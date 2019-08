Sandefjord-Strømstad: Litt forsinket ble trossene kastet og verdens største hybride bil-og passasjerferge gled ut fra kai i Sandefjord. Jomfruturen til Sverige startet ti på halv elleve fredag 16. august, og 1500 passasjerer kan nyte en stille og luksuriøs seilas.

Selv om det er stille, er det ikke lydløst om bord. Batteripakkene på 4,7 MWh er ikke fulladet og energistyringsystemet med ulike modus, eller driftsvarianter, er ikke ferdig tunet.

– Ladingen med landstrøm er ikke helt klart ennå. Siemens, som har levert batteriene og elektro- og automasjonssystemer, trenger mer tid. Vi måtte også ha tilgang til kai og ladepluggen i Sandefjord. Det har vi først nå, sier tekniske direktør Jan Helge Pile i Color Line.

Color Hybrid siger inn mot kaia i Sandefjord for første gang, like før sin jomfrutur 16. august. Foto: Torbjørn Ommen Urke

Color Hybrid har nå overtatt avgangene til Color Viking, mens Bohuslän er tatt ut seilasen.

Bratt lærekurve fra steinalderen

Kaptein Sollid har vært sjef om bord på Bohuslän, men har fulgt byggingen av det nye skipet ved Ulstein Verft siden januar. Han er strålende fornøyd.

– Det er som å gå fra steinalderen til rakettalderen. Det er mye nytt å sette seg inn i. Det har blitt en bratt lærekurve, sier han.

Teknisk direktør Jan Helge Pile i Color Line viser skjermen med oversikt over framdriftssystemet. Foto: Eirik Helland Urke

Teknisk direktør Pile blir entusiastisk når han forteller om alle mulighetene skipet har for energieffektiv drift. Med store batteripakker, to ganger to dieselmotorer i ulike størrelser, generatorer, mekanisk og diesel-elektrisk og elektrisk seilas, er det et vell av muligheter til kombinasjoner.

Teori og praksis

– I teorien har vi 40 ulike driftsmodus, men vil antakelig ha 4-5 som er mest aktuell for denne ruten, sier Pile.

Nå begynner et møysommelig arbeid med å teste ut de ulike varianter, logge, lære og velge.

Color Hybrid på jomfrutur 16. august 2019.

– Det er det ikke mulig for et menneske å gjøre, her må det analyse av "big data" og avanserte verktøy til. Jeg regner med at vi trenger tida fram til nyttår før vi har funnet det mest optimale, sier Pile.

På bildekk er det totalt plass til 500 biler, eller såkalt PBE (personbilekvivalenter). To ganger i døgnet går fergen tur-retur Sandefjord-Strømstad.

Batteriene skal hurtiglades med vannkraftprodusert strøm via 11,5 kV høyspentkabel i Sandefjord. Color Line bruker landstrøm- og ladeplugg fra franske NG3.

Det er samme type Color Line har benyttet siden de som første rederi i Norge koblet seg på landstrøm i Oslo i 2011. Color Line har «standardisert» på NG3 til sine skip og kaier. Hurtigruten har valgt samme type.

En time batteriseilas

Fulladet skal det være nok batterikapasitet til manøvrering fra kai i Sandefjord, og 30 minutters seilas forbi Kvernberget ytterst i fjorden, samt på returen. Til sammen en time.

Color Line er i samtaler med Strømstad kommune om å få mulighet til å lade der også. Da kan enda mer av seilasen gjøres elektrisk. Det sparer både miljøet og rederiet på.

Color Hybrid Rederi: Color Line

Design: Fosen Yards

Byggeverft: Ulstein Verft

Lengde: 160 meter

Bredde: 27 meter

Passasjerkapasitet: 2000

Kjøretøykapasitet: 500 PBE (personbilekvivalenter)

Framdrift: Hybrid (dieselelektrisk/batteri)

Motorer: 2 x 6L (3,6 MW) og 2 x 8L (4,8 MW) Rolls- Royce B:33:45 L

Batteripakker: Siemens 4,7 MWh

Levering: Sommer 2019 Tidslinje Februar 2017: Color Line og Ulstein Verft AS signerer kontrakt om bygging av verdens største plug-in hybridskip.

April 2018: Kjølstrekk- og myntseremoni på verftet Crist.

Oktober 2018: Skroget taues til Ulsteinvik

August 2019: Jomfrutur fredag 16. august kl. 10.00 fra Sandefjord til Strømstad

Med dagens seilingsprofil der 0,5 timer av totalreisen på 2,5 timer går elektrisk, sparer rederiet cirka 20 prosent drivstoff, og klimaet tilsvarende CO 2 .

Dermed er det heller ikke utslipp av helseskadelige stoffer som svoveloksid (SO x ), nitrogenoksider (NO x ) og partikler.

Når Color Hybrid også lader i Strømstad, vil skipet tilfredsstille FN-målet om 40 prosent CO2-utslipp innen 2040.

Termos

Skipet har også et varmegjenvinningssystem som lagrer overskuddsvarme, blant annet fra eksos. Det er varme som kan brukes til oppvarming av alle rom, varmtvann og opvarming av bildekk på vinteren.

Termostankene er også en del av ballastvannsystemet. Et fintfølende sensorsystem vil hele tida sørge for at skipet er i balanse etter hvert som tunge vogntog og biler ruller om bord.

"Termoskannen". Varmeoverskudd blir brukt til ventilasjon og varmtvann. Foto: Eirik Helland Urke

Vannet må pumpes mellom tankene. Det skal holde opptil 90 grader og lagres med et lite undertrykk, det vil si 0,8 bar (atmosfæres trykk). Ifølge Auby er det ikke mange pumpeleverandører som klarer å innfri kravene. Valget falt på tyske Allweiler.

Bygd på erfaring

Skroget, som er 160 meter langt og 27 meter bredt, er også utviklet i Norge. Fosen Yards har tidligere tegnet og bygget to ferger for Fjordline, Bergensfjord og Stavangerfjord.

Ett av to motorrom med en seks- og en ni-sylindret Rolls-Royce dieselmotor. Foto: Eirik Helland Urke

Designsjef Per Edvin Tande i Fosen Yard fortalte TU tidligere at de har laget nytt skrogdesign. De to Fjordline-fergene er 170 meter lange og 27,4 meter brede.

– Color Hybrid har ny og forbedret skrogdesign der vi har bygget på erfaring og kunnskap fra tidligere. Energieffektivitet og miljø er drivende for design og utstyr for alt om bord på den nye fergen, fortalte Tande.

Ladepluggen er klar i Sandefjord, men Color Hybrid begynner ikke å lade med en før alle systemer om bord er finjustert. Foto: Eirik Helland Urke

Bergens-motorer

Når skipet er kommet utenfor Kvernberget, startes dieselmotorene. Rolls-Royce Engines ved Bergen har levert to 6-slindrete motorer (hver på 3600 kW) og to 9-sylinderversjoner (hver på 5400 kW) av typen B:33:45 L. De ulike motorstørrelsen gir fleksibilitet til drift.

Mannskapet på Color Hybrid har allerede seilt skipet i et par uker og finjustert og optimalisert drift og kombinasjonen av de fire dieselmotorene og batteridrift.

Ifølge Ulstein verft og Siemens, som har levert batterier, elektro- og energistyringssytemer, er det mye fintuning som gjenstår for å finne de optimale kombinasjoner.

Tidkrevende sikkerhet

Jomfruturen 16. august skjer om lag tre uker etter opprinnelig plan.

Verftet innrømmer at det ble litt travelt mot slutten, både fordi det var mye nytt, mange underleverandører å holde styr på og et litt mer tidkrevende og omfattende testregime enn de er vant med.

Maskinsjefens territorium. Fra kontrollrommet kontrolleres så å si alt teknisk utstyr om bord. Foto: Eirik Helland Urke

– Det er noe annet å bygge passasjerskip. Hovedfokus er passasjerene og sikkerhet, fortalte assisterende prosjektleder Ronny Dimmen til TU i februar.

Passasjerskip og ferger med en lengde over 120 meter er innbefattet av Solas regelverk med Safe Return to Port (SRtP).

Det betyr redundans, dobbelt opp av nødvendige fasiliteter, kapasiteter og utstyr, deriblant ventilasjon og sanitæranlegg og redningsutstyr. Skipet skal kunne klare seg trygt til nærmeste havn i en forhåndsinnstilt tid, avhengig av skipets operasjonelle krav.

For både verft og rederi ble det en ekstra utfordring. Color Hybrid er det første som bygges i Norge og skal ha norsk flagg og faller inn under kravet.

– Dette gir en del nye utfordringer som vi ikke nødvendigvis erfarer på offshoreskip, både på teknisk avdeling og i produksjon. Det er blant annet strengere krav til redundans i innredning og sikre soner som skal romme alle passasjerer i tilfelle brann eller andre hendelser, fortalte Dimmen.

Passerte tester

Alle tester for å dokumentere at skipet tilfredsstiller IMO og Sjøfartsdirektoratets sikkerhetskrav tok to ekstra uker.

Men alle testene var tilfredsstillende og skipet med plass til 2.000 passasjer og 500 biler er trygt å seile med, bekrefter Sjøfartsdirektoratet.

– Testene gikk fint. Ikke noe å utsette. Prosedyrene for å gå gjennom alle punktene og sjekke dem av er rett og slett tidkrevende. Det var ingenting å bemerke på det tekniske, sier senioringeniør Eirik Johan Landa, som var prosjektleder for Sjøfartsdirektoratet.