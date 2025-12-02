Abonner
Samferdsel

Sporveien tar i bruk toppmoderne togkontroll: Gir 30 prosent økt kapasitet

Det nye systemet gjør at Sporveien kan øke kapasiteten fra 28 til 36 tog i timen gjennom den travle tunnelen, og legger til rette for enda høyere frekvens når Fornebubanen åpner.

28 T-banetog er nå bygget om og klare for å kjøre med nytt signalanlegg. Her er Siemens norgessjef Birger Steffensen.
28 T-banetog er nå bygget om og klare for å kjøre med nytt signalanlegg. Her er Siemens norgessjef Birger Steffensen. Arash A. Nejad
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
2. des. 2025 - 08:03
cbtcSamferdselsporveient-bane
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
NVE
Ingeniør - Kvikkleireskred
H. Henriksen AS
Ingeniører
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
Sweco Norge
Grunnborer – Østlandet
Asplan Viak
Rådgiver Elkraft / Kraftnett
En tjeneste fra