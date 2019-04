Helge Ingstad-kollisjonen: Skal gjenskape ulykken i natt

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS og gikk ned utenfor Stureterminalen i Hordaland 8. november i fjor (se tidslinje nederst i saken).

I Statens havarikommisjon for transport (SHT) sin foreløpige rapport kommer det frem at mannskapet trodde tankskipet var et stasjonært objekt i tilknytning til land. Nå vil SHT rekonstruere ulykken for forstå hendelsesforløpet bedre.

– Politiet og havarikommisjonen vil gjennomføre en seilas med et søsterskip av KNM Helge Ingstad, samtidig som Sola TS forlater Stureterminalen. Målet er å gjennomføre seilasen under forhold som er mest mulig like de som var ved ulykkestidspunktet.

Vil skjønne hvordan situasjonen ble oppfattet

Det skriver SHT, som forøvrig har hentet inn informasjon gjennom samtaler med de involverte, befaring av KNM Helge Ingstad og i form av tekniske og elektroniske data.

Til NRK sier Dag S. Liseth i SHT at kommisjonen vil ha folk om bord på fregatten og muligens også på tanskipet. Han forteller at de under rekonstruksjonen vil avbryte i «relativt god tid» før de to skipene krasjer.

– Vi må danne oss et bilde av hvordan dette skjedde, og hvordan situasjonen ble oppfattet, sier han til NRK.

Det vil være droneforbud i området.

Trodde tankskipet var tilknyttet land

SHT informerer om at rederiet som eier Sola TS, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret har lagt forholdene til rette for rekonstruksjonen.

Sola TS er planlagt med lasting på Stureterminalen mandag 1. april, skriver SHT, og med mindre noe uforutsett oppstår vil seilasen gjennomføres natt til 2. april.

KNM Helge Ingstad tømmes for alt som er ødelagt av mange måneder under vann. Foto: Tore Stensvold

Havarikommisjonen har foreløpig påpekt følgende om ulykkesnatten:

Da Sola TS la fra kai ved Stureterminalen var det vaktskifte på KNM Helge Ingstad. Her diskuteres dette objektet de oppfatter som stasjonært.

Det kan ha vært liten relativ bevegelse mellom lysene fra tankbåten og resten av terminalen, noe som kunne gjort det vanskelig å se at det var et objekt i bevegelse.

KNM Helge Ingstad ligger fortsatt på lekteren BOA Barge 33 ved Haakonsvern. Foto: Tore Stensvold

Kanskje blir også oppfatningen om at objektet ligger i ro, hengende igjen fra den ene vakten til den andre.

En ny vaktsjef tar over ansvaret på fregatten seks minutter før kollisjonen.

Kritiske feil i konstruksjonen

I sin rapport, som ble publisert 29. november, advarte de om to kritiske konstruksjonsfeil:

1. Da «Helge Ingstad» fikk en flenge i skroget fosset vannet inn i aktre generatorrom. Her skulle det stoppet, med ble i stedet ført videre til gir-rommet via en hul propellaksling.

2. Når gir-rommet fylles opp med vann, trenger vannet seg videre til aktre og forre maskinrom. Kommisjonen antar at disse to feilene også gjelder de øvrige fire fregattene i Nansen-klassen.

Den spanske verftet som leverte skipene har avvist konstruksjonsfeil, mens Forsvaret har varslet at de vil gå til rettslige skritt mot verftet.

Flere hull og skader på skroget til KNM Helge Ingstad repareres slik at fartøy kan flyte på egen kjøl og frigi lekteren. Foto: Tore Stensvold

Politiet etterforsker frem til sommeren

Om mannskapet hadde benyttet radarutstyret om bord, ville de trolig oppdaget at Sola TS ikke var et stasjonært objekt. Havarikommisjonen har bare kunnet fastslå at «Helge Ingstad» hadde radarutstyret, men ikke om de faktisk brukte det i tiden før kollisjonen.

Politiet etterforsker også kollisjonen. De forventer å være ferdig med etterforskningen tidligst juni i år.