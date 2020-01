I dag har vi Sea King: Hva skal de nye redningshelikoptrene hete?

Om to måneder er det hele fire år siden Norges nye redningshelikopter fløy for første gang fra fabrikken i England.

Dette er AW101 som i løpet av dette året skal begynne å overta oppgaver fra dagens Sea King-helikoptre.

Nøyaktig dato for når dette skal skje, vil verken eierne eller brukerne av helikoptrene oppgi ennå, det vil si Justis- og beredskapsdepartementet og Luftforsvaret.

I forhold til test og evaluering og forberedelsene med å sette maskinene i drift, er navnevalg et mindre vesentlig arbeid. Like fullt: Det har hele tiden ligget i kortene at redningshelikoptrene skal få et annet og navn i tillegg til betegnelsen AW101. Heller ikke dette er så langt avgjort, får Teknisk Ukeblad opplyst.

«SAR King»?

Allerede i 2016, da både det første og andre norske AW101-helikopteret gjennomførte sine jomfruferder, var navnevalget oppe til diskusjon. I mai dette året hadde Luftforsvaret spilt inn sitt forslag til Justisdepartementet, nemlig å døpe Sea King-erstatteren til «SAR King».

SAR er en velkjent forkortelse for helikoptrenes hovedbeskjeftigelse, altså søk og redning («search and rescue»).

Den britiske marinen har brukt AW101 i snart 20 år. Både i Storbritannia, Danmark og Portugal går helikoptrene under navnet «Merlin». Wikipedias engelske AW101-side påstår feilaktig at dette også gjelder i Norge.

I noen år fram til president Barack Obama i 2009 kansellerte kontrakten, var planen å bruke AW101 som presidenthelikopter i USA. Da under navnet VH-71 Kestrel, som er navnet på en liten falk. De ni Kestrel-helikoptrene ble senere solgt til Canada, der redningshelikoptrene betegnes som CH-149 Cormorant, det som på norsk er skarvefamilien.

VH-71 ble bruk som grunnlaget for en ny sar-plattform som først ble til den italienske «combat sar»-versjonen HH-101A, også kalt «Caesar», og siden til den norske versjonen som så langt kun heter AW101-612.

AW101 vil representere et stort løft for beredskapen i Norge, ikke minst med tanke på den økte rekkevidden sammenlignet med Sea King. Foto: Forsvaret

Da de norske helikoptrene først ble levert, ble det spøkt med at «Fisherman's Friend» kunne vært et passende kallenavn, tatt i betraktning den meget gode redningsevnen AW101 har både med tanke på rekkevidde og løftekapasitet. Det er ingen tvil om at de nye redningshelikoptrene vil bidra til økt trygghet for både fiskere og andre sjøfolk.

Første halvår eller «i år»

I inneværende års forsvarsbudsjett, som ble lagt fram i oktober i fjor, heter det at målet er å sette de første AW101-helikoptrene i drift i løpet av første halvår 2020. Dermed er innfasingen av Sea King-erstatteren i 330 skvadron rundt to år forsinket i forhold til de opprinnelige planene.

Ifølge kontrakten om 16 nye helikoptre, som Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) vant før jul i 2013, skulle de første AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

– Det tas fortsatt sikte på å sette de første redningshelikoptrene i drift første halvår 2020, heter det i e-post fra JD.

Brukerne av helikoptrene er imidlertid litt mer forsiktige:

– Planen er at vi skal bli initielt operative (IOC) med AW101 fra Sola i år. AW101 vil gradvis ta over for Sea King – base for base, skriver Luftforsvaret.

Luftforsvaret opplyser samtidig til Teknisk Ukeblad at de norske AW101-helikoptrene passerer en annen viktig milepæl i løpet av våren, når de etter planen starter opp med det som kalles taktisk trening.

I denne sammenheng kan det nevnes at Forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd i fjor høst anbefalte å utnytte opsjonsavtalen og kjøpe inn fire ekstra AW101 som ikke skal inn i redningstjenesten, men brukes til såkalt «combat search and rescue» (csar).

Sea King til salgs

Jomfruferden for det første norske AW101-helikopteret fant sted 21. mars i 2016. Test- og sertifiseringsarbeidet trakk ut i tid, visstnok i stor grad knyttet til en del utfordringer med radarinstallasjonen og som bidro til at leveransen startet sju måneder senere enn planlagt i november 2017.

Operativ test og evaluering (OT&E) er en prosess som i utgangspunktet var berammet å ta ett år, men prosjektet kom skjevt ut. Bare en uke og fire treningsoppdrag etter at det første helikopteret ble fløyet fra fabrikken til 330-skvadronens hovedbase, veltet helikopteret under bakkekjøring på Sola 24. november i 2017.

På den positive sida, er det mye som tyder på at Norge får noe av det beste som finnes av redningshelikoptre når de endelig settes i drift. Leonardo brukte en norsk AW101-612 som blikkfang på Farnborough-utstillinga i England i 2018. Dette er hva produsenten selv hevder er «verdens beste redningshelikopter – med god margin».

Leonardos plan er å bruke versjonen som er utviklet for Norge som grunnlag for kommende redningshelikoptre og midtlivsoppdateringer som eksisterende kunder står overfor. Canada er blant brukerlandene som har vedtatt å oppgradere sine AW101-helikoptre til «norsk standard».

Flertallet av den norske redningstjenestens tolv Westland Sea King MK43B-helikoptre ble produsert først på 1970-tallet. Takket være et oppgraderingsprogram som er gjennomført på det som i dag heter Kongsberg Aviation Systems Maintenance (KAMS) på Kjeller, er det mulig å holde arbeidshesten i gang ut 2022.

Forsvarsmateriell (FMA) har henvendt seg til andre Sea King-brukere og forsøker å selge helikoptrene og tilhørende reservedeler etter hvert som de fases ut.