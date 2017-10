Skrekktallene fra Asia-prosjektene: – Dette har kostet fellesskapet svært mye

Olje- og energiminister Terje Søviknes kan forvente seg et skriftlig spørsmål av SVs representant i energi- og miljøkomiteen på stortinget denne uken.

Bakgrunnen er rapporten som ble offentliggjort av Rystad Energy i dag, der det kommer fram at sju oljeprosjekter som har blitt bygget ved asiatiske verft de siste årene har fått en merkostnad på 70 milliarder kroner.

Merkostnaden er fordelt på både kostnadsoverskridelser, forsinkelser/lengre gjennomføringstid samt verditap knyttet til produksjonsavbrudd relatert til kvalitetsproblemer på plattformdekket.

– De totale merkostnadene for operatør og samfunn (...) for asiatiske prosjekter er estimert til 70 milliarder kroner, ifølge Rystad Energy.

Det synes Lars Haltbrekken er forferdelig mye penger.

– Har tapt veldig mye penger

Han varsler nå at SV vil stille olje- og energiminister Terje Søviknes til veggs om de gedigne summene som har gått tapt av fellesskapets penger.

Lars Haltbrekken sitter i energi- og miljøkomiteen på stortinget for SV. Foto: Øyvind Lie

– Her har fellesskapet tapt veldig mye penger på grunn av veldig dårlig arbeid hos oljeselskapene. Det er de som sitter med mye av ansvaret her, sier Lars Haltbrekken.

Han sier at dette viser at det er på høy tid å endre det han omtaler som svært gunstige refusjonsordninger for oljeselskapene.

– Disse avskrivningsreglene har kostet fellesskapet svært mye, sier han.

Norsk Industri og bransjeleder for olje og gass, Runar Rugtveit, synes heller ikke rapporten fra Rystad er spesielt lystig lesning.

– Vi hadde en rapport i 2014. Konklusjonene da var litt snillere enn de som foreligger nå når fasiten er her, sier Rugtvedt.

Norsk Industri: Må tar lærdom

Han sier at det nå er svært viktig at de forskjellige aktørene tar lærdom av alt som har gått galt med de asiatiske prosjektene.

Blant annet mener han at oljeselskapene må spre prosjektene sine mer utover i tid, slik at ikke det blir så mange parallelle prosjekter samtidig.

– Situasjonen var slik at det verken i Norge eller Europa var kapasitet til å bygge alt sammen i denne bølgen av prosjekter. Alle oljeselskap går litt i flokk og skal bygge samtidig. Da blir det ikke bare A-lag som arbeider på prosjektene. Det blir mye innleie og det koker over, sier bransjelederen.

Han hadde dog forventet at minst to av Asia-prosjektene – Gina Krog og Ivar Aasen – hadde havnet i Norge. Det gjorde de ikke.

– De lå til rette for Kværner og Aibel, mener han.

Runar Rugtvedt er bransjeleder for olje og gass i Norsk Industri. Foto: Anders J. Steensen

Rugtvedt sier at oljebransjen er nødt til å gjøre flere ting i tiden som kommer når nye prosjekter skal settes ut. Blant annet peker han på at norske og utenlandske aktører må konkurrere på like vilkår.

– Kontraktsstrategiene må ikke gå i disfavør av våre miljøer. Vi er veldig opptatt av at de norske miljøene ikke havner i en dårligere konkurransesituasjon, sier han.

Rugtvedt peker på at det også må tas reelle evalueringer av tilbud.

– Da må man for eksempel legge inn ekstrakosten ved å følge opp prosjekter i Asia, ekstrakost på transporttid og ekstrakost på å følge opp underleverandører i Asia, samt at HMS må evalueres på en helt annen måte. Det har vært svært mange kvalitetsavvik der nede, sier han.

– Den tredje Asia-bølgen ser bedre ut

Rugtvedt tror dog at det er flere som har tatt lærdom i forbindelse med Asia-prosjektene.

– Jeg mener at oljeselskapene har lært mye allerede og jeg tror også de koreanske verftene har lært. De priser nok ting på annet vis i dag. De er mer kjent med dette nå.

– Men det som ikke kommer inn i disse tallene fra Rystad, er at verftene har også tapt store penger på disse prosjektene. Det er noe å reflektere over, sier han.

I rapporten fra Rystad Energy pekes det på at det har vært to bølger med prosjekter sendt til asiatiske verft, og at den tredje bølgen nå er i gang.

Goliat-utbyggingen i Barentshavet har støtt på store problemer, både under byggingen av plattformen og etter den kom i drift. Foto: Eirik Helland Urke

– Den første bølgen av tildelinger til utlandet var med prosjektene Skarv, Valhall, og Yme. Her gikk gjennomføringen svært dårlig.

Rystad-rapporten som kom nå har altså tatt for seg den andre bølgen av prosjekter.

Den tredje bølgen inkluderer Johan Sverdrup.

– To av fire Johan Sverdrup-plattformer gikk til Sør-Korea. Så langt ser det ut til at dette skjer uten overskridelser eller forsinkelser. Statoil har tilsynelatende lykkes i å bygge opp konkurransedyktig kapasitet utenfor Norge, skriver Rystad Energy.