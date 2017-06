Det nye redningshelikopteret er på vei til Norge for første gang

44 år etter at Sea King ble tatt i bruk som norsk redningshelikopter, kommer erstatteren for første gang til Norge.

Torsdag ettermiddag/kveld skal det norske AW101-helikopteret etter planen lande på Sola lufthavn.

Her blir maskinen en av attraksjonene på Sola airshow lørdag og søndag, og skal dessuten være med på den offisielle åpningen av det nye basebygget for 330-skvadronen mandag.

Forrige gang var 1996

Det er fly nummer tre, Norway 03 med halenummer 0265, som kommer til Sola. Dette helikopteret ble bygget ferdig i fjor høst og er lakkert i fargene til den offentlige redningshelikoptertjenesten, operert av Forsvaret.

Tilsvarende helikoptre som danske EH101 og britiske HC3 Merlin har vært i Norge mange ganger, men dette er første gang et norsk AW101-helikopter entrer hjemlige luftrom.

Kabinene er ganske jevnstore på Sea King og AW101, men døra er større på sistnevnte. Foto: Leonardo

De fleste av den norske redningstjenestens 12 Westland Sea King MK43B-helikoptre er 45 år gamle.

Det gjelder åtte maskiner som ble anskaffet i 1972 og satt i drift året etter. I tillegg kommer to erstatningsmaskiner fra 1978 og 1992, samt to suppleringsmaskiner som ble kjøpt inn i 1996. Det er med andre ord første gang på 21 år at et nytt redningshelikopter ankommer 330-skvadronen.

Det er for øvrig ikke helt korrekt at helikopteret er norsk. Snart norsk, vil være mer riktig å si. Maskinen tilhører nemlig fortsatt produsenten, det vil si Leonardo Helicopters, og befinner seg på britisk register.

– Det er ikke satt noen dato for endelig overtakelse. Vi starter mottakskontrollen om et par uker, opplyser Bjørn Ivar Aarseth, som er sjef for anskaffelsesprosjektet Nawsarh.

Flere nyanskaffelser: Ett av disse to blir Norges nye politihelikopter

Forsinkelser

Det mest presise han kan være når det gjelder levering, er fortsatt «i løpet av sommeren». Selv om det er blitt utført jevnlige produktinspeksjoner på helikoptrene, kan det fortsatt dukke opp avvik i den formelle mottakskontrollen.

Aarseth sier at de i tillegg avventer militær typesertifisering for AW101-612, som den norske versjonen heter. Den er basert på den italienske «combat sar»-versjonen HH-101A «CAESAR» (Mk. 611) med maksimal avgangsvekt på 16 tonn.

Den nye operatørkonsollen i kabinen på den tredje norske AW101. Foto: Eirik Helland Urke

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, skulle de første norske AW101-helikoptrene vært levert i april og startet operativ testing og evaluering. Justisdepartementet har oppgitt at forsinkelsen skyldes «utfordringer i produksjonen, test og sertifisering av de første helikoptrene».

Utsikt ned i cockpit på norsk helikopter nummer fire, slik det så ut i oktober i fjor. Foto: Eirik Helland Urke

Etter det TU kjenner til, er det spesielt to av nyvinningene som har skapt en del vanskeligheter: Den nye digitale autopiloten og den nye aesa-radarinstallasjonen. I vinter har det dukket opp ytterligere noen mindre systemintegrasjons-problemer som har tatt tid å løse.

Planen har lenge dreid seg om at de to første nye redningshelikoptrene skulle ankommet 330-skvadronens hovedbase på Sola i april, mens det tredje skulle komme senere i 2017. Da kan Forsvaret starte trening og operativ test og evaluering. Det er en prosess som i utgangspunktet tar et år, men som muligens kan forseres med den tredje maskinen.

Mer om den saken her: Nå skulle to slike nye redningshelikoptre vært på plass hos 330-skvadronen i Norge

Kan fly nonstop

Helikopteret vil være utstilt på bakken på Sola airshow lørdag og søndag, og komme flygende inn i forbindelse med den offisielle hangaråpningen mandag. Helikopteret vil også være å se i lufta ellers den kommende uka:

– Det er berammet ulike oppdrag og visningsturer. Det er ikke snakk om testflyging, det har vi ikke anledning til, men «familiariseringsflyging» med norske besetninger, opplyser Aarseth.

Allerede 14. juni returnerer maskinen til fabrikken i Yeovil i Sommerset, sørvest i England.

Fra Westland-flyplassen i Yeovil til Sola lufthavn er det 556 nautiske mil. Foto: Great Circle Mapper

Helikopteret vil i utgangspunktet være i stand til å gjennomføre flygningen over Nordsjøen uten å etterfylle drivstoff. Korteste avstand mellom fabrikken og Sola er 556 nautiske mil.

AW101 kan fly i nærmere sju timer med tomotors-cruise og standard drivstofftanker og tilbakelegge en distanse på cirka 810 nautiske mil (1.500 kilometer) uten reserver igjen. Med ekstra drivstofftanker kjøper helikopteret seg ytterligere en time utholdenhet.

Nytt basebygg

AW101 Lengde: 22,83 m Høyde: 6,66 m Rotordiameter: 18,60 m Motorer: (3 x CT7-8E) Takeoff-kraft: 3 x 1 884 kW (3 x 2 527 shp) Maksimal avgangsvekt: 16.000 kg Tomvekt: >5500 kg Maksimal marsjhastighet: 150 knop (277 km/t) Makshøyde: 15.000 fot Hover IGE: 10.850 fot Standard drivstofftanker: 5135 l Liten/stor ekstratank: 649/1389 l Maks rekkevidde tre motorer: 735 nm Maks rekkevidde to motorer: 810 nm, 6 t 50 min utholdenhet Klatreevne: 8,5 m/s (1680 ft/min)

Parallelt med at det kjøpes inn nye redningshelikoptre skal også infrastrukturen fornyes. Først ut er Sola, som er redningshelikoptertjenestens hovedbase og som altså har snorklipping mandag.

Anlegget består av selve basebygget med tre helikopterdokker, tilhørende verkstedarealer, kontorer og forlegning, pluss et ledelsesbygg for 330-skvadronen.

Tilsvarende hangarbygg på Ørland er også rett rundt hjørnet, mens kontrakten for nybygging på Banak-basen ble tildelt 1. juni. Disse arbeidene starter i august og tar etter planen halvannet år. Hittil har AF Gruppen vunnet alle tre kontraktene med Forsvarsbygg, som er oppdragsgiver på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Sola er den første basen som blir operativ med AW101-helikoptre. Etter opprinnelig plan skal det skje i april 2018. Deretter er innfasingsplanen at Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020.

Ett år siden Turøy-ulykken: Turbin-ekspert fatter ikke hvorfor Super Puma-helikoptrene får lov til å fly videre

Også Orion-erstatteren kommer

US Navy stiller på Sola airshow med et av sine P-8A Poseidon, tilsvarende dem Luftforsvaret skal ha fem av. Foto: Boeing

AW101 er ikke det eneste kommende norske militære luftfartøyet som stilles ut på Sola airshow i helga. US Navy kommer med et av sine P-8A Poseidon. Slik AW101 skal erstatte Sea King, skal Poseidon erstatte Orion i Luftforsvaret.

I slutten av mars tegnet Forsvaret kontrakt med amerikanske myndigheter om kjøp av fem slike maritime patruljefly til en samlet kostnad av rundt ti milliarder kroner.

De første Poseidon-flyene skal leveres i 2022. Da pensjoneres dagens seks Orion-maskiner, der to ble levert i 1968-69 (P-3N) og fire i 1988-89 (P-3C UIP).