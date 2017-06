Leonardo eller Airbus skal levere nye politihelikoptre til Norge

Airbus Helicopters H145 og Leonardo Helicopters AW169.

Det er de to helikoptertypene det står mellom når Politidirektoratet nå skal kjøpe tre nye helikoptre til erstatning for dagens 15 år gamle og mildt sagt velbrukte to helikoptre.

Forhandlingene er nå helt i sluttfasen, og etter planen skal kontrakten tildeles i løpet av sommeren.

Uansett hvilken kandidat som velges, vil Politiets helikoptertjeneste få en kraftig økt kapasitet.

Transportkapasitet

Det er i år 20 år siden Politiets helikoptertjeneste startet opp som et prøveprosjekt. Hittil er det benyttet brukte maskiner, en av dem innleid.

Helikoptertjenesten har i dag to helikoptre av typen EC135 T2+ produsert av Airbus Helicopters. Disse er i overkant av 15 år gamle og er blant EC135-individene med flest flytimer i verden.

Politiet har i dag to slike EC135 T2+. Foto: Eirik Helland Urke

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, har alderen tynget lenge og påvirket tilgjengeligheten på maskinene. Det går med stadig mer tid og kostnader til vedlikehold.

Hovedkravet til de nye helikoptrene er at de skal gi en reell transportkapasitet i stedet for kun å være en observasjonsplattform slik tilfellet er med dagens helikoptre:

Selv med kun sin egen besetning om bord i tillegg til politifaglig utstyr, kan helikopteret kun ta av med tre fjerdedels fulle drivstofftanker. Maksimal avgangsvekt (MTOW) er 2910 kg. Skal helikoptrene frakte mer enn egen besetning, begrenses rekkevidden altså kraftig.

Begge kandidatene til å overta som politihelikopter vil oppfylle et grunnleggende krav om å frakte minst tre tjenestemenn i tillegg til besetningen, uten at det rammer rekkevidde eller utholdenhet for mye. På kortere distanser har de kapasitet til å frakte med seg ti politifolk på én gang.

Kan flyttes rundt i landet

AW169 på testflyging ved fabrikken i Italia.

Dette er et H145 ved fabrikken i Tyskland før det ble levert til politiet i Guangzhou i Kina. Foto: Airbus Helicopters

Styrkingen av helikopterberedskapen har vært på agendaen i mange år og ble sist tatt inn i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Kjøp av tre helikoptre med transportkapasitet er i tråd med rådene i rapporten «Politiets helikopterkapasitet i Oslo og det sentrale Østlandet», som Metier lagde for Politidirektoratet før jul i 2013 og som igjen var et svar på hvordan 22.juli-kommisjonens anbefalinger kunne møtes.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet skal helikoptrene leveres i løpet av 2019 og i starten ha base på Gardermoen som i dag, fram til det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune sør for Oslo er ferdig.

Politihelikoptrenes oppgaver består av spesialoppdrag for politiet (spaning, overvåkning, transport) og de skal være klare til å rykke ut i løpet av 15 minutter 24/7. Nye helikoptre vil kunne understøtte Forsvaret og gjøre politiet i stand til å frakte personell fra beredskapstroppen, bombegruppa og krise- og gisselforhandlertjenesten i øyeblikkelig innsats-aksjoner.

Med tre helikoptre i stedet for to, styrkes beredskapen også ellers i landet, ettersom det blir mulig å flytte ett helikopter til en annen base for en kortere eller lengre periode.

Doblet utholdenhet

I kravene, der det som normalt er delt inn i skal- og bør-krav, er transport- og overvåkingsoppgaven sidestilt som like viktig.

Dagens helikoptre en utholdenhet på cirka to timer før det må lande og fylle drivstoff. Begge de potensielle erstatterne har større kapasitet:

H145 vil kunne holde seg i lufta i cirka 3,5 timer, mens AW169 klarer nesten 4,5 timers flygning. Da snakker vi om maksimal utholdenhet uten reserver for begge maskiner.

AW169 kan konfigureres med både åtte og ti seter i kabinen.

På kortere avstander har begge helikoptrene kapasitet til å ha med seg rundt ti personer om bord. H145-kabinen er 6,04 m3, mens AW169-kabinen er 6,3 m3. Til sammenligning er EC135-kabinen 4,9 m3.

Støyer lite

H145 ble tidligere betegnet som EC145 T2 og er basert på BK 117 som tyske Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) og japanske Kawasaki utviklet på slutten av 70-tallet.

– Vi tilbyr et helikopter som allerede er levert til andre politi, blant annet i Tyskland, og som vil være mer eller mindre hyllevare. Det vil være minimalt med utvikling som behøves. Slik sett er dette en maskin uten risiko, sier Aage Jørgensen som er prosjektleder for Airbus Helicopters-agenten Østnes Helicopters.

Kabinen på et H145 VIP.

Norsk luftambulanse H145. Foto: Airbus Helicopters

Mens ytelsen er større i forhold til EC135T2+, vil det ikke legges begrensninger når det gjelder bruk. Fotavtrykket er kun marginalt større. Den mest synlige endringen på H145 sammenlignet med EC145/BK 117, er at nyeste versjon er utstyrt med den samme såkalte Fenestron-halerotoren som dagens EC135-helikoptre også har. I tillegg har H145 to Arriel 2E-motorer à 667 kW, oppgradert hovedgirboks, siste versjon av autopilot og Helionix-avinoikk.

Fenestron er en Airbus-merkevare som er benyttet i flere helikoptre tidligere. Denne innkapslede halerotoren bidrar til å gjøre H145 til et av de minst støyende kommersielle helikoptrene, noe også Easa-sertifiseringen bekrefter. Liten støysignatur er ikke bare gunstig ved spaning, det er også en fordel for et helikopter som primært skal operere på Østlandsområdet og fly mye over tettbebygd strøk.

Større

AW169 er et nyutviklet helikopter som fløy første gang i 2012 og som ble satt i produksjon så sent som i 2015. Det er utstyrt med to Pratt & Whitney Canada PW210A-turbiner à 826 kW og har en maksimal avgangsvekt på 4,6 tonn, ett tonn mer enn konkurrenten.

Dermed kan det frakte mer drivstoff, som gir det 50 minutter mer utholdenhet og en rekkevidde på 820 km (443 nm), sammenlignet med 651 km (352 nm) på H145.

AW169 er sertifisert med 40 minutters såkalt «run-dry»-kapasitet, altså hvor langvarig gange hovedgirboksen skal takle uten smøring før den bryter sammen.

Flere tilsvarende i Norge

Et av Norsk luftambulanses H145 under trening. Foto: A.PECCHI

I sommer skal Airlift få levert AW169 som skal brukes på loskontrakten med Kystverket.

EC145 har flydd lenge i Norge, og også den nyeste versjonen H145 (MBB-BK 117 D-2) har mange sett her til lands i fargene til Norsk luftambulanse. Totalt, med alle versjoner, er det produsert rundt 1.250 eksemplarer av helikoptertypen.

Når det gjelder AW169, ble det første eksemplaret levert til Norden i mai. Dette er ett av fire bestilte ambulansehelikoptre i Sverige.

Også norske Airlift er i ferd med å motta tre AW169-helikoptre som de fra 1. juli skal bruke til å fly lostjenesten for Kystverket med baser i Bergen og Hammerfest. I tillegg er de første av de større AW189-maskinene i ferd med å tas i bruk offshore av selskapet Vici Helicopter i Stavanger.

Leonardo Helicopters er også i ferd med å levere 16 nye redningshelikoptre, AW101 til Justis- og beredskapsdepartementet. Disse skal erstatte Sea King i 330-skvadronen.

De første to norske AW101-612-redningshelikoptrene kommer til Norge i sommer. Foto: Leonardo

Sammenlignet med redningshelikopter-anskaffelsen (Nawsarh), blir denne anbudskonkurransen liten. Men likevel skal grunnlagsdokumentene i politihelikopter-anskaffelsen være basert nettopp på Nawsarh-strukturen, selvsagt med andre spesifikasjoner og krav, etter det Teknisk Ukeblad får opplyst.

Teknisk Ukeblad har så langt ikke lykkes med å få noen kommentar fra Leonardo Helicopters' italienske prosjektledelse.