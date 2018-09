Velkommen til TU Maritim!

Maritim er en av Norges viktigste næringer — den favner vidt, bredt og dypt.

Med vår nye satsning TU Maritim retter vi fokus mot maritime næringer, inklusive havrommet.

Norge er i front på de fleste maritime områder, og TU ønsker å bidra til at posisjonen ikke bare holdes, men blir enda sterkere.

Vi har tro på at informasjon og meningsbryting bidrar til å styrke næringen.

Kritisk og opplysende

TU Maritim skal beskrive muligheter og innovasjoner, men også ha et kritisk og granskende blikk på det viktigste som skjer — i bedrifter, regioner og klynger, innen akademia og forsking, og hos myndighetene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i et intervju med TU Maritim følgende: «Vi må være minst like frampå de neste 30 årene som de forrige 30. Vi har vært veldig tidlig ute, og har kommet langt, men vi kan ikke ta oss mange kaffepauser før andre tar igjen forspranget.»

260.000 ansatte i havnæringene

Ifølge Menon Business Economics arbeider rundt 260.000 personer innenfor de tre store havnæringene; sjømatnæringen, maritim næring og offshore petroleum.

Til sammen skaper havnæringene verdier for cirka 760 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt en tredel av verdiskapingen i norsk næringsliv.

Havnæringene står videre for rundt 14 prosent av den totale sysselsettingen i norsk næringsliv. Hele 70 prosent av eksporten vår kommer fra havet.

Bare i de maritime klyngene tilknyttet verft, rederier og utstyrsleverandører, er det over 100.000 ansatte som omsetter for 150 milliarder kroner.

Fremtidsrettet og bærekraftig

TU Maritim skal puste alle i nakken. Vi skal stille opp for næringen, men vi skal også stille de ubehagelige spørsmålene og sette fingeren på de ubehagelige problemstillingene.

Vi i TU er teknologioptimister. Det gjør ikke at vi tar alt for god fisk. Men tips oss gjerne om ny, spennende teknologi.

TU har tatt til seg FNs bærekraftsmål. Mange av dem handler om hav, sjø, mat og miljø. Det er også vår rettesnor: Grønnere og smartere.

TU går dypere i nisjene

Teknisk Ukeblad Media har de siste årene ekspandert kraftig på digitale flater, ikke minst gjennom moderskipet tu.no. Her når vi hver måned 700.000 unike brukere med innhold om teknologiens muligheter og utfordringer. Teknologi angår alle, og vi har et redaksjonelt mål om å være dype nok til å tilfredsstille teknologene, men samtidig presentere innholdet slik at flere forstår.

Vårt redaksjonelle hovedfokus er på det norske proffmarkedet, men tu.no er et bredt nettsted innen teknologi. Når vi dekker alt fra olje og gass til bygg, forsvarsteknologi og elbiler, gir det seg selv at antall saker per bransje blir begrenset. Med nye nisjesatsninger ønsker vi å gjøre noe med dette. Vi har blant annet bemannet opp redaksjonen for å kunne gå tettere på prioriterte nisjer.

Først ute var TU Bygg, som vi lanserte i juni. TU Elektrisk så dagens lys i august. Og om noen uker avdukes enda en satsning.

Men nå gjelder det TU Maritim. Spill gjerne inn dine ønsker for satsningen i kommentarfeltet under, så håper vi at du blir fornøyd!