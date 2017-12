Departementet innrømmer: Det kan bli forsinkelser i AW101-leveransene

Inne i 330-skvadronens nybygde hangar på Sola fortsetter Statens havarikommisjon for Forsvaret arbeidet med å finne ut hva som fikk det nybygde AW101-redningshelikopteret til å velte under bakkekjøring 24. november.

Samtidig er det nå bekreftet at mottaksseremonien, som var planlagt 20. desember, er avlyst.

I utgangspunktet hadde både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen ryddet sine kalendere for den offisielle markeringen på Sola.

Bare glede 17. november: Her er det nye redningshelikopteret på vei til hovedbasen på Sola

– Kan påvirke framdrift

At det tar seg dårlig ut å ha et skadet helikopter som midtpunkt på en overtakelsesseremoni, sier seg selv. Men planen har inntil nylig vært å fly over ytterligere et nytt helikopter i god tid før 20. desember. I tillegg var planen å hente hjem maskin nummer tre i slutten av januar og nummer fire i april.

Nå kan det se ut som at ulykken for åtte dager siden også kan påvirke dette:

– Justis- og beredskapsdepartementet vil komme tilbake med nytt tidspunkt for markeringen når videre fremdrift i anskaffelsesprosessen er avklart, heter det i en pressemelding.

Før AW101 kan tas i bruk operativt og overta for Sea King, skal de nye redningshelikoptrene gjennom en testfase (OT&E) som er beregnet å ta cirka et år.

Teknisk Ukeblad har spurt departementet om hva slags konsekvenser velten kan ha for de planlagte leveransene framover, og hva slags påvirkning ulykka vil ha for testinga, når en av maskinene nå er ute av spill.

– Det er fortsatt kort tid siden hendelsen på Sola og det er derfor for tidlig å si eksakt hvordan denne vil påvirke prosjektet. Statens havarikommisjon for Forsvaret er i gang med sine undersøkelser. Inntil videre planlegger vi for at leveransene skal fortsette uten større forsinkelser, men en slik hendelse kan naturligvis påvirke blant annet fremdrift, heter det i en epost fra Justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Justisminister Per-Willy Amundsen i en AW101-cockpit da 330-skvadronens nye hovedbase ble åpnet i juni. Bilde: Eirik Helland Urke

Opptak fra Mi-8-cockpit: Flygerne merket ikke noe feil med helikopteret

Venter på CVR/FDR-data

Som Teknisk Ukeblad skrev torsdag, er det en nyopprettet havarikommisjon som har AW101-velten som sin første undersøkelse.

Noe av det viktigste for det videre arbeidet vil være å få lastet ned og analysert dataene fra den kombinerte taleregistratoren og ferdsskriveren (CVR/FDR). Dette skal skje hos den franske flyhavarikommisjonen, BEA, mens øvrige datalagringsenheter sendes til AW101-fabrikken.

Det skadede helikopteret med halenummer 0268 er det fjerde helikopteret som er produsert for Norge hos Leonardo Helicopters i Yeovil i Sommerset sørvest i England.

Inne i kabinen på 0268-helikopteret da det var under bygging i oktober 2016. Bilde: Eirik Helland Urke

Leveransen nå var allerede sju måneder på overtid. Etter planen det er jobbet med i flere år, skulle de første to AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

Målet er fortsatt å ha AW101 på alle 330-skvadronens seks baser i løpet av 2020. Innfasingsplanen starter med Sola, deretter følger Ørland, Banak, Bodø, Rygge og Florø.