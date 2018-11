Slik skal fregatten berges

Etter flere dager med sikringsarbeid, opplyste Sjøforsvaret på en pressekonferanse søndag at de nå går inn i en ny fase for å berge og heve den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

– Vi beveger oss nå inn i en stor og kompleks fase, hvor fokuset er ligger på heving av fregatten og til den er transportert til Haakonsvern. Vi har en plan, som vil bli både kvalitetssikret og verifisert. Vi har nå fullt og helt fokus på å heve KNM Helge Ingstad og frakte den til Haakonsvern for å få oversikt over skadene, sa sjef for Maritime kapasiteter, flaggkommandør Thomas Wedervang, under pressekonferansen.

Wedervang understreket at de ønsker å få hevet fregatten så fort som mulig, men ønsker ikke å gå på kompromiss med sikkerheten. Samtidig ønsker Sjøforsvaret å være åpne rundt bergingsprosessen.

Heving med kranbåter

KNM Helge Ingstad har ligget i fjæresteinene like nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland i halvannen uke. På selve havaristedet pågår det krevende sikringsarbeid av den 5000 tonn tunge fregatten.

Gulliver kan løfte opp til 4.000 tonn. Kranlekeren ble overlevert Scaldis i april i år. Foto: Scaldis

Kranbåten Gulliver ankom Hjeltefjorden søndag morgen og la til ved Hanøytangen, et stykke forbi havaristedet. Den Luxembourg-flaggede kranbåten dro fra Nederland onsdag og har en løftekapasitet på 4000 tonn. Sammen med søsterskipet Rambiz, som også er på vei, skal kranbåtene bidra i bergingsarbeidet.

KRANFARTØY: Begge eies av nederlandske Scaldis RAMBIZ: Bygget 1976 – ombygget 2000. Kranlekter med to kraner. Maks løft (tandem): 3.300 tonn Dødvekt: 1.100 tonn Lengde: 85 meter Brede: 44,4 meter GULLIVER: Bygget: 2017 Dødvekt: 11.420 Lengde: 18 meter Bredde: 49 meter

Forsvaret har tidligere opplyst at det vil ta minst tre uker før fregatten er hevet og på plass på Haakonsvern. Det er Forsvarsmateriell som har ansvaret for selve bergingen.

Vil redusere miljøutslipp

Ifølge prosjektleder og kommandørkaptein Arild Øydegard i Forsvarsmateriell vil operasjonen med å berge fregatten bestå av flere prosesser.

– Vi vil starte med en periode med klargjøring av kranbåtene. Så vil vi begynne på havaristedet om kort tid, og tømme fartøyet for drivstoff. Dette gjøres etter anbefaling fra Kystverket og for å redusere risiko for miljøutslipp, opplyste Øydegard.

Kranlekteren Rambiz har to kraner og ble bygget om i 2000. Det kan løfte ca. 3.300 tonn. Foto: Scaldis

I tillegg er det lagt ut 2600 meter oljelenser rundt fregatten, og området overvåkes jevnlig ved hjelp av Kystverkets fly. Ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket er det rapportert om lite forurensing rundt havaristedet.

Parallelt vil Forsvaret starte arbeidet med å rigge til kjettinger som skal brukes til å heve fregatten. Det vil være flere spenn med store kraftige kjettinger som kan påvirke skroget. Det vil bli lagt forhalere for å få kjettingene under fregatten, og de blir plassert på stedene der fartøyet er sterkest, ifølge Øydegard.

Arbeidet vil om mulig starte kommende uke.

Må tømmes for vann

Kranbåtene Gulliver og Rambiz vil deretter komme inn i havaristedet og starte hevingen av fregatten. Målet er å overføre fregatten på lektere, og få den dokksatt på samme måte som standard tørrdokking.

Øydegard understreker at denne prosessen vil gå sakte og rolig for seg. Sentralt i arbeidet står oppgaven med å tømme fartøyet for vann, slik at hevingen går kontrollert for seg.

Så langt har Forsvaret ikke oversikt over hvor mange rom som er fylt med vann. Det utarbeides derfor en grundig plan for drenering.

Mer diesel

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket sier ti TU at Forsvaret foreløpig ikke har opplyst om hvordan de skal tømme marin diesel fra de utsatte tankene.

-Det er opplysninger de skal komme tilbake til. For oss er det viktigste at det blir gjort.

Fredag fikk Kystverket opplyst at det er ca. 460.000 liter marin diesel om bord. Tallet er oppjustert fra 385.000 liter samt både helikopterdrivststoff, smøreolje og hyrdaulikkolje.

Kystverket har ikke oversikt hvor i skipet de utsatte tankene befinner seg, og heller ikke hvor mage tanker og hvor mye diesel det er i dem.

Kjettingløft

Forsvarets prosjektleder for bergingen, Arild Øydegard, opplyste på pressekonferansen at det vil bli trukket forhalere under skroget der det nå ligger. De vil bli brukt til å dra kjettinger under på flere steder. Det ble ikke opplyst hvor mange, men at de vil bli spredd for å fordele belastningen på skroget.

KNM Helge Ingstad ble opprinnelig ikke bygget til klasse, men ble på et senere tidspunkt ført inn i DNV GL-klasse. Selskapet har dermed tilgang til alle tegninger og dokumentasjon og vet derfor hvor belastningene kan plasseres og hvor mye skroget tåler.

Forsvaret skyver sine partnere foran seg og viser til DNV GL for kvalitetssikring av alle operasjoner. Verken BOA eller DNV GL svarer på konkrete spørsmål vedrørende bergingen. DNV GL vil heller ikke uttale seg på generelt grunnlag om hva som er mest kritisk i slike bergingsaksjoner.