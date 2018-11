Sjøforsvarssjefen om havariet: – Vet ikke hva som skjedde

Over en uke etter at Sjøforsvaret kjørte en av sine fem fregatter inn i et 250 meter langt tankskip, vet forsvarssjefen fortsatt ikke hva som gikk galt.

– Vi har valgt å ikke spørre personellet, fordi vi ikke vil påvirke dem. Selvfølgelig forteller de til våre psykologer og prester. Men de har taushetsplikt, så de forteller det ikke videre, sier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes som er sjef for Sjøforsvaret, til NRK.

Sjøforsvaret har gitt Havarikommisjonen og politiet tilgang til dataene og besetningen på KNM Helge Ingstad. Senere skal de selv gjennomføre sin egen undersøkelse, ifølge Stensønes. Han hevder Sjøforsvaret vil ha en «åpen og ærlig prosess på dette», men sier at de ikke vil informere før de har et «komplett bilde».

Navigasjonstrening

Nato har meldt at fregatten drev navigasjonstrening da ulykken skjedde. Helge Ingstad var på vei tilbake til Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen, etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture.

Sjøforsvarssjefen ønsker ikke å kommentere om det pågikk en spesiell øvelse da hendelsen skjedde.

– Ja, det var satt av tid til navigasjonstrening. Det er normalt. Det er en tid tilgjengelig for skipssjefen, men nøyaktig hva fartøyet gjorde på dette tidspunktet, det må undersøkelsen og Statens havarikommisjon komme tilbake til når de har oversikt over situasjonen, sier Stensønes.

TU Ekstra: Fregatten sank med noen av verdens beste maritime våpen om bord

Preget av hendelsen

Mannskapet på 137 personer ble evakuert fra fregatten etter kollisjonen, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten.

Besetningen skal ha blitt svært preget av hendelsen, og ble i etterkant av ulykken tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern.

Stensønes sier han har snakket med hele besetningen på KNM Helge Ingstad.

– Det gjør inntrykk å snakke med unge, flotte mennesker som har opplevd noe sånt, sier sjøforsvarssjefen.