Byggebransjen får egen pris på årets Norwegian Tech Awards

Den årlige teknologiprisutdelingen Norwegian Tech Awards, som vil deles ut på Oslo Militære Samfund 28. november, nærmer seg.

I fjor var det Thermo Fisher Scientific som vant hovedprisen Norwegian Tech Award 2017. I tillegg deles prisene «Årets teknologileder» og en hederspris ut.

Nytt av året er en egen byggpris og en egen maritimpris.

Etter å ha vært først ute blant flere nye nisjesider på tu.no i mai i år, er vi i TU Bygg stolte av at prisutdelingen for første gang vil inneholde prisen «Building and Construction».

Internasjonal relevans

Jan M. Moberg, adm.dir og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. Foto: Eirik Helland Urke

NORWEGIAN TECH AWARDS 2018 Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring. Forslag på maks en A4-side sendes til techawards@tu.no og skal inneholde: Navn/benevnelse

Kort beskrivelse

Begrunnelse Frist: 14. oktober klokken 23:59 Juryen ledes av Trond Markussen, NITO samt representanter fra flere fagmiljøer. Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards 28. november.

– Det skjer så mye spennende innenfor norsk bygg- og eiendomsbransje at de må ha sin egen pris. De siste årene har vist at norske miljøer har løsninger også for det internasjonale markedet. Det er også et poeng at denne prisen er engelskspråklig, fordi at selskapene må få kunne profilere seg internasjonalt, sier Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad Media.

Teknisk Ukeblads lesere og en fagjury skal avgjøre hvem som fortjener prisene.

Send inn forslag

Med de nye prisene er fristen for å foreslå kandidater flyttet til søndag 14. oktober 2018 kl 23:59. Forslag sendes på epost til techawards@tu.no. Legg ved en kort og beskrivelse og begrunnelse.

Kriteriene er som følger:

Kandidatene skal representere en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring.

Det hjelper ikke med bare gode idéer. Du må ha lykkes — enten med et teknisk gjennombrudd eller, eller kommersielt.

– Vi mener at både aktører innenfor alt fra arkitektur, entreprenører, leverandører og teknologibedrifter kan kvalifisere til denne prisen. Norge har mye å by på, også innen denne sektoren, sier Moberg.

Seks kandidater til hovedprisen «Norwegian Tech Award» plukkes ut til en finale, og disse vil presentere sitt kandidatur for juryen og publikum på arrangementet.