Usikkert om Helge Ingstad kan tømmes helt for drivstoff

I løpet av helgen har Forsvaret tømt havaristen Helge Ingstad for drivstoff. De estimerte lørdag at det var en rest på 385 kubikkmeter drivstoff igjen i tankene. Mandag melder Forsvaret at det er tømt 150 kubikkmeter.

Det er usikkert om de klarer å få ut alt drivstoffet fra skipet.

– Det er vanskelig å si om det er mulig å debunkre helt. Hvorfor det er usikkert har en teknisk begrunnelse som jeg ikke kan svare på. Det er en viss kompleksitet i hvordan tankene er bygget opp, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Teknisk Ukeblad, og påpeker at de skal tømme så mye som mulig av drivstoffet for å minimere miljøkonsekvensene.

Drivstoffet i tankene blir erstattet med annen væske for å sikre at fartøyet holder seg så stabilt som mulig, men det er usikkert hvordan væsken kommer til å flyte mellom tankene når fartøyet heves, ifølge Herland.

Tømmingen skjer ved at dykkere borer to hull i tankene, plasserer ventiler og kobler til slanger. Det skapes undertrykk i tanken. Gjennom den nederste ventilen pumpes det inn vann mens den lettere marine dieselen går ut gjennom den øverste ventilen, opp gjennom slangen, og ned i en oljetanker som ligger ved siden av dykkerskipet. Det er Subsea partner og fartøyet MS Risøy som har fått oppdraget.

Flere usikkerhetsmomenter

Etter at fartøyet er tømt for drivstoff skal hevingen etter planen starte. Samtidig som tømmingen av drivstofftankene har pågått, har dykkere forberedt festene til kjettingen som skal brukes under hevingen.

Det er planlagt strekking av en wire under fartøyet. Wiren skal dra kjettingen som skal løfte fartøyet. I tillegg er det montert flere målepunkter på fartøyet for å måle bevegelser.

– Vi overvåker stabiliteten kontinuerlig. Før skipet heves må vi også være sikker på at kjettingene er festet slik at man ikke ødelegger det som er om bord, sier Herland.

Fartøyet har det siste døgnet hatt mindre bevegelser. Det ble innført stopp i dykkeoperasjoner klokken 1700 søndag ettermiddag på grunn av endringen i krengevinkelen på fartøyet, melder Forsvaret.

Marinefartøy kolliderte med fritidsbåt

Søndag ettermiddag kolliderte marinefartøyet KNM Olav Trygvason med en fritidsbåt i nærheten av hvor Helge Ingstad ligger.

– En kollisjon mellom to fartøy. To personer har vært i sjøen, men er brakt i land. Blir tilsett av helsepersonell. Det ene fartøyet er en 15–16 fots plastbåt, mens det andre er et større fartøy. Alle personene er gjort rede for, tvitret Vest politidistrikt like etter klokka 17.

Marinefartøyet drev med vakthold rundt Helge Ingstad da ulykken skjedde. To personer kle lettere skadd under kollisjonen, ifølge NTB.

Nærmer seg tre uker

Det var natt til torsdag 8. november at fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola i Hjeltefjord nord for Sotra. Alle 137 om bord på fregatten ble berget ut.

