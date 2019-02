En rekke krigsskip har kollidert med sivile skip de siste årene

KNM Helge Ingstad ligger fortsatt i fjæresteinene i Øygarden utenfor Bergen etter kollisjonen med tankskipet Sola TS i november i fjor, men fregatten er ikke det eneste militære fartøyet som har støtt sammen med tankskip i fredstid.

Alvorlige kollisjoner mellom krigskip og sivile skip skjer ikke ofte, men de siste årene har det skjedd en håndfull ganger. Og i de fleste tilfellene går kollisjonen hardest utover de militære fartøyene. Flere av ulykkene har ført til dødsfall.

Her er noen mellomstore krigsskip som har kollidert med sivile skip:

USS John S. McCain

Dette er en av to amerikanske destroyere som kolliderte med sivile skip med bare to måneders mellomrom sommeren 2017.

Krigsskipet, som er oppkalt etter den tidligere amerikanske senatoren og presidentkandidaten John McCain, kolliderte med det liberiskregistrerte tankskipet Alnic MC på knappe 183 meter.

Ti av mannskapet på destroyeren døde og fem ble skadet i ulykken.

Sammenstøtet skjedde om natten i Malakkastredet i Sørøst-Asia, mens krigsskipet var på vei til Singapore. Skipet seilte i mørket like før soloppgang da kollisjonen skjedde. Destroyeren fikk et hull i baugen, noe som førte til at maskinrommet og kommunikasjonsrommet ble oversvømmet.

USS John S. McCain etter kollisjonen sommeren 2017. Foto: Reuters/NTB Scanpix

USS Fitzgerald

USS Fitzgerald kolliderte med det filippinskregistrerte kontainerskipet ACX Crystral på knappe 222 meter. Hendelsen skjedde to måneder før USS John McCain kolliderte, og syv personer om bord i det amerikanske skipet mistet livet.

Fitzgerald hadde skrudd av alle utvendige lys bortsett fra navigasjonslyset, og innvendige lys var røde istedenfor hvite for å være mindre synlige. Da kontainerskipet traff siden på destroyeren ble det hull i skroget under vann og skader på overdekket. Vannet strømmet inn under dekk, men mannskapet klarte å stenge dører slik at skipet ikke sank, ifølge rapporten fra hendelsen.

Både USS Fitzgerald og USS John S. McCain ble lappet sammen og er i drift igjen, men de ledende offiserene mistet jobben.

Destroyeren USS Fitzgerald ved kysten av Japan etter å ha kollidert med et frakteskip. Foto: AFP/NTB Scanpix

Indiske krigsskip i kollisjoner

Indiske krigsskip har vært involvert i en rekke kollisjoner, også med sivile frakteskip. I 2016 kolliderte INS Dunagiri med et frakteskip og i 2011 skjedde det samme med INS Vindhyagiri. Blant de mest alvorlige er kollisjonen mellom korvetten INS Prahar og kontainerskipet MV Rajiv Gandhi utenfor Goa på vestkysten av India i 2006.

Kollisjonen skjedde like før klokken ti på formiddagen den 21. april, og like etter midnatt sank skipet. Ingen ble skadd i ulykken, men kapteinen mistet jobben etter å ha innrømmet å ha gjort feil.

Korvetten var på vei fra Goa til Mumbai, mens kontainerskipet var på vei fra Mumbai til Sri Lanka. Da de seilte mot hverandre fulgte kontainerskipet de maritime trafikkreglene og svingte til høyre, mens krigsskipet svingte til venstre og traff kontainerskipet, ifølge The Indian Express. Etter det TU kjenner til er skipet fortsatt ikke hevet.

RSS Courageous

I 2003 kolliderte det singaporske patruljeskipet RSS Courageous med det nederlandskregistrerte frakteskipet ANL Indonesia på 293 meter ved kysten av Singapore. Fire personer døde og åtte ble skadet.

Kollisjonen skjedde da patruljeskipet svingte foran frakteskipet, for så å endre kursen tilbake igjen. I mellomtiden hadde ANL Indonesia endret kurs for å unngå å kollidere med krigsskipet, og styrte mot marinefartøyets nye kurs. ANL Indonesia traff Courageous i akterenden og rev av en del av patruljeskipet.

Singaporske myndigheter konkluderte med at ulykken skjedde fordi offiserene om bord i Courageous hadde gjort feilvurderinger og brutt de maritime trafikkreglene. Det var en offiser under opplæring som styrte skipet, men kapteinen hadde det fulle ansvaret.

Det singaporske skipet RSS Courageous på Changi Naval Base i Singapore etter å ha kollidert med kontainerskip. Foto: AP/NTB Scanpix

HMS Nottingham

Den britiske destroyeren HMS Nottingham kolliderte ikke med et sivilt skip, men med undervannsklippen Wolf Rock utenfor kysten av Australia under en øvelse. Skipet skulle manøvrere seg i posisjon slik at et helikopter skulle kunne lande på dekk, da grunnstøtingen skjedde.

Ingen av de 253 om bord i skipet ble skadd. Men skipet fikk en 49 meter lang flenge i baugen, og var ikke langt fra å synke. En talsmann for den britiske marinen sa imidlertid til NTB etter ulykken at krigsskipet var bygget for å holde seg flytende tross store skader.

Britiske HMS Nottingham i Watson Bay i Sydney i Australia. Foto: AP/NTB Scanpix

Svingte feil

I likhet med flere av de andre skipene som kolliderte, svingte heller ikke KNM Helge Ingstad til høyre, slik de maritime trafikkreglene tilsier at man skal og som kapteinen på tankskipet TS Sola oppfordret til. Ifølge den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen klarte ikke mannskapet å skille mellom lysene fra Stureterminalen og tankskipet.

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ligger på grunn nord for Stureterminalen i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Havarikommisjonen fant i tillegg tekniske forklaringer på hvorfor hele fregatten ble fylt med vann og sank etter å ha fått en skramme i baugen som følge av kollisjonen. Vannet silte inn gjennom en propellaksling som ikke var tett.

«Havarikommisjonens foreløpige analyse er at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til ulykken, men at ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter», heter det i den foreløpige rapporten.

Menneskelige feil

Mellom 75 og 96 prosent av alle maritime ulykker skyldes menneskelig svikt, ifølge forsikringsselskapet Allianz sin årlige rapport om skipssikkerhet. I rapporten for 2018 trekker de fram ulykkene med de to amerikanske krigsskipene, og beskriver økende risiko i Sørøst-Asia.

– En økende konsentrasjon av handel og økende politiske spenninger fører til en sårbar situasjon som kan skape sikkerhetsproblemer i regionen, heter det i rapporten.

For Nordatlanteren og farvann nord for polarsirkelen nevnes global oppvarming og isfjell som aktuelle farer.