Da Ferdinand Porsche for 118 år siden viste fram sin hybridbil på verdensutstillingen i Paris, var Teknisk Ugeblad på ballen, og demonstrerte sin nysgjerrighet for «elektriske motorvogne». Året etter, i 1901, skrev bladet om en bil som klarte imponerende 300 kilometer på én lading, noe flere modeller fortsatt er et stykke unna i dag. Aberet var bare snitthastigheten, som begrenset seg til usle 17,5 km/t.

I årene etterpå figurerte tematikken i spaltene med økende frekvens, og siden 1942 omtalte TU fenomenet som «elbil».

De siste ti årene har tu.no fulgt utviklingen av elbiler og grønn mobilitet veldig tett, jeg tør påstå at vi har vært ledende i Norge på redaksjonell dekning av elbiler. Vi har også etablert Nordens største elbilkonferanse, Nordic EV Summit, sammen med partnere fra ulike deler av bransjen. Parallelt har vi beveget oss fra noe som berørte spesielt interesserte til å et massemarked.

Nå girer vi den redaksjonelle innsatsen ytterligere opp, og lanserer TU Elektrisk.

Lesernes praktiske behov

Tu.no omtaler temaer som er viktig - for norske teknologibedrifter, og for samfunnet generelt. Vi har omfavnet FNs bærekraftmål, og debatterer blant annet hva som skal til for å sikre ren energi, et sunt klima og en bærekraftig infrastruktur. Elbiler er en viktig brikke i dette puslespillet, og grønn mobilitet gjennomsyrer mange av sakene tu.no tar opp.

Men på TU Elektrisk tenker vi først og fremst og fremst på lesernes praktiske behov: Hvilken elbil passer best dine behov? Hvor lang rekkevidde har de ulike modellene? Hva betyr valg av dekk for kjørelengden? Hvor kan du lade? Hva må du som første gangs elbileier vite om ladeplugger?

Alle slike spørsmål ønsker vi å gi svar på. I tillegg til å dele nyheter og tips om elbiler, el-scootere, elsykler, elektriske fly, solceller til hjemmebruk og andre innretninger som naturlig følger med en grønn og elektrisk livsstil.

Vi kommer også til å kjøre endel tester, men ser ingen grunn til å måle nøyaktig det samme som et hundretalls andre nettssteder. I stedet skal vi gi svar på mer spesifikke utfordringer, som hvordan lading påvirkes av temperatur, hvilke biler som lader raskest eller hva du får for pengene i bruktbilmarkedet.

Flere nye sider

TU lanserer i år en rekke nisjenettsteder. Først ute var TU Bygg. TU Elektrisk er nummer to i rekken, og i løpet av høsten kommer flere. Vi har bemannet opp redaksjonen ganske betydelig for å kunne gi leserne mer innhold.

TU Elektrisk vil arve artikkeloppsettet fra TU Bygg - som skal gi en roligere og bedre leseropplevelse enn gammelt tu.no-design.

Dagens lansering er en start, og veien blir til mens vi går. Lesernes innspill er førende for utviklingen, så spill gjerne inn dine tips og ønsker for TU Elektrisk i kommentarfeltet under.

Vi håper du blir fornøyd!