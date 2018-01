Havarikommisjonen er ferdig med undersøkelsen av AW101-helikopteret

Norges første AW101-redningshelikopter hadde bare rukket å tilbringe ei uke på 330-skvadronens hovedbase på Sola da det veltet under bakkekjøring 24. november.

Nå jobbes det med å granske skadeomfanget, mens havarikommisjonen går videre til neste fase av sin undersøkelse:

– Vi har nå fullført de fysiske undersøkelsene av helikopteret. Det er frigjort til Luftforsvaret slik at de sammen med produsenten kan kartlegge skadene og starte reparasjonsarbeidet, forteller undersøkelsesleder Håkon Sitre i Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF).

Har hele hendelsesforløpet

SHF kunne ganske tidlig etter ulykken opplyse at de ikke hadde avdekket noen kritiske feil med helikopteret som har halenummer 0268 og er det fjerde helikopteret Leonardo Helicopters har produsert for Norge.

Dermed har det heller ikke gått ut noen varsler til produsenten, luftfartsmyndigheter og andre AW101-brukere.

Dataene fra den kombinerte taleregistratoren og ferdsskriveren (CVR/FDR) har blitt lastet ned hos den franske flyhavarikommisjonen, BEA, mens øvrige datalagringsenheter ble sendt til Leonardo-fabrikken i Yeovil i England.

Ferdsskriver/taleregistrator i avionikkhylla i ulykkeshelikopteret mens det fortsatt befant seg på produksjonslinja i England høsten 2016. Bilde: Eirik Helland Urke

Sitre forteller at de nå har en klar formening om hva som skjedde. Spørsmålet som gjenstår å finne svar på, er hvorfor.

– Framover vil vi fokusere på områder som samspillet mellom mennesker og maskin, design, grensesnitt, trening og prosedyrer. Men det er for tidlig å si noe mer om årsakssammenhenger, sier han.

Det er også for tidlig å si når den endelige undersøkelsesrapporten blir klar. Det er ikke planlagt noen foreløpig rapport.

Utsatt innfasingsplan

Fortsatt er det ikke tatt imot flere enn det skadede helikoptret. Da dette ble levert var planen å ha to AW101-helikoptre på plass til en offisiell markering på Sola 20. desember. Denne ble utsatt.

Det som er mer kritisk enn seremonier, er at før AW101 kan tas i bruk operativt og overta for Sea King, må de gjennom en testfase (OT&E) som er beregnet å ta cirka et år selv med to og potensielt tre helikoptre involvert i prosessen.

Redningshelikopteret veltet under bakketesting på ettermiddagen fredag 24. november. Bilde: Johansen, Carina/NTB Scanpix

I starten av desember opplyste Justis- og beredskapsdepartementet at de inntil videre jobbet for at leveransene skulle fortsette uten større forsinkelser, men bekreftet samtidig at hendelsen kan påvirke framdriften. Teknisk Ukeblad venter på svar fra departementet om hvordan framdriftsplanen ser ut i øyeblikket.

Det sier seg selv at det begynner å haste dersom målet om å ha AW101 på alle 330-skvadronens seks baser i løpet av 2020 skal nås.

Da det første helikopteret ble fløyet over Nordsjøen i november, var dette sju måneder forsinket. Etter planen det er jobbet med i flere år, skulle de første to AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

At denne tidsplanen var i ferd med å ryke, kom fram da AW101 landet på norsk jord for første gang (se video under) i forbindelse med åpningen av 330-skvadronens nye hovedbase i juni i fjor. Da var formuleringen blitt endret til «innfasing i løpet av 2018».

