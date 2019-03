1300 evakueres fra cruiseskip i Møre og Romsdal

– Det er store båter som trengs til dette. De kommer fra Trondheim og Bergen, men det vil ta flere timer før de er framme, sier pressetalsmann Erling Knutsen ved Hovedredningssentralen til Romsdals Budstikke.

Den ene motoren på skipet skal være i gang, og nå jobbes det med å få i gang de andre.

– Vi vet ikke hvor mange det dreier seg om. Skipet ligger for anker. Det er ikke gått på grunn, sier Knutsen.

Cruiseskipet sendte ut maydaymelding ved 14-tiden lørdag. Det skal være 1.300 personer om bord, og klokken 16.30 opplyste politiet at de første 100 personene er ankommet land via helikopter.

Ifølge VG er fem av de evakuerte som har ankommet land kjørt til sykehus. Det er ikke opplyst om alvorlige personskader, opplyser politiet.

Fem helikoptre og flere fartøy er satt inn i redningsarbeidet, ifølge hovedredningssentralen. Passasjerene må heises opp i helikoptre en for en.

På grunn av store bølger er det ikke hensiktsmessig å evakuere personer i båter, opplyser operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt.

Fyller Moldes hoteller

De evakuerte passasjerene fra cruiseskipet VikingSky kjøres med buss til Molde og Kristiansund for å finne soveplasser.

Romsdals Budstikke skriver at man tar i bruk «alt» av ledige hotellrom i Molde. Det skal være plass til «minst» 400–500 fordelt på nærmere 200 rom i disse hotellene.

Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune sier til Tidens Krav at det like før klokka 18 lørdag er sju busser på vei til Fræna for å hente passasjerer som vil bli innlosjert i Kristiansund.

Det skal være kapasitet til å ta imot 450 personer til overnattingsstedene i Kristiansund, og alle vil registreres av Røde Kors og Sivilforsvaret ved ankomst.

I tillegg er psykologer, sykepleiere og leger klare til å bistå de evakuerte.

– Å bli evakuert fra en båt på Hustadvika på denne måten, er en påkjennelse i seg selv, og vi har et godt psykososialt kriseteam stående klar for å bistå. Vi har fått beskjed om at noen passasjerer er fysisk skadd, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Folk og møbler har rett og slett blitt slengt i den grove sjøen, sier Lyngvær.

Lyngvær sier videre at Kristiansund kommune har vært i kontakt med nabokommunene Averøy, Gjemnes og Aure for å kartlegge overnattingsmuligheter der.

Droppet Bodø på grunn av uvær

Cruiseskipet Viking Sky droppet fredag å dra innom Bodø på grunn av uvær. Lørdag evakueres skipet i uvær på Hustadvika i Møre og Romsdal.

Det var vindøkning utover dagen som i verste fall kunne føre til at skipet ikke kunne forlate havna i Bodø, som førte til avgjørelsen om å droppe Bodø, opplyser Carina Dreyer Salater, prosjektleder for cruise i Visit Bodø til Avisa Nordland.

Det samme skipet måtte seile forbi Bodø på grunn av uvær også i februar, og det er sjuende gang i vinter at cruiseskip har måttet gjøre dette.

Bodø By skriver at dette fører til tap av flere hundretusener av kroner for det lokale næringslivet.