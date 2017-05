Denne søppelbilen kjører seg selv

Volvo og renovasjonsselskapet Renova tester selvkjørende søppelbiler i Stockholm. Bilene skal bidra til å gjøre søppeltømmingen sikrere, og skal gi renovasjonsarbeiderne bedre arbeidsforhold.

Tanken er ikke at bilene skal kjøre rundt og hente søppel på egen hånd. De er fremdeles avhengige av mannskap.

Men når bilen først stopper for å tømme en søppelkasse, slipper renovasjonsarbeideren å sette seg inn i bilen for å flytte den til neste søppelkasse.

I stedet går føreren ut av kabinen og tømmer søppelkassen på vanlig måte. Så er det bare å trykke på en knapp for å rygge bilen videre til neste søppelkasse.

Føreren går da i den retningen lastebilen skal bevege seg, og har oversikt over hva som skjer i kjøreretningen.

Tanken er at dette gjør jobben enklere for sjåføren samtidig som det blir tryggere for omgivelsene.

Lidar og GPS

I mange boligområder kan det tross alt være smale og uoversiktlige gater. Selv om sjåføren overvåker alle bauger og kanter av lastebilen, kan fotgjengere eller syklister plutselig dukke opp.

Om det uventet kommer en hindring i veien, vil lidar-sensorer oppdage dette på et øyeblikk og stanse bilen.

Sensorene vil sørge for at lastebilen kjører forbi hindringer som parkerte biler.

Systemet vil kartlegge området ved første tømming, og bruker lidar og GPS til å lage en oversikt over hvor søppelkassene som skal tømmes befinner seg, og et detaljert bilde av området.

Færre skader

Sjåføren trenger ikke å sitte i førersetet på tømmeruten. Foto: Volvo Trucks

For Renova er en av fordelene med dette systemet at det reduserer faren for at renovasjonsarbeideren får slitasjeskader fra å klatre inn og ut av kabinen, forklarer Hans Zachrisson, utviklingssjef i Renova i en pressemelding.

En annen fordel er at det kan fjerne behovet for sidemann på søppelbilen. I mange situasjoner vil dette i utgangspunktet være nødvendig når bilen skal rygges.

Teknologien som brukes er den samme som Volvo har utviklet for selvkjørende lastebiler til gruvedrift.

Prosjektet med Renova skal gå til utgangen av 2017. Deretter skal resultatene evalueres.