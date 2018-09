Du kan være med å avgjøre hvem som vinner Norwegian Tech Award

Teknisk Ukeblad ønsker forslag til kandidater til teknologiprisen Norwegian Tech Award 2018.

Prisen deles ut 28. november i Oslo, og Teknisk Ukeblads lesere og en fagjury skal avgjøre hvem som fortjener prisen.

Jan M. Moberg, adm.dir og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. Foto: Eirik Helland Urke

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i TU Media, Jan M. Moberg, mener at vi i Norge må bli flinkere til å vise resten av samfunnet, og verden, hvor viktig teknologi er for å løse de store klima- og miljøutfordringene.

– Vi har store utfordringer innen klima, energi, helse, miljø og sikkerhet. For å opprettholde vår levestandard og ha gode sosiale ordninger, er det teknologi og teknologisk utvikling som er nøkkelen. Det synliggjør vi gjennom denne prisen, sier Moberg.

Tech Award 2017: Disse vant i fjor

Norges viktigste

Ambisjonen er at Norwegian Tech Award skal være Norges viktigste teknologipris, påpeker Moberg. Men den er også mer.

– Prisen henger høyt. For den som vinner, har den enda større betydning. Norge ligger i front på veldig mange teknologiområder. Vinner du pris her, er du nær VM-medalje, sier Moberg.

Han viser blant annet til fjorårets vinner: Thermo Fisher Scientific.

Selskapet er med på å løse kreftgåter, både innen riktig diagnostikk og behandling.

Moberg sier at det er et kvalitetsstempel bare å komme til finalen.

– Om du ikke vinner, men er blant de seks toppkandidatene, er det en bragd i seg selv, og en fjær i hatten. Vi har dessuten erfaring med at det å bli blant finalistene fører til interesse fra både arbeidssøkere, potensielle kunder og partnere, sier han.

Dr.philos. Gisle Bjøntegaard ble tildelt Norwegian Tech Awards hederspris 2017. Bilde: Mathias Klingenberg

Tre i finalen: Kjemper om å bli Norges smarteste bedrift

Send inn forslag

Dette er kriteriene:

Kandidatene skal representere en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring.

Forslag til kandidater sendes på epost til techawards@tu.no. Legg ved en kort beskrivelse og begrunnelse.

Seks kandidater plukkes ut til en finale.

De seks vil presentere sitt kandidatur for juryen og publikum på et stort arrangement i Oslo 28. november. Juryen vil trekke seg tilbake, bestemme hvem som vinner og dele ut prisen samme kveld.

Syv kjernespørsmål: Slik strukturerer du innovasjon

Lederpriser

Teknisk Ukeblad skal samtidig dele ut to priser til: Årets teknologileder og Hedersprisen.

Årets teknologilederpris tildeles en person som har oppnådd gode resultater gjennom sitt positive lederskap i en teknologibedrift eller et teknologiprosjekt.

I fjor vant Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Han fikk prisen for å ha ledet Hydro til å oppnå gode økonomiske resultater og satt høye mål for miljø- og klimanøytral virksomhet. Hydro utvikler samtidig framtidsrettet og energieffektiv teknologi for aluminiumsproduksjon.

NORWEGIAN TECH AWARDS 2018 Kriterier: Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring. Forslag på maks en A4-side sendes til techawards@tu.no og skal inneholde: Navn/benevnelse

Kort beskrivelse

Begrunnelse Juryen ledes av Trond Markussen, NITO samt representanter fra flere fagmiljøer. Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards 28. november. Sted: Grand Hotel, Oslo Tid: 16:30-22.30

Send gjerne dine forslag på kandidater til juryen innen 14. september. Merk: Teknologileder 2018.

Leserne får anledning til å stemme på sin favoritt på våre nettsider i november.

Hva er best? Kopiere eller innovere?

Hederspris til bauta

TUs Hederspris går til en person som har utmerket seg spesielt i teknologi-Norge. Redaksjonen i Teknisk Ukeblad står selv bak utvelgelse og utdeling av hedersprisen.

I fjor var det Dr.philos. Gisle Bjøntegaard som ble tildelt Norwegian Tech Awards hederspris 2017.

Han har stått bak viktige patenter og ideer for blant annet videokomprimering, blant annet med MPEG4 og HECV-kodeker. Hans arbeider har satt Norge på kartet blant annet innen videokonferanser og hatt betydning langt ut over det. Les mer her.

Hver sjette ingeniør sitter på en forretningsidé. Men få blir realisert

Nytt trofé

I år får både hovedprisvinner, teknologilederen og hedersvinneren et helt nytt trofé.

Det er kunstneren Geir Tokle som har utarbeidet troféet på oppdrag av TU. Det blir håndlaget i leire og forgylles.