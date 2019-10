Denne elbåten skal konkurrere med fossilbåter

– Nå gir vi full gass mot take off, sier Gustav Hasselskog når han tar med TU på en prøvetur med den elektriske fritidsbåten i Oslofjorden.

Den 7,6 meter lange båten mister bakkekontakten, eller sjøkontakten, i det den kommer opp i fart. Kun hydrofoilen, eller vingene under vann, er i kontakt med vannet, noe som gir minimalt med friksjon og dermed mindre energiforbruk.

I tillegg er båten bygget i lett karbonfiber. Også det bidrar til at båten bruker opp mot 80 prosent mindre energi enn tradisjonelle fritidsbåter, ifølge Hasselskog.

2,5 mill.

Den svenske gründeren er i Norge for å promotere Candela speedboat, som de nå har startet serieproduksjon av. Planen er å produsere 9 til 10 båter innen nyttår og mellom 40 og 50 eksemplarer neste år.

Prisen er på 215.000 euro pluss moms. Det vil si om lag 2,5 millioner norske kroner.

Konkurrerer med fossilbåter

Resultatet av energisparingen er at båten skal ha en rekkevidde på 50 nautiske mil (9,26 mil) i en fart på 25 knop (46 kilometer i timen). Dermed har den færre begrensninger enn en del av de elektriske båtene som ikke har vist seg konkurransedyktige mot fossilbåtene.

Det meste på båten er egenutviklet av Hasselskog og designteamet, men batteriet er det samme som i BMWs i3 elbiler.

Båten har to foiler, en omvendt t-formet i akterenden og en stor vinge med to fester nært tyngdepunktet til båten. Disse kan heves for å unngå å skrape borti grunnen når båten har landet. Foilene justeres som flaps på en flyvinge når båten skal svinge.

Ved spakene har de montert en integrert flatskjerm med kart og egenutviklet brukergrensesnitt.

– Vi har hentet inspirasjon fra Tesla. Det kan man egentlig si om hele prosjektet. De fleste som er involvert eier minst én Tesla, sier Hasselskog.

Ingeniører fra forsvar og luftfart

Gustav Hasselskog Foto: Eirik Helland Urke

Flere av ingeniørene i selskapet har bakgrunn fra flyindustrien. Olivier Philippot, som har ansvar for karbonfiberet, har erfaring fra Eurocopter, Airbus og det franske forsvaret, mens Gustav Storck, som har ansvar for elektronikken i båten, har vært med på å utvikle elektronikken i det svenske jagerflyet Saab JAS 39 Gripen.

Utviklingen av båten startet allerede i 2014. I 2016 nådde de målet om 50 nautiske mil i 25 knop med en prototyp, og som TUs søsterpublikasjon i Sverige Ny Teknik skrev i fjor, hadde de 140 forhåndsbestillinger på båten allerede før serieproduksjonen startet.

Betydelige utslipp

Klimagassutslippene fra de om lag 900.000 fritidsbåtene i Norge, hvorav 60 prosent er motorbåter, er omdiskutert, men SSB anslo at de slapp ut over 500.000 tonn CO 2 -ekvivalenter i 2017. Elektroforeningen vil endre på det ved å gjøre fossilbåter dyrere.

I sommer skrev TUs sjefredaktør Jan M. Moberg i en kommentar at det å forflytte seg på sjøen med motorkraft er en miljøversting. Flåsete, var svaret fra salgssjef Stein Harald Jørgensen i Sande AS i Drammen. Han mente teknologien for utslippsfrie planede båter ikke eksisterer.

I Norge satser blant andre selskapet Green Waves på elfritidsbåter, og lanserer neste år en elbåt med 15 knops toppfart.

– Jeg tror årsaken til at markedet ikke tar av rett og slett er tilgjengelighet. Det er få som tilbyr elektrifisering, og det er få elbåter i det norske markedet. Vi har måttet til utlandet for å finne all teknologi til våre prosjekter. I tillegg eksisterer rekkeviddeangsten også til sjøs, så vi har laget en elektrisk reservetank. Og så er det helt klart at incentiver kan være helt avgjørende for å få flere til å vurdere eldrift, for vi ønsker jo å være konkurransedyktige mot båter med forbrenningsmotor, sa Ida Salomonsen Thorrud, daglig leder i Green Waves, til TU tidligere i år.

Går inn for landing

Selv om hydrofoilbåten kan konkurrere på ferdigheter, er den fortsatt betydelig dyrere enn en rekke fossilbåter i samme kategori. Likevel ser ikke det ut til å stilne interessen.

Hasselskog smiler mens han bremser ned fra 28 knop og «går inn for landing».

– Vi tror at denne skal kunne konkurrere med fossilbåter, sier han.