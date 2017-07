Nok en Martin Linge-utsettelse: Skylder på dødsfallene ved Samsung-verftet

Selv om alt har tydet på at Martin Linge-modulene ville bli ytterligere utsatt fra Samsung-verftet i Sør-Korea, bekreftet oljeselskapet Total i dag at de nok en gang utsetter produksjonsstarten på Martin Linge.

Det betyr mest sannsynlig ytterligere en milliardsmell for et skandaleridd prosjekt, der prislappen nå er over 10 milliarder mer enn planen, og seks personer er omkommet for å sikre nordsjøoljen fra det krevende feltet.

Total, som er operatør for prosjektet, antyder i pressemeldingen at det er den alvorlige ulykken som skjedde på verftet 1. mai i år – der seks personer omkom – som er årsaken til utsettelsene.

– Etter den tragiske ulykken har Total sett på statusen for enkelte av prosjektene som verftet bygger. (...) Arbeidet på Martin Linge ble stoppet fram til 1. juni. Det fører til at avseilingen av modulene blir forsinket, skriver Total i meldingen.

Oppstart i 2019

I utgangspunktet skulle modulene seilt fra Korea i fjor, med planlagt oppstart i år. Det ble utsatt. Den gang skyldte Total på Technip, som har stått for engineeringen.

Den nye planen ble å seile modulene av gårde på forsommeren i år. Men også dette ble utsatt.

Nå er planen å seile modulene fra Korea til Norge neste år. Det betyr produksjonsstart i 2019, ifølge pressemeldingen fra Total.

Allerede før den tragiske ulykken 1. mai, var det vel etablert at Total slet med framdriften på Korea-modulene.

Petroleumstilsynet har på sin side varslet om ytterligere kostnadssmeller, og har blant annet påpekt at Total ikke en gang følger sine egne prosedyrer for preservering av utstyr.

Den mangelfulle preserveringen betyr på godt norsk at utstyr og systemer har blitt eksponert for så mye skitt og vann og andre ting at de nye systemene i verste fall er fullstendig ubrukelig og må skiftes, eller repareres.

En av Teknisk Ukeblads kilder har tidliger fortalt at det skal være så mye sand i deler av modulene at enkelte dekk går under kallenavnet «Sandy Beach».

Les mer om trøbbelet her: Utstyr og systemer er så skittent at det kan bli ødelagt

Går mot nye milliardsmeller

Da Total i 2015 måtte bestemme seg for å la modulene være lenger på verftet, førte det til utgifter i milliardklassen. Nå skjer det altså igjen.

– Da vi tok denne beslutningen måtte vi reforhandle kontrakten vi hadde på hook-up og installasjon. Der ligger det et kanselleringsgebyr, pluss at vi måtte forhandle ny kontrakt med vår løftekontraktør, fortalte nestleder i Martin Linge-utbyggingen Øyvind Fjellvang til Teknisk Ukeblad i 2015.

Han anslo utgiftene knyttet til utsettelsen til totalt 1,5 milliarder kroner.

– I tillegg har vi et flotell som vi skulle bruke i 2016. Det har vi nå ikke bruk for i 2017. Veldig mye av kostnadene dreier seg altså om kansellering av kontrakter, inngåelse av nye kontrakter og ett år ekstra opprettholdelse av prosjektorganisasjonen.

Det betyr trolig at dersom man ytterligere en gang velger å droppe årets løftevindu, vil milliardene fortsette balle på seg for prosjektet.

I 2015 sa Fjellvang følgende:

– Det som også skjer når vi utsetter, er at vi mister løftevinduet vi hadde sommeren 2016. Da blir fort en tre måneders forsinkelse til ett år. Det er det som er konsekvensen av en kort løftesesong i Nordsjøen.

Total har de siste ukene nektet å svare på spørsmål knyttet til Martin Linge. Heller ikke i dag har det latt seg gjøre å få kommentarer fra selskapet, som viser til pressemeldingen.