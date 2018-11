Fiskeoppdretter krever en million i erstatning etter Helge Ingstad-ulykken

Blom Fiskeoppdrett hadde om lag 750 tonn ørret som var få uker unna slakting, stående i merder noen få kilometer sør for ulykkesstedet, da TS Sola og fregatten Helge Ingstad kolliderte 8. november. Verdien av ørreten er på mellom 35 og 40 millioner kroner.

For å unngå at fisken får i seg drivstoff som slippes ut i forbindelse med hevingen av havaristen, valgte selskapet å flytte fisken til en annen lokalitet fram til den skal slaktes. De estimerer at de foreløpige kostnadene knyttet til brønnbåt og service for å få flyttet fisken beløper seg til én million kroner.

«I lys av at det nå innledes en operasjon med å heve og fjerne havaristen, står lokaliteten overfor umiddelbar og betydelig fare for skade i form av forurensning voldt av bunkers som unnslipper eller tømmes fra skipet», heter det i kravet fra Blom Fiskeoppdrett sendt via advokat Henrik Garmann.

Kan komme flere krav

Staten, som eier KNM Helge Ingstad, er objektivt ansvarlig for forurensningsskadene forliset skaper, skriver advokaten videre. Han varsler samtidig at eventuelle skader på anlegget også kommer til å bli krevd erstattet.

Advokaten viser til at Kystverket meldte at Helge Ingstad hadde 460 kubikkmeter diesel om bord da skipene kolliderte.

Det er lokaliteten Ljøsøy N Blom Fiskeoppdrett krever erstatning for. Kollisjonen skjedde i et område tettpakket med oppdrettsanlegg, og oversikten fra Barentswatch viser at minst seks andre lokaliteter er brakklagt, det vil si tømt for fisk. Det er ikke kjent om de er brakklagt på grunn av kollisjonen, og etter det TU kjenner til er det kun Blom som foreløpig har krevd erstatning.

Daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom, vil ikke uttale seg om saken.

Været hindrer heving

Onsdag melder Forsvaret at de har stoppet sikringen av havaristen med kranlekteren Rambiz. Årsaken er at det dårlige været på Vestlandet setter begrensninger for lekteren. Sikringsarbeidet fra land pågår fortsatt.

Arbeidet med å fjerne drivstoff fra den havarerte KNM Helge Ingstad fortsetter. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Samtidig som sikringsarbeidet pågår, tømmer Subsea Partner ved hjelp av fartøyet MS Risøy, fregatten for drivstoff. Dykkere har boret to hull i drivstofftankene der de har festet ventiler og slanger. Når de pumper ut drivstoffet gjennom slangene, pumper de samtidig inn sjøvann som erstatning.

Det er flere drivstofftanker koblet sammen med overflowrør i fregatten. Arbeidet har pågått siden helgen, og mandag meldte Forsvaret at om lag halvparten, 150 kubikkmeter, av drivstoffet var tatt ut.

– Hvis det blir for mye drivstoff i en av tankene, går det over i en av de andre. Det gjør at man ikke kan pumpe ut drivstoffet med for høy hastighet, for da vil man få denne overflowen når man erstatter drivstoffet med sjøvann, sa Hans Petter Laahne Mortensholm i Beredskapsavdelingen i Kystverket til TU på mandag.

Foreløpig havarirapport

Torsdag kommer den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen om ulykken, og Statens havarikommisjon for Forsvaret kommer til å være til stede på pressekonferansen, som TU sender direkte fra, når rapporten overleveres.

– Den foreløpige rapporten vil gi et grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken, samt informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen. Vi vil også redegjøre for fremdriften i det videre arbeidet, og peke på områder med behov for videre undersøkelser, opplyser Havarikommisjonen i en pressemelding.