-ulykken.

AW101 Lengde: 22,83 m Høyde: 6,66 m Rotordiameter: 18,60 m Motorer: (3 x CT7-8E) Takeoff-kraft: 3 x 1 884 kW (3 x 2 527 shp) Maksimal avgangsvekt: 16.000 kg Tomvekt: >5500 kg Maksimal marsjhastighet: 150 knop (277 km/t) Makshøyde: 15.000 fot Hover IGE: 10.850 fot Standard drivstofftanker: 5135 l Liten/stor ekstratank: 649/1389 l Maks rekkevidde tre motorer: 735 nm Maks rekkevidde to motorer: 810 nm, 6 t 50 min utholdenhet Klatreevne: 8,5 m/s (1680 ft/min)

Teknisk Ukeblad fikk for halvannen måned siden opplysninger fra Nawsarh som tilsier at det vurderes å sette bort driften også av Rygge-basen av samme årsak. Da slipper de også ytterligere totaloverhalinger på Sea King

Selv om det er snakk om å fase ut Sea King for operasjoner for redningstjenesten i 2020, vil noen helikoptre trolig beholdes i operativ stand ytterligere en periode. Dette skal dreie seg blant annet om at det er utstyr knyttet til antiterrorrollen som kanskje ikke blir klart på de nye helikoptrene innen den tid.

Den opprinnelige bolken på ti Sea King-helikoptre ble anskaffet i 1972. To skrog har gått tapt. Disse ble erstattet i 1978 og 1992, mens de to siste ble kjøpt inn i 1996. Imidlertid har skvadronen aldri tilgang på mer enn elleve skrog, ettersom det til enhver tid er ett helikopter på Kjeller til tungt vedlikehold, såkalt IRAN-ettersyn som krever om lag 35 årsverk per helikopter.