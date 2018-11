Fregatt-verftet avviser anklager om konstruksjonsfeil

Statens havarikommisjon antyder at alle de norske fregattene kan ha samme feil som Helge Ingstad. Det avviser det spanske verftet overfor VG.

Havarikommisjonen opplyste i en foreløpig rapport torsdag at en kritisk feil i konstruksjonen av KNM Helge Ingstad førte til at vannet fosset inn i rom etter rom i båten etter kollisjonen med tankskipet MS Sola. De antar feilen også finnes i de fire andre søster-fregattene.

Kommunikasjonsrådgiver Esther Benito i det spanske verftet Navantia, som har bygd fregattene, avviser anklagene overfor VG.

– Fregattenes utforming oppfyller alle krav til denne typen skip, skriver Benito i en epost, hvor hun understreker at Havarikommisjonens etterforskning er «svært foreløpige».

Hun sier videre ifølge avisen at verftet har tilbudt sin assistanse for å kaste lys over ulykken, men at de foreløpig ikke har fått noen offisiell henvendelse fra norske myndigheter.