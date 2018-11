Havarikommisjonen har gjort sikkerhetskritisk funn

Statens Havarikommisjon for Transport offentliggjør nå klokka 14.00 en foreløpig rapport om hendelsesforløpet da fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden i Hordaland i 4-tida om morgenen 8. november.

Fra pressekonferansen til Havarikommisjonen. Foto: Eirik Helland Urke

«Havarikommisjonen har gjort et sikkerhetskritisk funn relatert til fartøyets vanntette inndeling. Dette må antas å gjelde de fire øvrige fartøyene i Nansen-klasse fregatt. Det kan ikke utelukkes at tilsvarende gjelder andre fartøy levert fra Navantia som har samme design, eventuelt at gjeldende designkonsept er videreført i lignende fartøykonstruksjoner. Havarikommisjonen antar at funnet ikke samsvarer med forutsetninger for Nansen-klassens skadestabilitetsstandard», heter det fra Havarikommisjonen.

Kommisjonen anbefaler Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og skipsdesigneren Navantia å undersøke om funnene også gjelder andre fartøy og iverksette tiltak for å ivareta sikkerheten.

På pressekonferansen i videoen øverst i saken (fra venstre): Kristin Haugnes, SHF, Avdelingsdirektør Sjøfart i SHT, Dag S. Liseth, sjefen for SHT, direktør William J. Bertheussen, leder for fagstab Ingvild K. Ytrehus og undersøkelsesleder Håvard Bentsen.

137 personer om bord

Sola TS hadde like før kollisjonen forlatt Equinors Stureterminal med råolje med los om bord.

Taubåten Tenax fra Østenjø Rederi fulgte den 250 metere lange og 44 meter brede Sola TS som sikring med slak trosse, slik regelverket tilsier.

DETTE ER SAKEN: Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden ved Sture-terminalen rundt kl. 04.00 natt til torsdag 8. november. Fregatten hadde avslått AIS (automatisk identifkasjonssystem), som forteller andre skip om b.la. navn, skipstype, posisjon, kurs, hastighet, destinasjon etc.). AIS er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester. Kravet gjelder alle tankskip, passasjerskip og skip over 300 bruttotonn samt for alle andre skipstyper over 500 bruttotonn.

Sola TS så på radaren at et fartøy var på kollisjonskurs. Fartøyet viste seg å være KNM Helge Ingstad, som var på vei til Haakonsvern etter Nato-øvelsen Trident Juncture. Det var 137 personer om bord.

Sola TS og Kystverkets trafikksentral, FedjeVTS, forsøkte å kalle opp og advare KNM Helge Ingstad om at de lå på kollisjonskurs. Fregatten svarte etter hvert at det var lite plass til å vike, men at de ville justere kursen så snart som mulig.

Kort tid etter traff Sola TS fregatten.

Klarte ikke å skille terminal fra skip

Ifølge Havarikommisjonens foreløpige rapport klarte ikke mannskapet på Helge Ingstad å skille mellom lysene fra Stureteminalen og de fra Sola TS. Mannskapet på Sola TS ba fregatten svinge til styrbord, men ifølge rapporten oppfattet mannskapet på Helge Ingstad at det ville ført dem rett inn i det opplyste objektet.

I tillegg trodde mannskapet på Helge Ingstad at de kommuniserte med et av de andre fartøyene som kom i nordgående retning, ikke TS Sola. Da de oppdaget at de var på kollisjonskurs, var det allerede for sent å svinge unna og unngå kollisjonen.

«Havarikommisjonens foreløpige analyse er at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til ulykken, men at ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter», heter det i den foreløpige rapporten.

Fiskeoppdretter krever millionerstatning etter forliset: Måtte flytte 750 tonn ørret

Tømmer drivstoff

Fregatten KNM Helge Ingstad skal ha hatt ca. 460.000 liter marin diesel, 10.000 liter helikopterdrivstoff samt hydraulikkolje og smøreolje om bord.

Forsvarsmateriell har ansvar for berging av fregatten. BOA Management fra Trondheim er leid inn for bergingen og vil benytte to kranlektere og en nedsenkbar lekter til å heve og transportere fregatten til Haakonsvern.

Subsea Partner er underleverandør for BOA og bistår med tømming av drivstoff før hevingsarbeidet begynner.

Bergingsoperasjonen Klargjøring av lekter for festing og sikring av skroget Tømme utsatte drivstofftanker for marin diesel Rigging av kjettinger – forhalerer trekkes under skroget først. To kranfartøy løfter sakte opp fregatten- vann dreneres for å lette vekta Når fregatten er på høyde med normal vannlinje, senkes BOA-lekter under Våpen fjernes Lekter deballasterer – heves og fregatt transportsikres Lekter slepes til Haakonsvern

Kranlekterne Gulliver (4.000 tonn løfteevne) og Rambiz (3.700 tonn løfteevne) er leid inn fra nederlandske Scaldis. Fregatten veier 5.000 tonn, men er nå fylt med vann. Det må pumpes ut i takt med at fartøyet sakte heves.

Kystvaktskip skulle sikre området rundt havaristen: Krasjet med fritidsbåt

70 millioner kroner

Fregatten kostet nesten fire millarder kroner da den ble anskaffet i 2009. Hevingen av fartøyet vil anslagsvis koste 70 millioner kroner, ifølge VG.

Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet, melder Forsvaret på torsdag. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Gjennom natt til onsdag ble to kraftige kjettinger satt som sikring av fartøyet, disse ble festet til land og strammet opp i løpet av onsdagen. Fra onsdag kveld har det ikke vært mulig å gjøre ytterligere tiltak på havaristen på grunn av uvær.

Sjøfartsavdelingen ved SHT ble operative fra 1. juli 2008. Som for ulykker innen de andre transportformene har undersøkelser av sjøulykker som formål å kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å bedre sjøsikkerheten generelt. Undersøkelsene skal ikke ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar.