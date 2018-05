Tre selskaper i finalen om å bli Norges smarteste industribedrift

Finalistene er plukket ut blant 40 deltakende bedrifter som alle mener de har kommet langt i å effektivisere, automatisere og være innovative for å sikre lønnsom drift.

Vinneren offentliggjøres under Industrikonferansen i Oslo tirsdag 15. mai.

Kamp mot kreft

Legemiddelfirmaet Thermo Fisher Scientific bygger videre på Ugelstadkulene for diagnostisering og behandling av kreft. Bedriften har investert mye i forskning og utvikling og eksporterer det meste av produksjonen.

Thermo Fisher Sceintifc vant i fjor høst TUs pris Norwegian Tech Award.

Fra sykkel til system

Øglænd System har tatt veien videre fra sykkelproduksjon til å bli en global leverandør av opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner til industrien. I løpet av de 5-10 siste årene har Øglænd System investert mye i robotisering og automatisering. Det har gitt bedriften solid økning i produktivitet.

Øglænd System jobber kontinuerlig med kunnskapsheving og innovasjon. Hver måned premieres de beste forslagene internt.

Digital kabelproduksjon

Aker Solution Moss produserer kabler for styring og drift av undervannsinstallasjoner (subsea umbilicals – navlestrenger). Selskapet produserer i Moss og eksporterer til hele verden.

Umbilicals-bransjen består av få aktører med lite samarbeid og hard konkurranse.

I 2013 tok Aker Solutions Moss selv grep for å styrke konkurranseevnen. Selskapet startet en digitaliserings- og automasjonsprosess. Resultatet ble en digital styringsplattform. Den har klart å holde driften i gang og komme styrket ut av en lavkonjunkturperiode.

Forskningsdirektør i Thermo Fisher, Erlend Ragnhildstveit. Bilde: Odd Richard Valmot/Thermo Fisher

Anne Marit Panengstuen, adm.dir. i Siemens Norge. Bilde: Tore Stensvold

Show it - and tell it

Konkurransen Norges smarteste industribedrift arrangeres av Norsk Industri og Siemens.

Hensikten er å trekke fram gode eksempler på hvordan innovasjon og bruk av ny teknologi og automatisering kan styrke norske bedrifter.

Administrerende direktør Anne Marit Panengstuen i Siemens er fornøyd med deltakelsen og mener at norske bedrifter har fått et mer konkret bilde av hva digitalisering kan gjøre for deres virksomhet.

Smartness slår lavkost

– Det dreier seg i bunn og grunn om å bruke store mengder data til å forbedre eksisterende prosesser eller til å utvikle helt nye løsninger. De aller fleste industribedriftene i Norge konkurrerer med bedrifter i lavkostland, og da må man jobbe smart og kontinuerlig se etter forbedringer for å overleve, sier Panengstuen.

Norges smarteste industribedrift Årlig konkurranse arrangert av Norsk Industri og Siemens. Trekker fram industribedrifter som lykkes i å ta i bruk ny teknologi på en innovativ og lønnsom måte for å stryke konkurranseevnen. Nettside: Smartindustri.no Tidligere vinnere: 2017: Brunvoll 2016: GKN Aerospace 2015: Hexagon Ragasco 2014: Borregaard Jury: Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité

Jan Moberg, adm. direktør & ansv. red. Teknisk Ukeblad

Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI

Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF

Anne Marit Panengstuen, adm. direktør Siemens AS

Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro

Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri

Norsk Industri er opptatt av at ikke digitalisering skal bli noe fremmed og noe annet enn det bedriftene allerede jobber med.

– Norske industribedrifter har sterke tradisjoner, og nå ønsker vi å bidra til å bygge en bro mellom det vi allerede er gode på, og ny teknologi som skal sikre industrien fremover, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Inspirerer

Norske bedrifter møter tøff konkurranse på pris, men viser til stadighet at det lønner seg å produsere i Norge.

Norsk Industri og Siemens er fornøyd med at så mange som 40 bedrifter mener at de lykkes og deltok i konkurransen.

– Finalistene er solide bedrifter som viser hvordan digitalisering og automatisering kan sikre produktutvikling og effektivisering. Jeg er overbevist om at spennet blant årets deltagere og de tre finalistene vil inspirere flere til å se etter smartere måter å jobbe på, sier administrerende direktør i Siemens, Anne Marit Panengstuen.

Dette er femte gang prisen Norges smarteste industribedrift kåres med offentliggjøring og utdeling på Norsk Industris årlige Industrikonferanse.

Øglænd System har spesialutviklet en egen kabelloop som forhindrer at kabler kommer i direkte kontakt med det siste kabelstigetrinnet, som ofte er hovedårsaken til at gnisseskader forekommer. Foto: Øglænd System

TU gjør oppmerksom på at adm.dir. og ansvarlig redaktør i TU Media sitter i juryen.