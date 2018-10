Maritim næring får en egen pris på Norwegian Tech Awards

Hvert år siden årtusenskiftet 1999-2000, har Teknisk Ukeblad delt ut pris til teknologiske bragder, spesielle prosjekter, produkter, bedrifter eller personer. Det skjer også i år.

Nytt fra og med 2018 er at det på Norwegian Tech Awards deles ut en egen pris for bransjene Maritim og Bygg. De to nye prisene gjenspeiler TUs nye nisjesatsinger.

Les også: Byggebransjen får egen pris på årets Norwegian Tech Awards

Send inn forslag

Har du forslag til kandidater i maritim næring som fortjener å bli hedret? Da vil vi høre fra deg.

Kriteriene er som følger:

Kandidaten skal representere en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem, eller utfordring innen maritime og havbaserte næringer.

Siste frist er søndag 14. oktober 2018 før midnatt.

Forslag sendes på epost til techawards@tu.no. Legg ved en kort beskrivelse og begrunnelse.

Prisutdeling i Oslo

NORWEGIAN TECH AWARDS 2018 Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring. Forslag på maks en A4-side sendes til techawards@tu.no og skal inneholde: Navn/benevnelse

Kort beskrivelse

Begrunnelse Frist: 14. oktober klokken 23:59 Juryen ledes av Trond Markussen, NITO samt representanter fra flere fagmiljøer. Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards 28. november

I fjor var det Thermo Fisher Scientific som vant hovedprisen Norwegian Tech Award 2017. I tillegg utdeles prisen «Årets teknologileder» samt en hederspris til en person som har gjort en spesiell innsats over flere år.

Prisene deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards 2018 på Oslo Militære Samfund 28. november.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holder åpningsforedraget om teknologiens betydning på vei mot et bærekraftig samfunn.

Seks kandidater til hovedprisen «Norwegian Tech Award» plukkes ut til en finale. Disse vil presentere sitt kandidatur for juryen og publikum på arrangementet. Juryen trekker seg deretter tilbake og tar en avgjørelse. Prisvinner utropes og prisen deles ut.

Prisen består av et diplom og et trofé. I år har keramiker Geir Tokle laget troféet.

Norske priser - internasjonale navn

I mai lanserte TU den nye nisjen TU Bygg. Det redaksjonelle arbeidet har vist den tekniske bredden og innovasjonskraften innen byggsektoren i Norge.

I september lanserte vi TU Maritime. Denne sektoren er en av Norges viktigste eksportnæringer med mange unike teknologier som ligger langt framme i verdensmålestokk.

Aktørene i begge bransjene har et stort internasjonalt potensial.

TU ønsker at prisene skal bidra til at vinneren kan oppnå anerkjennelse også internasjonalt.

Vi har derfor valgt å kalle bygg-prisen for «Norwegian Tech Award - Building and Construction».

Innen maritim blir tilsvarende pris kalt «Norwegian Tech Award - Maritime».

Keramiker Geir Tokle har laget det nye troféet til Norwegian Tech Awards. Det er laget i leire, brent, slipt og forgylt. Det skal plasseres på en metallplate med navn på vinneren. Foto: Tore Stensvold

Lederpris

Årets teknologilederpris tildeles en person som har oppnådd gode resultater gjennom sitt positive lederskap i en teknologibedrift eller et teknologiprosjekt.

I fjor vant Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Han fikk prisen for å ha ledet Hydro til å oppnå gode økonomiske resultater, og satt høye mål for miljø- og klimanøytral virksomhet. Hydro utvikler samtidig framtidsrettet og energieffektiv teknologi for aluminiumsproduksjon.

Hederspris

TUs Hederspris går til en person som har utmerket seg spesielt i teknologi-Norge. Redaksjonen i Teknisk Ukeblad står selv bak utvelgelse og utdeling av hedersprisen.

I fjor var det Dr.philos. Gisle Bjøntegaard som ble tildelt Norwegian Tech Awards hederspris 2017.

Les også: Du kan være med å avgjøre hvem som vinner Norwegian Tech Award