Lappet sammen: Her settes «Helge Ingstad» på vannet igjen

Onsdag sjøsettes fregatten KNM Helge Ingstad.

8. november i fjor havnet fregatten på bunnen av Hjeltefjorden i Hordaland etter en kollisjon med tankskipet Sola TS (se tidslinje nederst i saken).

Her lå den i 110 dager før den ble hevet og slept til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen.

153 dager etter havariet sjøsettes «Helge Ingstad» igjen.

Den har siden ankomst på Haakonsvern ligget på lekteren Boa Barge 33. Onsdag senkes lekteren, og fregatten flyter igjen på egen hånd.

Operasjonen skjer sakte mens mannskapet er om bord og ser etter lekkasjer.

Når fregatten igjen flyter, bukseres den inn i tørrdokka i fjellet på Haakonsvern. Der fortsetter de tekniske undersøkelsene. Fregatten blir liggende i tørrdokk fram til over påske og blir deretter lagt til kai.

Før sommeren regner Forsvarsmateriell å ha klar en tilstandsrapport om både skips- og våpentekniske skader. Rapporten vil antakelig inneholde en anbefaling om å sende fregatten til opphugging eller gjenoppbygging. Rapportens sendes Forsvardepartementet.

Regjeringen vil deretter beslutte hav som skal gjøres og legge saken fram for Stortinget dersom det kreves store midler. Regjeringen besluttet denne uka at bevilgninger til erstatning av fregatten vil gå "over skreken" - det vil si fremmes i budsjettplanene som må vedtas i Stortinget.

12. mars opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at forsvaret så langt har brukt 640 millioner kroner på hevingen. Både Statens havarikommisjon og politiet undersøker ulykken.

KNM Helge Ingstad har ligget på lekteren BOA Barge 33 ved Haakonsvern i Bergen siden hevingen. Her sjøsettes fregatten igjen. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Tre personer mistenkt

2. april opplyste politiet at tre personer har status som mistenkte i forbindelse med etterforskningen. Disse tre er losen, vaktsjefen på fregatten og en ansatt på trafikksentralen på Fedje.

Losen på tankskipet skal ha vært mistenkt for brudd på navigasjonsreglene siden kort tid etter ulykken. Reglene som kan ha blitt brutt går blant annet ut på om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til KNM Helge Ingstad som kom imot.

Den mistenkte på fregatten er vaktsjefen som var ansvarlig på broen da kollisjonen fant sted.

Personen ved trafikksentralen på Fedje skal være mistenkt for uforstand i tjenesten. Ingen har foreløpig status som siktet.