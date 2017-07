Innen 2020 skal 200 slike frakte varer mellom Helsingborg og Gøteborg

Det svenske oppstartsselskapet Einride planlegger å trafikkere strekningen mellom Helsingborg og Gøteborg med 200 selvkjørende lastebiler innen 2020.

Forrige uke ble den første fullskala prototypen av lastebilen vist frem på Almedalsuken i Visby på Gotland, tidligere kalt «Politikerveckan».

Den rundt syv meter lange lastebilen skal ha en fullastet vekt på 20 tonn. Det 200 kWt store batteriet skal holde i maks 200 kilometer per lading (det oppgis ikke hvilken kjøresyklus som eventuelt er brukt for å komme fram til dette tallet).

Én lastebil skal ha kapasitet til å frakte 15 paller. Den første operasjonelle lastebilparken skal ha en kapasitet på to millioner paller per år, tilsvarende CO 2 -utslippet til 400.000 personbiler på samme distanse, ifølge produsenten.

Uten vinduer

En åpenbar detalj er at T-Pod ikke har vinduer, ettersom det heller ikke skal sitte mennesker i lastebilen.

Den skal i første omgang kjøre selv på motorveiene. En sentralt plassert operatør overvåker flere kjøretøy og kan gripe inn dersom det er behov for det. Utenfor motorveien fjernstyres hvert kjøretøy av en operatør.

Ifølge selskapet selv har samarbeidspartnere tegnet opsjoner tilsvarende 60 prosent av kapasiteten til de 200 lastebilene.

Flere av partnerne skulle riktignok presenteres under Almedalsuken, men det ser ikke ut til å ha skjedd. Einride har ikke svar på TUs spørsmål rundt partnerpresentasjonen.

Einride-sjef Robert Falck har tidligere jobbet i Volvo. Foto: Einride

Austronaut og tidligere rektor på laget

Robert Falck er gründeren bak selskapet.

Ifølge Ny Teknik har Falck bakgrunn som teknisk sjef for monteringsteknikk på Volvos drivlinje. Han fikk øynene opp for autonom teknologi mens han jobbet for det tekniske universitetet Chalmers i Gøteborg, skriver avisen.

– Jeg har ganske god innsikt i hva man klarer og ikke klarer med eksisterende teknologi. Jeg kombinerte dette med det jeg lærte meg i lastebilbransjen for å finne ut hvordan man kan gjøre det annerledes. Ut ifra det ble Einride født, sier Falck til Ny Teknik.

Astronauten Christer Fuglesang og tidligere rektor ved Chalmers Karin Markies er blant dem som sitter i selskapets rådgivende styre.

Bruker andres teknologi

I tillegg til selve lastebilen utvikler selskapet systemet som skal sørge for fjernstyringen, samt ladestasjonene som skal ligge langs rutene.

Man kan forvente at lastebilene baserer seg på mange forskjellige sensorer for å bli selvkjørende, men detaljer om hva slags teknologi som skal brukes er ikke kjent.

Selskapet betrakter seg selv som en systemleverandør som skal benytte seg av teknologikomponenter produsert av andre.

Flere konkurrenter

Einride er ikke alene om å jobbe med selvkjørende lastebiler. Waymo – eid av Alphabet (tidligere Google), jobber også med dette. Også Uber-eide Otto utvikler lastebiler som skal kunne kjøre seg selv.

Sverige har vedtatt en forskrift om utprøving av selvkjørende biler, men lovverket må endres dersom de skal brukes i ordinær kommersiell drift slik Einride ønsker. I juni i år la også norske myndigheter frem et forslag om en prøveordning for selvkjørende biler.

Volvo tester nå ut en selvkjørende søppelbil i Stockholm sammen med renovasjonsselskapet Renova. I Oslo skal Ruter og Bymiljøetaten prøve ut selvkjørende busser fra mars neste år.