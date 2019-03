Se hele bergingsaksjonen fra start til slutt

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS torsdag 8. november. I løpet av noen dager sank skipet, og lå så å si helt under vann.

115 dager etter, søndag 3. mars, ble fregatten levert på lekter til marinebasen Haakonsvern.

I denne videoen har Forsvarets mediesenter satt sammen videobilder fra blant annet NRK/TV2 og laget en 14 minutters kortversjon av det unike bergingsarbeidet.

Forsvarsmateriell engasjerte BOA Management fra Trondheim til operasjonenen. Det belgiske selskapet Scaldis er underleverandør med de to kranfartøyene Gulliver (4.000 tonn løftekapasitet) og Rambiz (3.700 løftekapasitet). Fregatten veier over 5200 tonn.

Ifølge prosjektleder Anders Penna i BOA Management var planleggingen av heveoperasjonen svært utfordrende.

– Det er som å skrive læreboka mens vi holder på. Ingen har gjort akkurat denne typer berging før. Det finnes ingen fasit, sa Penna til TU.

Været var lenge en utfordring. Et værvindu på seks dager var nødvendig. Det viste seg vanskelig. Spesielt kastevinder og dønninger kunne skape problemer for de to kranfartøyene. De måtte løfte helt synkront. Dønninger ville føre til ulik fordeling av vekt på de fire løftekrokene og 16 kjettingene.

Løsningen ble å pause heveoperasjonen, og slepe kranfartøyene med fregatten hengende delvis nedsunket til Hanøytangen, der arbeidet kunne fortsette i le for vind og dønninger.