Norge kjøper fem nye maritime patruljefly

Forsvaret undertegnet onsdag kontrakt med amerikanske myndigheter om kjøp av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly.

Kostnadsrammen er på rundt ti milliarder kroner. Det første flyet lander på norsk jord i 2022, og alle flyene vil være på plass innen utgangen av det året.

Mens dagens P-3 Orion må ned i bølgehøyde for å slippe torpedoer, forberedes etterkommeren P-8A Poseidon for å integreres med en ny type torpedo som kan slippes fra 30.000 fot.

Nytt våpen snart klart

Samme dag som Norge undertegnet kontrakten om kjøp av fem fly, rapporterer produsenten Boeing og US Navy at de er i rute med å teste våpenet, melder blant andre Flight Global.

«High Altitude Anti-submarine warfare weapon capability» (HAAWC) kalles Lockheed Martin-systemet som blant annet består av gps-styring og vinger montert på torpedoene. Industrien er midt inne i slipptester, som handler om å demonstere trygg separasjon fra flyet, mens flytesting er planlagt mot slutten av året. Torpedoene skal være klar i 2020, altså et par år før Norge mottar sine første fly.

Evnen til å angripe ubåter fra stor høyde, går for så vidt inn også I en debatt som handler om P-8s evne til å fly lavt og sakte og lenge slik forgjengeren P-3 kan. P-8 har sterkere vinger enn 737, som den bygger på, men det handler også om at to jetmotorer har en annen karakteristikk enn P-3s fire turboprop-motorer.

Når det gjelder det kommende missilet JSM fra Kongsberg, som integreres i F-35, har ikke Norge stilt krav om dette. Norge kjøper direkte fra pågående produksjonslinje.

– Det er klart at vi høyst gjerne ser JSM bli integrert på P-8, men det er per i nå ingen slik aktivitet, opplyser kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i Kongsberg Defence Systems.

Også Australia, som bidrar i JSM-utviklingen, er nylig blitt P-8-bruker.

Bra plattform

– Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen. P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Flyene kan samle informasjon, oppdage, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. De produseres av Boeing Defense, Space & Security og bygger på flytypen Boeing 737–800.

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.

Omfattende kontrakt

I tillegg til flyene omfatter anskaffelsen moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen.

– P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde, sier forsvarsministeren.

Det ble blant annet brukt under letingen etter flyet fra Malaysia Airlines som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing i 2014.

P-8A Poseidon vil erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon.

– Prosjektets kostnadsramme utgjør om lag ti milliarder kroner i tillegg til en andel som vil gå over Etterretningstjenestens budsjetter. Anskaffelsens totale kostnader ligger innenfor kostnadsrammen i langtidsplanen for Forsvaret, sier statsråden.

Strategisk kapasitet

I sin begrunnelse for kjøpet viser departementet blant annet til at norske havområder er om lag sju ganger større enn landområdene og at avstandene er store. Norske og tilstøtende havområder har fått økt militærstrategisk betydning, og lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer, heter det.

Det bemerkes også at overvåking under vann er teknologisk krevende. Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende, skriver departementet.

– P-8A Poseidon vil fortsette i et kjent og etablert operasjonsmønster. En videreføring av denne aktiviteten med norske fly vil bidra til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i området, samt at norske allianseforpliktelser ivaretas, sier Eriksen Søreide.

Flyet vil være et vesentlig bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Flyene vil også være viktige for søk og redning til havs utenfor Norge, og et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra i maritime kontraterroroperasjoner.

Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe P-8A, og sammen med USA og Norge vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke betydelig.