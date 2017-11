Thermo Fisher Scientific vant Norwegian Tech Award 2017

I knivskarp konkurranse med svært gode kandidater var det Thermo Fisher Scientific som trakk det lengste strået og vant årets Norwegian Tech Award 2017 etter en samlet vurdering av juryen og nettstemmene.

Selskapet på Lillestrøm har videreutviklet teknologi som i sin tid ble en av de viktigste norske oppfinnelsene gjennom tidene, John Ugelstads monodisperse partikler (plastkuler). Ørsmå polymerkuler av helt lik størrelse som ingen trodde det var mulig å produsere på jorden under innflytelse av gravitasjon.

Ugelstad klarte det og det ble opphavet til nye norske produkter og norsk industri som lever i beste velgående.

Medisinske kuler

Unik teknologi: Adm. dir. i Thermo Fiscer Scientific/Life Technologies AS, Ole Dahlberg, forskningssjef Geir Fonnum og forskningsdirektør Erlend Ragnhildstveit har sammen med 200 ansatte hendene fulle med å produsere nok at de nye hydrogelkulene til gentesting. Foto: ORV

I 1986 ble Dynal etablert for å bruke kulene i medisinske anvendelser. Selskapet utviklet teknologi for å isolere celler som brukes til vevstyping, for eksempel i forbindelse med benmargstransplantasjoner. De utviklet også kuler for bruk i blodprøver for å påvise bakterier, virus og andre markører i blodbanene, slik som PSA i forbindelse med prostatakreft.

I dag brukes slike produkter i rundt 4 milliarder blodprøver årlig, og selskapet leverer kuler til alle de store internasjonale diagnostiske selskapene. De aller fleste nordmenn har hatt nytte av slike tester basert på monodisperse partiklene.

Dynal er i dag en del av konsernet Thermo Fisher Scientific med 65.000 ansatte, og er deres Center of excellence innen polymerkjemi. Det betyr at avdelinger fra hele verden kommer til Lillestrøm for å få løst sine problemer.

For løst problemer for selskapet har de gjort før. Til gangs.

JURYENS BEGRUNNELSE Vinneren tilfredsstiller det viktigste kravet i Norwegian Tech Award om at teknologien skal bidra til å løse et samfunnsproblem. Teknologien de har utviklet er enestående i verdenssammenheng og utviklet i Norge, hvor produksjonen også foregår. Selskapet er et godt forbilde og eksempel på at langsiktig og strategisk satsing på forskning og innovasjon lønner seg. Selskapet har amerikansk eier, men de store investeringene i Norge viser at både videreutvikling av teknologien og produksjonen har gode kår i Norge. Vinneren har en teknologi som redder liv. De har utviklet en ny generasjon Ugelstadkuler med kombinasjon av elektronikk, kjemi og biologi for å bestemme kreftsvulsters DNA. Teknologien deres medfører at det kan tilbys kreftbehandling på individnivå med presisjonsmedisin, da pasienter med samme typer kreft krever ulike behandling. Med både raskere og rimeligere behandling tilfredsstiller vinneren både pasientene og storsamfunnet Vinneren er: Thermo Fisher.

I 2010 var det et industrielt race i gang for å komme opp med gode og billige løsninger for DNA-sekvensering. Moderselskapet hadde kjøpt opp selskapet Life Technologies som hadde utviklet prototyper på en ny silisiumbasert brikke som var ment å gjøre sekvensering på en ny måte. Det eneste problemet var at de ikke hadde selve nøkkelkomponenten. De trengte en helt ny type monodisperse partikler.

Innkalt

– Jeg ble innkalt til et hastemøte i USA hvor jeg møtte representanter for ledelsen og Life Technology som nervøst spurte om vi kunne fikse dette, sier forskningssjef Erlend Ragnhildstveit.

– Jeg er ikke sikker, vi må spørre eksperten på kulene, sa jeg, og så satte vi opp en konferansetelefon med sjefsforsker Geir Fonnum, sier han. – Alle var helt på tuppa og stemningen ble ikke bedre av at den ypperste kapasiteten på området i verden svarte: – Det lar seg ikke gjøre.

Det Fonnum straks forsto var at dette krevde helt ny teknologi. Her kunne ikke de tradisjonelle kulene benyttes.

– Da Geir hadde lagt på måtte jeg prøve å bøte litt på den dystre stemningen. Jeg sa at vi skulle prøve og at vi satte i gang straks. Jeg ble fortalt at her var det frie hender, sier Ragnhildstveit.

– Ansett så mange du vil, ble jeg foralt, men pass på at prosjektet får nok folk. Ikke ansett for få. Hvis ikke dere lykkes har vi tapt 350 millioner dollar på Life Technology og mistet muligheten til det kommende gigantmarkedet.

Rask utvikling

– Da jeg snakket med de i USA sa de ingen ting om at det ble stilt ubegrensede midler til disposisjon og det forandret jo saken. Vi fikk raskt frem en prosjektplan til en helt ny type monodisperse partikler i form av en myk hydrogel. I 2012 var den første prototypen klar og den gikk omtrent rett i produksjon, sier Fonnum.

Da hadde de utviklet en partikkeltype som kunne ta opp fragmenter av DNA og som i løpet av fire timer multipliserte dem i store kvanta inne i partikkelen. Partiklene passer inn i de ørsmå, opptil 165 millioner brønnene i brikken til Life Technologies, hvor de kan avgi informasjon om hvordan baseparene i DNA-et er fordelt.

Teknostjerne

Det er ikke rart at Geir Fonnum har stjernestatus i Thermo Fisher. Ikke bare løste han og forskerne hans problemet, de sørget også for en formidabel industriell vekst. På fem år har salget av kits og instrumenter økt til 4 milliarder kroner, og pilene peker bratt oppover.

– Denne teknologien gjør at vi kan sekvensere DNA på en veldig enkel og billig måte i løpet av to døgn. Det viser hva vi kan få til med kulene, og vi har ikke tenkt å gi oss med dette. Vi skal bygge ut produksjonskapasiteten her på fabrikken i Lillestrøm og fortsette å ansette flere kloke hoder. Vi har bare begynt, sier adm. direktør Ole Dahlberg, som snart pakker kofferten og drar til USA hvor en enda større rolle i konsernet venter.

