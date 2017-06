Her tar det nye redningshelikopteret en akrobatisk landing på den nye Sola-basen

SOLA: Leonardo Helicopters-testflyger Andy Strachan skulle komme sigende ned for en forsiktig landing foran prominente gjester. Det var planen da 330-skvadronens nye hovedbase på Sola ble offisielt åpnet mandag formiddag.

I stedet ble det et lite luftakrobatisk show der alle fikk bevitne hva slags kraftoverskudd som er i de tremotors AW101-helikoptrene, som neste år skal erstatte Sea King som redningshelikopter i Norge.

Fabrikkpiloten demonstrerte flygerevner som gjerne kunne vært vist fram på Sola airshow de to foregående dager.

Offisiell – og humoristisk – forklaring: Veldig mye fugler i landingssonen som måtte unnvikes.

To statsråder

En dobbel snorklipp ved forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen symboliserer hvordan redningstjenesten har flere aksjonærer.

Både justisminister Per-Willy Amunsen og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide har eierskap til det nye redningshelikopteret. Foto: Eirik Helland Urke

Det er Amundsens folk som har ansvaret for tjenesten og anskaffelsen av nytt materiell, mens det er Eriksen Søreides folk som er såkalte systemeiere og operatører. Det skal også nevnes at Helse- og sosialdepartementet er en stor bruker av tjenesten.

Etter planen det er jobbet med i flere år, skulle de første AW101-maskinene blitt levert i starten av april, og blitt faset inn ett år etterpå, altså april 2018.

Nå sier Amundsen at helikoptrene skal «leveres i løpet av sommeren og fases inn i løpet av 2018».

Over Nordsjøen i forrige uke: Det nye redningshelikopteret er på vei til Norge for første gang

Mottak og sertifisering

Senere denne måneden starter Justisdepartementets anskaffelsesprosjekt Nawsarh og Forsvarsmateriell sin mottakskontroll på Leonardo Helicopters-fabrikken i Yeovil i England. Når helikoptrene formelt kan overtas avhenger blant annet av denne prosessen og sertifiseringsarbeidet.

Per-Willy Amundsen i førerkabinen på det nye redningshelikopteret. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi følger dette arbeidet tett. Men nå har jo produsenten fløyet helikopteret fra fabrikken hit til Sola. Det vitner om at vi nærmer oss, sa Amundsen.

Han minnet også om at når helikoptrene først leveres, vil de bidra til å gjøre 330-skvadronen til en av verdens mest kapable redningstjenester.

– Større rekkevidde, hastighet og evne til å fly i dårlig vær vil gi mer trygghet for dem på sjøen, dem langs kysten og i avsidesliggende strøk. Dette blir det største løftet i norsk samfunnssikkerhet og beredskap, sa Amundsen på basebyggåpningen.

Mer om de tekniske utfordringene: Nå skulle to slike nye redningshelikoptre vært på plass hos 330-skvadronen i Norge

Sea King kan beholdes lengre

Nawsarh-sjef Bjørn Ivar Aarseth sier til Teknisk Ukeblad at de starter forberedende aktiviteter for mottakskontrollen mandag om en uke. Her skal Nawsarh stå for den kontraktuelle biten, mens FMA står for det flytekniske.

– Vi håper å kunne starte operativ testing til høsten og at innfasingen senest skjer i løpet av 2018 og at vi har AW101 på alle baser i løpet av 2020, sier Aarseth til Teknisk Ukeblad.

Operativ test og evaluering (OT&E) er en prosess som i utgangspunktet er berammet å ta ett år.

Selv om det er snakk om å fase ut Sea King for operasjoner for redningstjenesten i 2020, kan faktisk noen helikoptrene beholdes i operativ stand ytterligere en periode. Dette er ikke noe prosjektledelse eller departementer vil snakke så mye om. Men etter det Teknisk Ukeblad forstår, handler det blant annet om at det er visse ting knyttet til antiterrorrollen som kanskje ikke blir klart på de nye helikoptrene innen den tid.

Ingen Sea King-krise

Svein Tore Pettersen er sjef for 330-skvadronen. Foto: Eirik Helland Urke

En forsinket leveranse av AW101-helikoptre vil nødvendigvis bety ytterligere forlenget tjenestetid på Sea King-helikoptre. Vanskelig, men ikke dramatisk, ifølge Svein Tore Pettersen som er sjef for 330-skvadronen.

– Vi er på et høyt operativt nivå, men det er tungt å opprettholde 98 prosent tilgjengelighet med gamle maskiner. De begynner å sprekke litt, for eksempel ved innfesting av hovedgirboks, men dette er ting vi er klar over og har kontroll på, forteller Pettersen.

Han sier at det er grei tilgang på reservedeler etter at det ble tatt tak i dette for noen år siden gjennom prosjektet Sea King 2020, som pekte ut en rekke tiltak for å opprettholde kvaliteten på redningstjenesten.

– Det er viktig å huske på at Sea King skal være hovedleverandør av redningstjenester noen år til. Dette skal gjøres like trygt som de foregående 45 årene. Vi skal avslutte med stil, sier skvadronsjefen.

Flere nyanskaffelser: Ett av disse to blir Norges nye politihelikopter

Betimelig løft

AW101 Lengde: 22,83 m Høyde: 6,66 m Rotordiameter: 18,60 m Motorer: (3 x CT7-8E) Takeoff-kraft: 3 x 1 884 kW (3 x 2 527 shp) Maksimal avgangsvekt: 16.000 kg Tomvekt: >5500 kg Maksimal marsjhastighet: 150 knop (277 km/t) Makshøyde: 15.000 fot Hover IGE: 10.850 fot Standard drivstofftanker: 5135 l Liten/stor ekstratank: 649/1389 l Maks rekkevidde tre motorer: 735 nm Maks rekkevidde to motorer: 810 nm, 6 t 50 min utholdenhet Klatreevne: 8,5 m/s (1680 ft/min)

Det er mye snakk om Westland Sea King MK43B-helikoptre, der de fleste er 45 år gamle og for lengst modne for utskifting. Men også infrastrukturen får nå et etterlengtet løft på de seks 330-skvadronens baser.

– Her på Sola er hangaren fra 1942, skvadronbygget er fra 50-tallet, mens tilstedevaktbygget er en brakkerigg fra 2004. Det er på høy tid med dette nybygget, sier Per-Willy Amundsen.

På åpningen ble det fra mange parter understreket hvor vesentlig det er at innfasingen av nye helikoptre og utfasingen av gamle skjer sømløst og uten dropp i beredskap.

– Sea King er en suksesshistorie som skal gjentas. 330-skvadronen flyr når andre snur i nådeløse omgivelser for å redde liv, og det er åpenbart at de fortjener det beste materiellet og den beste infrastrukturen, sa Rolf Folland som er sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) på Rygge.

Eriksen Søreide påpekte at den nye Sola-basen de neste tre årene skal utdanne alle dem som skal jobbe på de øvrige fem basene. Hun mener det er positivt at Forsvarsbygg har valgt standardisering av de nye basene.

– For eksempel er basene på Sola og Ørland identiske helt ned til overflatebehandlingen av skapene. Ettersom personellet skal jobbe på forskjellige baser vil dette bidra til å gjøre dem mer effektive og funksjonelle, sa forsvarsministeren.

Rekkefølgen

AW101 var hedersgjest på åpningsseremonien for redningstjenestens nye hovedbase på Sola mandag formiddag. Foto: Eirik Helland Urke

AW101 inne i den ene av tre helidokker. Foto: Eirik Helland Urke

Anlegget på Sola består av selve basebygget med tre helikopterdokker, tilhørende verkstedarealer, kontorer og forlegning, pluss et ledelsesbygg for 330-skvadronen.

Tilsvarende hangarbygg på Ørland ble innviet og tatt i bruk med Sea King i månedsskiftet mars/april, mens kontrakten for nybygging på Banak-basen ble tildelt 1. juni. Disse arbeidene starter i august og tar etter planen halvannet år. Hittil har AF Gruppen vunnet alle tre kontraktene med Forsvarsbygg, som er oppdragsgiver på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Sola er den første basen som blir operativ med AW101-helikoptre. Etter opprinnelig plan skal det skje i april 2018. Deretter er innfasingsplanen at Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020.

Helikopteret som de siste dagene har vært på norgesbesøk befinner seg fortsatt på britisk militært register og betegnes som Norway 03 med halenummer 0265. Dette helikopteret ble bygget ferdig i fjor høst og har mye av det redningstekniske utstyret på plass i kabinen.

Det er berammet ulike oppdrag og visningsturer før helikopteret returnerer til England onsdag.