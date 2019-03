Uvanlig med total blackout - flere teorier om årsaken

Skipet er klasset av britiske Lloyd’s og registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Lloyd’s har ansvar for å sørge for at norske og internasjonale regler følges. Inspektørene fra Lloyd’s agerer på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

– Under normale omstendigheter ville vi avventet rapport fra Lloyd’s, men dette er en så spesiell ulykke at vi har valgt å «henge oss på» når de går om bord mandag formiddag. Vi ønsker å få førstehåndskunnskap så raskt som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus til TU.

Full alarm: 1300 evakueres fra cruiseskip i Møre og Romsdal

«Safe to port»

Viking Sky er bygget etter de nyeste sikkerhetsregler for passasjerskip og ferger, SOLAS (Safety of life at Sea). Skip med lengde over 120 meter er innbefattet av Solas regelverk med «Safe Return to Port» (SRtP).

Det betyr redundans, dobbelt opp av nødvendige fasiliteter, kapasiteter og utstyr, deriblant ventilasjon og sanitæranlegg og redningsutstyr.

Skipet skal kunne klare seg trygt til nærmeste havn innen en forhåndsinnstilt tid, avhengig av skipets operasjonelle krav. Det sviktet på Viking Sky.

– Det er veldig alvorlig. Vi ønsker å få førstehåndskunnskap så raskt som mulig og sender blant annet vår inspektør som fulgte byggingen ved Fincantieri i Italia, sier Aarhus.

Evakueringen av cruiseskipet: Vil ta hele natten

Årsaksrekke

Forskningsleder for energi og transport i Sintef Ocean, Anders Valland, synes det er merkelig at skipet skal ha fått total blackout der alle de fire hovedmotorene sviktet samtidig.

– Det skal egentlig ikke være mulig. En feil skal ikke slå ut et helt fartøy, sier Valland.

Nødgeneratoren virket og sørget for lys og strøm til det mest sikkerhetskritiske utstyret.

Mannskapet fikk også start på en av hovedmotorene som sørget for å holde skipet opp mot sjøen for å minske ubehaget for passasjerer og mannskap.

– Det viser godt sjømannskap, sier Valland.

Evakueringen satt på vent: Cruiseskipet kjører mot Molde for egen maskin

Kjente feilkilder

Han ønsker ikke å spekulere i årsaken og kjenner hendelsene kun via media.

Men han peker på fire mulige årsaker basert på mange års erfaring.

Nylig gjennomført vedlikehold/modifikasjoner Feil på drivstoff Feil på kjøling Vanninntrenging på ugunstige steder/i det elektriske system

Ekstreme bølger kan ha blottlagt sjøvannsinntaket slik at kjølesystemet til motorene sugde luft. Foto: Odd Roar Lange/NTB Scanpix

Viking Sky er utstyrt med fire MAN hovedmotorer, to av typen 9L32/44CR på 5.040 kW hver og to av typen 12V32/44CR på 6.720 kW hver.

De er konfigurert med to motorer fordelt på «far og sønn» i hvert sitt maskinrom, skilt med brann- og vanntette skott og dører.

Ifølge MAN er motortypen spesielt designet for bruk av tungolje (HFO i henhold til DIN ISO 8217-spesifikasjonener).

Bunnfall og tette filtre

Ifølge Kystverket hadde skipet 343 tonn fuel oil (HFO) og 465 tonn diesel om bord.

Viking Sky: Det tre i Viking Star-klassen Skipsregister: NIS Klasseselskap: Lloyd’s Verft: Fincantieri Ancona (2017) Lengde: 228,8 meter Bredde: 28,8 meter Dypgang: 6,65 meter Framdrift og motorer: Dieselelektrisk Hovedmotorer: MAN 2x 9L32/44CR (5 MW) og2x12V32/44CR (6,7 MW) Propeller: 2 × 7.250 ekW Thrustere: 3 × 1.400 kW Tonnasje: 47.842 bruttotonn Passasjerer: 930 Mannskap: 260 lugarer Nødgenerator: 1.230 kW Hastighet: 20 knop

Valland sier at det ekstreme været med mye skvalping og risting kan ha ført til at bunnfall og grums piskes opp og blir ført til drivstoffiltre og injeksjonspumper som dermed kan ha sviktet.

– Drivstoffproblemer var det første som slo meg, sier Valland. Et par andre personer TU har vært i kontakt med, har også pekt på drivstoffproblemer.

Cruisepassasjerer jublet: Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn

Luft i kjølesystem

Valland sier at de ekstreme bølgene kan ha ført til at sjøvannskistene har kommet over vann og at det er sugd store mengder luft inn i motorenes kjølesystem.

– Det skal veldig mye luft til for at det skal kunne få alle fire motorene til å svikte, sier Valland.

En slik teori forutsetter også at det er felles kjølesystem for alle motorene, eller at begge maskinrommenes sjøvannkister suger luft like etter hverandre.

– Dersom motorene ikke får kjøling, vil de normalt sett gå i kontrollert «shut down». Da skal de også kunne startes så snart kjølesystemet er luftet ut. Det burde ikke ta så lang tid som i dette tilfellet, sier Valland.

Sjefingeniør Arve Bredesen ved Fosen Yard sa til NRK at kjølevannsproblemer kan ha ført til den totale blackouten skipet opplevde.

Viking Sky: Har reservesystemer som skulle ha slått inn

Åpner og gjør inngrep

Anders Valland sier at rent statistisk skjer store feil med motorer og utstyr like etter vedlikehold eller modifikasjoner.

– Det er klassisk. Etter at det er gjort inngrep av forskjellig slag, går ting galt eller i stykker, sier Valland. Det er ikke kjent om det nylig har vært noe arbeid med hovedmotorene eller systemer som skulle kunne føre til slik fatal feil.

Anders Valland, forskningssjef for energisystemer og transport ved Sintef Ocean. Foto: Tore Stensvold

– Det som ikke skal skje, har skjedd her, sier Valland.

Han antar at det har vært en kjede av ulike hendelser som har ført til problemene.

Ut fra hans kjennskap til rederiet, er det svært seriøst og opptatt av sikkerhet, energieffektivisering og miljø.