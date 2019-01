Fordømt skraping: Her dumpes skip på strender i dag

En av Norges største investorer, pensjonsfondet KLP, har svartelistet rederiet til Herbjørn Hansson etter nok et tilfelle av såkalt «beaching». Det skriver Dagens næringsliv.

Beaching vil si å renne skip opp på langgrunne strender og plukke dem fra hverandre på stedet. I dag sendes europeiske skip for skraping til strandområdene i Alang i India, Gadani i Pakistan og Chittagong i Bangladesh (se video over).

Hanssons rederi Nordic American Tankers (Nat) fikk sterk kritikk for et halvt år siden da åtte skip som Nat solgte i 2018 dukket opp etter tur på asiatiske strender.

KLP har nå svartelistet rederiet etter funn av to nye skip ved Chittagong. Til sammen har Nat fått i overkant av 800 millioner kroner for de ti skipene, skriver DN.

Skrekktallene fra Asia-prosjektene: – Dette har kostet fellesskapet svært mye

– Følger Hong Kong-konvensjonen

Avisen har vært i kontakt med Hansson, som ikke ønsker å kommentere saken, men henviser til svar fra manager Cecilia Strandman i Nat-tilknyttede Scandic American Shipping.

Beaching Vil si å renne skip opp på langgrunne strender ved høyvann, for så å skrape skipene når det er lavvann.

Praktiseres i dag i India, Pakistan og Bangladesh.

Hongkong-konvensjonen er en internasjonal konvensjon som skal sikre trygg og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip. Den ble vedtatt i IMO 2009.

I 2013 ratifiserte Norge konvensjonen som det første landet i verden.

Rederiforbundet fraråder sine medlemmer å resirkulere skip ved verft som praktiserer «beaching».

Ifølge DN skriver hun at de omtalte skipene er solgt i henhold til Hong Kong-konvensjonen for skip.

– Dette er presist gjengitt i vår melding av 22. november. Så vidt vi vet, er ikke destinasjon for skipene bestemt, skrev Strandman.

Konvensjonen skal sikre miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip. Ifølge DN skal skipene være sendt til to ulike verft uten Hong Kong-sertifisering.

Konvensjonen ble vedtatt av FNs sjøfartsorgan IMO i 2009, men fikk ikke tilslutning fra nok medlemsland til å tre i kraft. Krav rettet spesifikt mot skip innen EU og EØS trådte først i kraft i 2019.

Fjorårets rapport fra NGO Shipbreaking Platform peker ut India, Bangladesh og Pakistan som verstingene på strandhugging i 2017. Av 835 skip totalt ble 543 skrapet for hånd på strender i disse tre landene. Illustrasjon: NGO Shipbreaking Platform

16 norske skip til strandhugging

NGO Shipbreaking Platform (NGO) gir hvert år ut en rapport over skip som hugges på strender. De er en EU-finansiert paraplyorganisasjon for miljø-, arbeider- og menneskerettigheter. I rapporten utpekes arbeidsforholdene ved både Alang, Gadani og Chittagong som kritikkverdige.

Skipseiere vil som regel ikke forbindes med denne praksisen og selger derfor skipene via mellommenn. I 2016 ble 11 norske skip skrapt på strender i Asia. Året etter var antallet skip økt til 16.

65 prosent av alle skip som ble skrapet i 2017 ble sendt til «beaching», ifølge NGO-rapporten. Det betyr at 543 skip, tilsvarende 80 prosent av tonnasjen, ble skrapet ved «beaching» i 2017.

Norge vil ha slutt på at skip skrapes på strender: Men deler av bransjen stritter imot

Flere dødsulykker

Det ble rapportert om to branner på Alang i 2017, der NGO hevder åtte mennesker mistet livet. Lokale myndigheter har bekreftet minst to omkomne.

Samme år meldte NGO om 8 skader og 6 dødsfall over en periode på to måneder i Chittagong. I fjor registrerte organisasjonen totalt 20 dødsfall tilknyttet «beaching»-industrien i Bangladesh.

Maersk har tidligere forsvart skipshugging i Alang i India, og tatt til orde for at ansvarlig resirkulering av skip er mulig her. John Kornerup Bang, leder for Maersks bærekraftsavdeling, skriver på selskapets nettside at tilsyn på verftet og oppfølging har ført til store endringer.

Ifølge Lloyd's list var 61 av 120 verft i Alang sertifisert i henhold til Hong Kong-konvensjonen i 2018. Såvidt TU kjenner til, er det ingen opphuggingsverft i Pakistan eller Bangladesh som er sertifisert i henhold til konvensjonen.

Svartelistet fire selskaper i fjor

I februar i fjor besluttet KLP og KLP-fondene å svarteliste fire selskaper «beaching», etter at Oljefondet gjorde det samme i januar samme år.

Evergreen Marine Corporation Ltd., Korea Line Corporation, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL ble utestengt på bakgrunn av det KLP beskrev «alvorlig miljøskade og brudd på menneskerettighetene».

De har oppgitt samme begrunnelse for å nå svarteliste Nordic American Tankers.

I 2016 engasjerte de International Law and Policy Institute (ILPI) til å utarbeide en rapport om skraping av skip i Bangladesh, India og Pakistan. I rapporten kommer det frem at skraping av skip i Bangladesh og Pakistan utgjør en betydelig risiko for mennesker og miljø.

Skip som avhendes i disse landene plukkes fra hverandre med minimal fokus på sikkerhet, av arbeidere uten verneutstyr, på strender der miljøgifter renner rett ned i sanden og vaskes ut i havet, heter det i rapporten.

ILPI kalte beaching for «verdens farligste yrke».