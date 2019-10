Anbefaler å kjøpe inn kampversjon av de nye redningshelikoptrene

Dersom forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen får det som han vil, vil det framtidige norske forsvaret ha en helikopterflåte som teller 74 maskiner mot dagens 44.

Det kom fram da Fagmilitært råd 2019 ble overlevert til forsvarsministeren tirsdag.

Der anbefaler forsvarssjefen å erstatte dagens 18 Bell 412-helikoptre med 30 nye taktiske helikoptre, supplere de 14 NH90-helikoptrene med 10 nye maritime helikoptre og kjøpe inn AW101 i kampversjon, såkalt «combat search and rescue» (csar).

Basert på italiensk csar

Da det for seks år siden ble besluttet at 330 skvadrons 12 Sea King-helikoptre skal erstattes med AW101, ble det bestilt 16 redningshelikoptre med opsjon på ytterligere 6. Nå anbefales det å benytte opsjonsavtalen til å bestille fire ekstra helikoptre som ikke skal inn i den ordinære redningstjenesten, men brukes til csar.

Man trenger ikke dikte opp omtrent hvordan en csar-versjon av de norske redningshelikoptrene vil framstå. Denne finnes allerede.

De italienske csar-helikoptrene risikerer å lande i ugjestmilde omgivelser og har derfor tre slike miniguns. Foto: Leonardo

Den norske versjonen (AW101-612) baserer seg nemlig på den italienske csar-versjonen AW101-611/HH-101A «CAESAR» som fløy for første gang 19. mars i 2014 og ble ferdig sertifisert om lag et år senere. Den er blitt produsert på Leonardo-fabrikken i Yeovil parallelt med de norske helikoptrene. Så langt er det levert sju maskiner, der de første ble satt i drift for tre år siden.

Den italienske versjonen er blant annet fast konfigurert med pansrede cockpitseter og en del annen ballistisk beskyttelse, samt tre M134, 7,62 mm gatlingvåpen (Minigun). De italienske maskinene mangler imidlertid to sentrale komponenter som er helt nye i de norske versjonene: Aesa-radar og digital autopilot (DAFC).

Alle NH90 til ubåtjakt

Også Polen har bestilt AW101 til csar og antiubåtkrigføring (ASW). Helikopteret brukes i denne rollen også av Storbritannia (Merlin), mens for eksempel Danmark bruker helikoptrene til redningstjeneste og troppetransport.

Arkivfoto av testing i Italia med en norsk NH90 utrustet med torpedoer. Bilde: Forsvaret

Norge er i ferd med å ta i bruk NH90 i fregattversjon til ASW. Slik situasjonen er i dag, skal helikoptrene fordeles på fregatter og kystvaktskip, mens Fagmilitært råd vil dedikere samtlige 14 til anti-ubåtoperasjoner. Her bes det om ytterligere ti maritime helikoptre, der forsvarssjefen gjorde et poeng av at disse ikke skal være NH90.

Hærens Bell 412-helikoptre nærmer seg slutten av sin levetid. Anbefalingen er at disse erstattes av 30 nye helikoptre til Hæren og spesialstyrkene, slik at det totalt vil være 34 taktiske helikoptre og 24 maritime helikoptre i tillegg til 16 redningshelikoptre som Luftforsvaret opererer for Justisdepartementet. Totalt vil Forsvaret altså ha 30 flere helikoptre enn i dag.

Når det gjelder resten av Luftforsvaret, anbefales det at C-130J Super Hercules-flåten økes fra fire til seks fly, hvorav halvparten skal ha lufttankingssett, samt to multirolle tank- og transportfly. Norge har fra før bestilt åtte A330 MRTT sammen med Tyskland, Nederland, Belgia og Luxembourg. Dette vil bidra til å øke rekkevidden og utholdenheten på F-35, og det kan jo nevnes at også AW101 faktisk er i stand til lufttanking. Det anbales også å øke P-8 Poseidon-bestillinga fra fem til seks fly.