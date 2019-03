Årsak til motorstansen: Brottsjø førte til kortslutning i tavle

På vei over Hustadvika fullastet med tømmer, fikk Hagland Captain motorstans, like etter at cruiseskipet Viking Sky opplevde det samme. Mens man nå leter med lys og lykte for å finne årsaken til Viking Skys motorhavari, er grunnen til Hagland Captains motorstans allerede avdekket:

Vann kom inn i hovedtavla og forårsaket en kortslutning. Dermed stanset dieselpumpen på det seks år gamle skipet.

Litt i skyggen av dramatikken med Viking Sky, kjempet mannskapet på ni om bord på det 90 meter lange bulkskipet, med full motorstans. I en brottsjø kom det vann inn i et luftinntak og vann sprutet opp i en tavle og forårsaket en kortslutning og dermed motorstans.

– Det er superuheldige omstendigheter. Det skal ikke gå an, men det gjorde det, sier operasjonssjef i Hagland Shipping, Øivind W. Aanensen til TU.

Videoen under viser redningsaksjonen da mannskapet ble berget.

Mannskapet på ni fra bulkskipet Hagland Captain tok på seg overlevelsesdrakter og ble reddet opp av sjøen lørdag kveld 23. mars. Det var samme kveld cruiseskipet Viking Sky med over 1300 personer om bord fikk blackout og evakueringen foregikk med helikopter.

Blir hybrid

Bulkskipet Hagland Captain skal etter planen bygges om til batterihybrid drift, og skifte til biodrivstoff. Skipet er 90 meter langt, 14,5 meter bredt og er på 2984 bruttotonn. Det har en kapasitet på 3.500 m3 tømmer, eller 5.720 m3 bulklast.

HAGLAND CAPTAIN: Tørrbulk-selvlosser Verft: Chowgule & Co. Pvt. Ltd., India Byggeår: 2012 Lengde: 90 meter Bredde: 14,5 meter Bruttotonn: 2984 Dødvekttonn: 4699 Lastekapasitet: 5720 m3 bulk/ 3.500 m3tømmer Normal hastighet: 12 knop Hovedmotor: MAK GM 25 på 1,980 kW. Vribare propellblader Hjelpemotor: 2 x 168 kW generators Baugthruster: 250 kW Selvlosser: Hitachi 670 – beltegående flyttbar travers Flagg: NIS - norsk internasjonalt skipsregister Klasseselskap: Bureau Veritas

– Dette uhellet vil ikke ha noe å si for ombyggingsplanene, sier Aanensen.

I tillegg til en ødelagt elektrisk tavle, må noen tømmerstøtter repareres eller erstattes.

– Skipet for øvrig har ikke fått skader, sier Aanensen.

Mannskapet om bord gjorde det de er drillet i, og fikk droppet begge ankrene.

Ettersom skipet mistet all motorkraft, ble den liggende og rulle i bølgene og deler av tømmerlasta forflyttet seg og noe falt over bord.

Skipet fikk slagside, men var ikke i ferd med å forlise, ifølge rederiet.

Aanensen lovpriser alle som bisto i redningsarbeidet og mannskapet om bord.

Verft: Chowgule & Co. Pvt. Ltd., India Byggeår: 2012 Foto: Hagland Shipping

– Redningshelikoptermannskapet, Kystvakten og BOA gjorde en enestående jobb.

Aanensen sier at kapteinen ønsket å bli igjen om bord, men at redningsarbeiderne ville avklare situasjonen og konsentrere seg om Viking Sky.

Det er doble sett overlevelsesdrakter om bord. Mannskapet på ni tok på seg drakter, hoppet i sjøen en etter en, og ble heist opp i helikopteret, assistert av en redningsmann som lå i sjøen.

– Dette har mannskapet trent på og de fulgte prosedyre. De er blitt tatt hånd om på beste mulig måte av profesjonelle folk i land, sier Aanensen.

Reparasjon

Han sier det var nerver i høyspenn på rederikontoret til Hagland Shipping i Haugesund.

– Jeg tro det var mer nerver her enn om bord. De tenker løsning, og handler slik de er trent til, sier Aanensen.

Mandag morgen ble seks av mannskapet satt om bord igjen mens BOA Balder tauet skipet inn til Averøy Industripark. Der sto et elektrofirma klar til å se på tavla og vurdere reparasjonsbehovet.

Skipet skal tømmes for last, og ankrene som ble kappet da skipet skulle taues til land, hentes og kobles til kjettingene.

Hagland Shipping regner med at reparasjonen ikke vil ta lang tid. Deretter skal alle systemer testes før det igjen kan settes i drift.

Hybrid

Det er Wärtsilä som skal levere nyeste generasjon hybrid framdriftssystem og batteripakker. Etter opprinnelig plan skulle skipet være ferdig ombygget i løpet av 2019. I samråd med Wärtsilä er planene justert et par måneder for å få 5. generasjon elektrosystem.

– Vi oppnår ytterligere syv prosentpoeng energieffektivisering og drivstoffbesparelse. Da er det verdt å utsette ombyggingen et par måneder, sier Aanensen.

I tillegg til siste generasjon elektrosystem er det besluttet å benytte et annet katalysatorsystem som gjør at NOx-utslippene går ytterligere ned. Motorene tilfredsstiller dermed Tier III-kravene.

Hagland Shipping samarbeider med sin største kunde, avfallsselskapet NOAH, om hybridisering av Hagland Captain.

Elektrisk graver

Ombyggingen omfatter også elektrifisering av gravemaskinen som brukes til selvlossing. bare på det tiltaket spares 78.000 liter diesel i året.

– Uten en kunde som stiller opp og bidrar, ville vi ikke klart det økonomiske løftet selv, sier Aanensen.

Både Noah og Hagland Shipping mener at den totale driftskostnaden på sikt vil reduseres med ny teknologi og at betalingsviljen blant miljøbevisste oppdragsgivere vil øke.

NOx-fond

Hagland Captain ble bygget i India i 2012. Foto: Hagland Shipping Hagland Shipping

Totalt vil hybridisering og ombygging av Hagland Captain komme på mellom 25 og 30 millioner kroner.

Hagland har fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet til å dekke installasjon av katalysator, som utgjør opp mot 10 millioner kroner.

Hagland Shipping har 13 skip i flåten og rundt 1100 havneanløp i løpet av et år. Dersom flere kunder stiller opp, kan det fort bli flere skip som bygges om.