Viking Sky: Jakten på ulykkesårsaken fortsetter

Sjøfartsdirektoratet opplyser i en pressemelding at det blir gjort videre undersøkelser i samarbeid med Politi og Havarikommisjonen tirsdag.

Dykkere har sjekket skroget samt sjøvannskister for inntak til kjølevann. Det er ikke funnet skader, feil eller tette sjøvannsinntak, opplyser direktoratet.

Sjøfartsdirektoratet berømmer mannskapets kompetanse og innsats som en viktig faktor for at det at det gikk bra.

Passasjerskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet vil handle så raskt som mulig dersom blackout-hendelsen om bord på Viking Sky kan forekomme på andre skip med norsk flagg.

Direktør Sonja E. Hillersøy i passasjerskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet sier at de ikke vil vente på rapport fra Statens Havarikommisjon for transport (SHT).

– Er det noe vi kan gjøre raskt, vil vi følge opp umiddelbart, enten med endring av regelverk eller krav til praktisk ombygging, sier Hillersøy til TU.

Uvanlig med total blackout: Flere teorier om årsaken

USA og Storbritannia blir med

Direktoratet har hatt to inspektører fra tilsynskontoret i Kristiansund samt en representant fra passasjerskipsavdelingen i Haugesund om bord. Teamet har vært sammen med inspektører fra klasseselskapet Lloyd’s Register hele dagen.

I de følgende undersøkelser blir det grundigere gjennomgang av dokumentasjon og få oversikt over skader på skipet som må utbedres.

Statens havarikommisjon for transport opplyser at USA og Storbritannia har meldt seg som berørte stater og vil delta i undersøkelsen med sine respektive havarikommisjoner.

Skulle ha slått inn: Viking Sky har reservesystemer

MAN-motorer

Viking Sky er utstyrt med fire MAN hovedmotorer, to av typen 9L32/44CR på 5.040 kW hver og to av typen 12V32/44CR på 6.720 kW hver.

De er konfigurert med to motorer fordelt på «far og sønn» i hvert sitt maskinrom, skilt med brann- og vanntette skott og dører.

Ifølge MAN er motortypen spesielt designet for bruk av tungolje (HFO i henhold til DIN ISO 8217-spesifikasjonener).

MAN har ifølge Bergens Tidende sendt folk til Molde.

– Vi er i tett kontakt med Viking og har sendt et service-team som straks vil starte analysen av det som har hendt, skriver kommunikasjonssjef Jan Hoppe i Man Energy Solutions i en epost til avisa.

Sjekker logger

Statens Havarikommisjon for Transport har tre inspektører i Molde. De samler alt som finnes av elektronisk informasjon fra skipet, deriblant en VDR (voyage data recorder) samt logger og alarmoversikter fra motorer og annet teknisk utstyr.

Det skal være så å si umulig at et skip får stans i alle fire maskiner samtidig.

Teorier

Dette er fire mulige årsaker:

Nylig gjennomført vedlikehold/modifikasjoner Feil på drivstoff Feil på kjøling Vanninntrenging på ugunstige steder/i det elektriske system

Eksperter TU har vært i kontakt med, har sett på feil ved drivtsoffsystemet som mest sannsynlig årsak, men ønsker ikke å spekulere.

Hagland Captain

Sjøfarstsdirektoratet opplyser at det også ser på hendelsen med bulkskipet Hagland Captainan, følges opp av klasseselskapet DNV GL.

Skipet var ikke involvert i redningsarbeidet av Viking Sky, men fikk også blackout da det krysset Hustadvika. Skipet fikk droppet ankrene og mannskapet på ni reddet av helikopter. Skipet gikk ikke på grunn. Skipet er nå tauet til Averøy for reparasjon.