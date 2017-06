Utslippsfrie selvkjørende busser på vei til Oslo

Neste år kan du bestille en elektrisk selvkjørende buss i Ruter-appen og bli kjørt dit du skal. Samferdselsministeren jubler.

Ruter og Bymiljøetaten skal prøve ut slike busser fra mars neste år, skriver Aftenposten.

Bussene skal i første omgang testes i Oslo eller Akershus som et prøveprosjekt. Målet er å få 10 til 20 selvkjørende busser i drift.

– En tjeneste i sentrum vil lære oss andre ting enn en tjeneste på Bygdøy eller i Nordre Aker, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

Ventetid fem-ti minutter

Dersom du skal ha en buss, bestiller du den gjennom Ruters app. De ser for seg en ventetid på fem til ti minutter. Du bestemmer selv hvor den skal kjøre deg, så lenge det er innenfor testområdet. På veien plukker bussen opp andre passasjerer.

Det kan også bli aktuelt å kjøre faste ruter. Forsøket skal etter planen starte i mars neste år, og avsluttes i januar 2019.

En lovendring har vært på høring, og det endelige forslaget ble oversendt Stortinget før sommeren. Forslaget åpner for at selskaper og kommuner kan søke om tillatelse til å prøve ut selvkjørende kjøretøy.

Solvik-Olsen: – Fantastisk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gleder seg om initiativet fra Ruter.

– Vi sitter i bilen på arbeidsreise mellom Kirkenes og Oslo. Her feirer vi nyheten om at Ruter planlegger å komme i gang med testingen av selvkjørende busser allerede neste år, skriver han i en kommentar til NTB.

– Det er helt fantastisk at norske kollektivselskap så raskt tar slike steg. Det viser hvor viktig lovarbeidet er og hvilken effekt det har å åpne for denne type utvikling og innovasjon i Norge. Ved å åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy, legger vi til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi. Det bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter, slik at de kan være i forkant med å skape nye arbeidsplasser og tjenester, fortsetter samferdselsministeren.