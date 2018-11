Kystvaktskip kolliderte med fritidsbåt

En liten fritidsbåt kolliderte søndag ettermiddag med et kystvaktskip som var på vei fra oppdrag ved vraket av Helge Ingstad. To ble lettere skadd.

– En kollisjon mellom to fartøy. To personer har vært i sjøen, men er brakt i land. Blir tilsett av helsepersonell. Det ene fartøyet er en 15–16 fots plastbåt, mens det andre er et større fartøy. Alle personene er gjort rede for, tvitret Vest politidistrikt like etter klokka 17.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at det var kystvaktskipet KNM Olav Tryggvason den lille båten kolliderte med. Hvem som hadde skylden, er det foreløpig ikke sagt noe om.

Deltok i vaktholdet rundt Helge Ingstad

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen.

– Det vi kan si, er at Olav Tryggvason har deltatt i vaktholdet rundt Helge Ingstad, som ligger i området. Da den var avløst derfra og på vei sørover, hadde den et sammenstøt med en mindre lystbåt på babord side, forteller pressetalsmann i FOH, Brynjar Stordal.

Fritidsbåten ble heist om bord

FOH kan foreløpig ikke gi noen flere detaljer rundt hendelsesforløpet.

– Personene i lystbåten ble raskt gjort rede for. Båten, som har en liten påhengsmotor, var såpass liten at den ble heist om bord i Olav Tryggvason. Så ble både den og personene tatt i land ved Ågotnes, der politi og ambulanse ventet, sier Stordal.

Ågotnes ligger på Sotra like utenfor Bergen, mens fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola omkring tre mil lenger nord, rett utenfor Stureterminalen.