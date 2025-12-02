Samferdsel
Sporveien tar i bruk toppmoderne togkontroll: Gir 30 prosent økt kapasitet
Det nye systemet gjør at Sporveien kan øke kapasiteten fra 28 til 36 tog i timen gjennom den travle tunnelen, og legger til rette for enda høyere frekvens når Fornebubanen åpner.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
2. des. 2025 - 08:03
